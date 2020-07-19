Депутаты разрабатывают законопроект о борьбе с сектами, - "слуга народа" Третьякова

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций (так называемых "сект").

Об этом в интервью "Громадському" рассказала народный депутат "Слуги Народа", глава этого комитета Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают у людей средства.

"В Америке это очень широко обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозным учреждением часто скрывается финансовая организация, которая может забирать у людей их имущество", - объяснила депутат.

Третьякова назвала такие организации "целой системой с нейролингвистическим программированием".

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"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе и с "черными нотариусами", которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что он в беде. С помощью программирования начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", - объяснила депутат.

Под деструктивными религиозными организациями (сектами) можно понимать организованную общность людей, которая действует под видом религиозной или общественной организации. Ее сторонники объединены общей доктриной, идеологией и целями. Но эта доктрина противоречит национальным интересам государства или представляют угрозу общественному порядку, миру, безопасности, здоровью и нравственности общества.

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