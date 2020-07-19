Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розробляє законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій (так званих "сект").

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповіла народний депутат "Слуги народу", очільниця цього комітету Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, йдеться про релігійні організації, які працюють як фінансові установи й забирають кошти у людей.

"В Америці це дуже потужно обговорювалося, у нас, на жаль, ці відносини не врегульовані. Під релігійними установами може прикриватися фінансова установа, яка може забирати у людей їхнє майно", — пояснила депутатка.

Третьякова назвала такі організації "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням".

"Така проблема є, коли під релігійною установою ховається фінансова установа, яка, в тому числі, і з "чорними нотаріусами" (працює), яка хоче забрати у людини її майно, користуючись тим, що людина в біді. Програмуванням починають робити все, щоб вона в цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли", — пояснила депутатка.

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Під деструктивними релігійними організаціями (сектами) можна розуміти організовану спільноту людей, яка діє під виглядом релігійної або громадської організації. Його прихильники об’єднані спільною доктриною, ідеологією та метою. Але ця доктрина суперечить національним інтересам держави чи становлять загрозу громадському порядку, миру, безпеці, здоров’ю та моральності суспільства.