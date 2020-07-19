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Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова

Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, -

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розробляє законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій (так званих "сект").

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповіла народний депутат "Слуги народу", очільниця цього комітету Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, йдеться про релігійні організації, які працюють як фінансові установи й забирають кошти у людей.

"В Америці це дуже потужно обговорювалося, у нас, на жаль, ці відносини не врегульовані. Під релігійними установами може прикриватися фінансова установа, яка може забирати у людей їхнє майно", — пояснила депутатка.

Третьякова назвала такі організації "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням".

"Така проблема є, коли під релігійною установою ховається фінансова установа, яка, в тому числі, і з "чорними нотаріусами" (працює), яка хоче забрати у людини її майно, користуючись тим, що людина в біді. Програмуванням починають робити все, щоб вона в цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли", — пояснила депутатка.

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Під деструктивними релігійними організаціями (сектами) можна розуміти організовану спільноту людей, яка діє під виглядом релігійної або громадської організації. Його прихильники об’єднані спільною доктриною, ідеологією та метою. Але ця доктрина суперечить національним інтересам держави чи становлять загрозу громадському порядку, миру, безпеці, здоров’ю та моральності суспільства.

ВР (15022) законопроєкт (3613) секта (9) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+69
Секту "Слуга народа" запретят?
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19.07.2020 16:31
+28
Актуально , да .
Портрет семьи , борьба с сектами , создание департамента по депортации инопланетян , все это архиважно , без сомнений ...
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19.07.2020 16:32
+27
Нєужелі МП будут щєміть?
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19.07.2020 16:32
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Це стара-нова Гадя
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19.07.2020 17:32 Відповісти
Старая цушковская шмара.
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19.07.2020 17:40 Відповісти
Монтян - эта та мразь, которая радуется смерти наших бойцов и советует апалченцам не сбавлять темпов в убийствах наших воинов, пророссийская мразь, которой не место не то что в парламенте, но и в Украине.
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19.07.2020 20:19 Відповісти
Цю нечесану немиту мавпу танюшу-варто теж заборонити! від слова-абсолютно !
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19.07.2020 17:11 Відповісти
Запретят ПЦ маасковскава петухата, лохотроны (игровые автоматы) и секту мутняна?!!! ....
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19.07.2020 17:13 Відповісти
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 5526
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19.07.2020 17:13 Відповісти
ска понавыбирали...
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19.07.2020 17:18 Відповісти
якісна "сосна" для зебілів))
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19.07.2020 17:30 Відповісти
Это целое соснище, сосновище.
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19.07.2020 17:41 Відповісти
Яка грація!!!
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19.07.2020 18:05 Відповісти
Жєнщіна загадка!
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19.07.2020 18:08 Відповісти
Ребус
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19.07.2020 18:24 Відповісти
С такой оппой это не сосна - это баобаб
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19.07.2020 20:20 Відповісти
Мєчта Ківи.
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19.07.2020 22:21 Відповісти
Коля із заздрістю глипає на сраку галинки- отета попакакуким-і я панімаю!
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19.07.2020 17:15 Відповісти
за пастора взялись
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19.07.2020 17:16 Відповісти
когда собаке делать нечего, она яйыа лижит, вам заняться нечем?
Все ска делают под капирку кацапов, это вас слуг урода нужно запретить, как самую деструктивную секту в мире. Не трогайте людей, оставьте в покое, каждый имеет право верить в кого он хочет!
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19.07.2020 17:16 Відповісти
не успели узаконить " игорную секту ".как тут же Третьякова начала подкоп ,совместно с ветеранами ВОВ.
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19.07.2020 17:17 Відповісти
Зебілоїди вже з релігійними організаціями розпочинають боротьбу. Це вже Північна Корея.
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19.07.2020 17:20 Відповісти
Секты за этих зеленых уродов голосовали ? Пусть получают, чтоб башкой думали, прежде чем галочку ставить.
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19.07.2020 17:26 Відповісти
Расцветал физалис.
Полыхал Фейсбук.
В лужах домогались
жабы до гадюк.

На окошке кактус
прямо до мышей
домогался как-то,
и поди отшей.

Домогалась тёлка
стаи злых волков.
Домогалась ёлка
пьяных грибников.

С громким криком «опа!»,
всякий раз дрожа,
домогалась жопа
шила и ежа.

Домогались грабли
до моей ноги.
Судьи! Мусора, ***!
Боже, помоги!
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19.07.2020 17:27 Відповісти
Работаем строго
по путинским методичкам
Закрываем Свидетелей Иеговы
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19.07.2020 17:28 Відповісти
Даже без пукинских методичек - эта секта одна из самых огромных в Украине. НЛП, отжим денег и квартир, разрушение семей - их в первую очередь надо прижать
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19.07.2020 18:15 Відповісти
Гуняюшка московский, тут другая страна. Тебя, поп, могут привлечь за разжигание межрелигиозной розни и распространение заведомо лживой информации.
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19.07.2020 19:39 Відповісти
А секти - хто!!!???
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19.07.2020 17:34 Відповісти
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/volynskoy-oblasti-zhenshchina-utopila-doch-1520168566.html
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19.07.2020 19:37 Відповісти
бедосик неожиданно вспомнил про гос.дачу на острове Бирючий в азовском море и решил в воскресенье туда съездить проветриться. по странному стечению обстоятельств завтра в керчь прибывает ***** перенесший свой визит к крысенышам на неделю. от керчи до Бирючего 120 км. уж не собрался ли наш говнокомандующий встретиться с *****м "посередине"? тогда четко в схему ложиться вскукарек кадыркина спустя 1.5 года после того как вазелн оманский дал интервью горндону
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19.07.2020 17:43 Відповісти
Он чому Бірючий закрито для відвідувачів, а то все на карантин вішали. Може там вже давно щось відбувається.
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19.07.2020 17:58 Відповісти
вспомни как оно зимой в карпаты поехало. а потом всплыл в омане и надо же какая случайность - как раз в то время в оман прилетел советник *****.
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19.07.2020 18:14 Відповісти
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 3337
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19.07.2020 17:44 Відповісти
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 6852
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19.07.2020 20:24 Відповісти
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2384
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19.07.2020 17:50 Відповісти
Впізнаю перо поета.
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19.07.2020 18:24 Відповісти
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19.07.2020 18:39 Відповісти
Для боротьби з цим всим є кримінальний кодекс, а свобода совісті, віроісповідань прописана в Конституції, так ні, траба ще законодавчого спаму
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19.07.2020 17:53 Відповісти
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 9437
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19.07.2020 17:58 Відповісти
Побачив сітку і згадався Київський зоопарк, де літні великі клітки для мавп з попередженням: "Обережно! Мавпи кидаються екскрементами!"
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19.07.2020 19:54 Відповісти
Нам бы программу борьбы со слабоумием во власти разработать.
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19.07.2020 18:03 Відповісти
третьякова - уже давно имя нарицательное и очень досадно что это туловище до сих пор рассекает среди нации, которую она не видит и среди людей которых она ненавидит.. может в зоопарк её перевести..
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19.07.2020 18:03 Відповісти
это что, имеется ввиду ПЦУ МП?
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19.07.2020 18:03 Відповісти
А шо будемо робити зі свідками секти бачивших Вову?
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19.07.2020 18:07 Відповісти
Ну не Московский же Патриархат !
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19.07.2020 18:13 Відповісти
Це дуже нагадує секту свідків ковбаси по 2.20
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19.07.2020 22:52 Відповісти
Дивна річ, активнішими стали у ЗеОПі щоб компроментувати цю недопартію перед виборами - верещук , тепер оця качествєнная лярва знову вилізла... Єрмак готує перемогу Мертветчуку?
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19.07.2020 18:10 Відповісти
Адже підсунути Верещалці цитату з сайту ***** (дивна буква читається як Ха так й еН ) як новинну - то вже точно її намітили в мери й одразу злили Єрмак з Вовкою
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19.07.2020 18:14 Відповісти
Це той унікальний випадок коли обличчя і розум існують у гармонії...
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19.07.2020 18:13 Відповісти
Окрім православних - всі на вихід ?

Адвентисти, баптисти, харизмати, пятидесятники та інш. тепер вороги народу ? Оце так новина.
Сталіна повертаєте ?
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19.07.2020 18:13 Відповісти
Когда то и христиане были сектой.
Но, понятно, шо они то уж отличат истинных от ложных)
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19.07.2020 18:15 Відповісти
"Моя 1000 дней без секса" Г.Третьякова (с.) глава 6 ст. 9...
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19.07.2020 18:24 Відповісти
Что-то ее много стало. Стоп, астанавитесь. Хватит ее на сегодня.
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19.07.2020 18:29 Відповісти
Боже мой КАК же на ней природа отдохнула. Что внешне, что умственно. Впрочем, каков электорат, таков депутат.
,
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19.07.2020 18:34 Відповісти
У вас больше половины фракции "СН" ходит под действием нейро-ЛП и, "лэвэ" , которое берётся из народных средств,на ваше бездарное существование.
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19.07.2020 18:37 Відповісти
Може кремлеботську секту свідків Покращення прикриють
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19.07.2020 18:39 Відповісти
Ну если титушню причислят к сектам, то почему бы и нет !!!!
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19.07.2020 18:44 Відповісти
Навіть якби цей закон був чудовим (в чому я дуже сумніваюсь, враховуючи клишорукість Зю!-законодавців), Зю!-команда його поховала з почестями і залила товстим шаром бетону могилу законові, доручивши третьяковій про це сповістити.
Отже сектантам окрім безкоштовного піару нічого не загрожує.
Три рази: гіп-гіп УРА!!!
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19.07.2020 18:44 Відповісти
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8609
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19.07.2020 18:47 Відповісти
А за компом то вылитый Петрушка, а рядом Пагубий и БЛожкин
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20.07.2020 07:28 Відповісти
это они нагадили тебе в штаны? ))))
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20.07.2020 12:11 Відповісти
Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова.
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19.07.2020 18:55 Відповісти
А партвзносы - тоже секта ? А гособлигации ?
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19.07.2020 19:16 Відповісти
Как будто есть религиозные организации, конфессии, которые не заняты тем, что бы под каким либо соусом изъять ( получить) средства от своих последователей, адептов, верующих, мирян. Я про такие не знаю. Конечный итог все равно сводится к деньгам.. Поэтому ни когда не путайте веру и тех кто представляет себя как "проводник, учитель, наставник, отец" ( это группа , каста присосавшаяся к этой "теме", ничего личного просто бизнес, работа, доход, зарплата, личное благосостояние - при чем очень многочисленная)
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19.07.2020 19:25 Відповісти
Хорошо, что хоть не перепутала с сексом - очень буквы где то рядом. А ведь могла - детей то уже хочет запретить.
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19.07.2020 19:28 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/shakhrayiv-poshkoduvala-apeliatsiyna-instantsiia/?comment_802916&fbclid=IwAR2b0bsttMSiYm26MDu1AoqKiwDTM
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19.07.2020 19:30 Відповісти
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/volynskoy-oblasti-zhenshchina-utopila-doch-1520168566.html
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19.07.2020 19:34 Відповісти
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 791https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwVEDyfloWvY&psig=AOvVaw02XmiTeDDWvMivTIE3-8tR&ust=1595265736886000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCK95Xq2eoCFQAAAAAdAAAAABAO
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19.07.2020 20:26 Відповісти
я не хочу тут жить и не буду.
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19.07.2020 20:32 Відповісти
солнце наше, третьякова, а можно ли подготовить закон, в соответствии с которым в случае если вы в постели перезаглатываете лишний сантиметр и вам становится изрыгание, то можно ли того, кто вставил лишнее в вашу голову, просто немного наказать*?
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19.07.2020 20:59 Відповісти
Дайте этой недоношенной пургену чтоб боялась даже кашлянуть кстати хорошее лечение от коронавируса
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19.07.2020 21:21 Відповісти
Давно пора! Всяких монтянов, аделаджей, хизбов, педротов и т.п.
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19.07.2020 22:03 Відповісти
зе-избиратели - самая что ни на есть секта
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19.07.2020 22:53 Відповісти
кадровый голод налицо: безбожница занята законом про секты
страна чудес
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19.07.2020 23:24 Відповісти
нема касового апарату нема і секти дармоїдів.
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19.07.2020 23:25 Відповісти
Неужели еврейка Третьякова решила бороться с сектой Хабад.
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19.07.2020 23:49 Відповісти
Разве может добропорядочная религия довести человека до такой любви к окружающим.
youtube.com/watch?v=4FCX7JARTUo
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20.07.2020 00:08 Відповісти
Мерзакая морда..что она по жизни сделала шоб занимать такие посты..хотя арахию посмотреть это лица украины да козлы мы такое позволяем нас делать
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20.07.2020 01:19 Відповісти
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