РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5111 посетитель онлайн
Новости
11 897 182

Депутаты разрабатывают законопроект о борьбе с сектами, - "слуга народа" Третьякова

Депутаты разрабатывают законопроект о борьбе с сектами, -

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций (так называемых "сект").

Об этом в интервью "Громадському" рассказала народный депутат "Слуги Народа", глава этого комитета Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают у людей средства.

"В Америке это очень широко обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозным учреждением часто скрывается финансовая организация, которая может забирать у людей их имущество", - объяснила депутат.

Третьякова назвала такие организации "целой системой с нейролингвистическим программированием".

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия "Слуга народа" готовит "большую парламентскую реформу", - Третьякова

"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе и с "черными нотариусами", которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что он в беде. С помощью программирования начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", - объяснила депутат.

Под деструктивными религиозными организациями (сектами) можно понимать организованную общность людей, которая действует под видом религиозной или общественной организации. Ее сторонники объединены общей доктриной, идеологией и целями. Но эта доктрина противоречит национальным интересам государства или представляют угрозу общественному порядку, миру, безопасности, здоровью и нравственности общества.

Также на Цензор.НЕТ: Украине нужно демографическое агентство, которое составит портрет семей, - "слуга народа" Третьякова

Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228) секта (31) Третьякова Галина (118)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+69
Секту "Слуга народа" запретят?
показать весь комментарий
19.07.2020 16:31
+28
Актуально , да .
Портрет семьи , борьба с сектами , создание департамента по депортации инопланетян , все это архиважно , без сомнений ...
показать весь комментарий
19.07.2020 16:32
+27
Нєужелі МП будут щєміть?
показать весь комментарий
19.07.2020 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це стара-нова Гадя
показать весь комментарий
19.07.2020 17:32 Ответить
Старая цушковская шмара.
показать весь комментарий
19.07.2020 17:40 Ответить
Монтян - эта та мразь, которая радуется смерти наших бойцов и советует апалченцам не сбавлять темпов в убийствах наших воинов, пророссийская мразь, которой не место не то что в парламенте, но и в Украине.
показать весь комментарий
19.07.2020 20:19 Ответить
Цю нечесану немиту мавпу танюшу-варто теж заборонити! від слова-абсолютно !
показать весь комментарий
19.07.2020 17:11 Ответить
Запретят ПЦ маасковскава петухата, лохотроны (игровые автоматы) и секту мутняна?!!! ....
показать весь комментарий
19.07.2020 17:13 Ответить
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 5526
показать весь комментарий
19.07.2020 17:13 Ответить
ска понавыбирали...
показать весь комментарий
19.07.2020 17:18 Ответить
якісна "сосна" для зебілів))
показать весь комментарий
19.07.2020 17:30 Ответить
Это целое соснище, сосновище.
показать весь комментарий
19.07.2020 17:41 Ответить
Яка грація!!!
показать весь комментарий
19.07.2020 18:05 Ответить
Жєнщіна загадка!
показать весь комментарий
19.07.2020 18:08 Ответить
Ребус
показать весь комментарий
19.07.2020 18:24 Ответить
С такой оппой это не сосна - это баобаб
показать весь комментарий
19.07.2020 20:20 Ответить
Мєчта Ківи.
показать весь комментарий
19.07.2020 22:21 Ответить
Коля із заздрістю глипає на сраку галинки- отета попакакуким-і я панімаю!
показать весь комментарий
19.07.2020 17:15 Ответить
за пастора взялись
показать весь комментарий
19.07.2020 17:16 Ответить
когда собаке делать нечего, она яйыа лижит, вам заняться нечем?
Все ска делают под капирку кацапов, это вас слуг урода нужно запретить, как самую деструктивную секту в мире. Не трогайте людей, оставьте в покое, каждый имеет право верить в кого он хочет!
показать весь комментарий
19.07.2020 17:16 Ответить
не успели узаконить " игорную секту ".как тут же Третьякова начала подкоп ,совместно с ветеранами ВОВ.
показать весь комментарий
19.07.2020 17:17 Ответить
Зебілоїди вже з релігійними організаціями розпочинають боротьбу. Це вже Північна Корея.
показать весь комментарий
19.07.2020 17:20 Ответить
Секты за этих зеленых уродов голосовали ? Пусть получают, чтоб башкой думали, прежде чем галочку ставить.
показать весь комментарий
19.07.2020 17:26 Ответить
Расцветал физалис.
Полыхал Фейсбук.
В лужах домогались
жабы до гадюк.

На окошке кактус
прямо до мышей
домогался как-то,
и поди отшей.

Домогалась тёлка
стаи злых волков.
Домогалась ёлка
пьяных грибников.

С громким криком «опа!»,
всякий раз дрожа,
домогалась жопа
шила и ежа.

Домогались грабли
до моей ноги.
Судьи! Мусора, ***!
Боже, помоги!
показать весь комментарий
19.07.2020 17:27 Ответить
Работаем строго
по путинским методичкам
Закрываем Свидетелей Иеговы
показать весь комментарий
19.07.2020 17:28 Ответить
Даже без пукинских методичек - эта секта одна из самых огромных в Украине. НЛП, отжим денег и квартир, разрушение семей - их в первую очередь надо прижать
показать весь комментарий
19.07.2020 18:15 Ответить
Гуняюшка московский, тут другая страна. Тебя, поп, могут привлечь за разжигание межрелигиозной розни и распространение заведомо лживой информации.
показать весь комментарий
19.07.2020 19:39 Ответить
А секти - хто!!!???
показать весь комментарий
19.07.2020 17:34 Ответить
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/volynskoy-oblasti-zhenshchina-utopila-doch-1520168566.html
показать весь комментарий
19.07.2020 19:37 Ответить
бедосик неожиданно вспомнил про гос.дачу на острове Бирючий в азовском море и решил в воскресенье туда съездить проветриться. по странному стечению обстоятельств завтра в керчь прибывает ***** перенесший свой визит к крысенышам на неделю. от керчи до Бирючего 120 км. уж не собрался ли наш говнокомандующий встретиться с *****м "посередине"? тогда четко в схему ложиться вскукарек кадыркина спустя 1.5 года после того как вазелн оманский дал интервью горндону
показать весь комментарий
19.07.2020 17:43 Ответить
Он чому Бірючий закрито для відвідувачів, а то все на карантин вішали. Може там вже давно щось відбувається.
показать весь комментарий
19.07.2020 17:58 Ответить
вспомни как оно зимой в карпаты поехало. а потом всплыл в омане и надо же какая случайность - как раз в то время в оман прилетел советник *****.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:14 Ответить
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 3337
показать весь комментарий
19.07.2020 17:44 Ответить
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 6852
показать весь комментарий
19.07.2020 20:24 Ответить
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2384
показать весь комментарий
19.07.2020 17:50 Ответить
Впізнаю перо поета.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:24 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2020 18:39 Ответить
Для боротьби з цим всим є кримінальний кодекс, а свобода совісті, віроісповідань прописана в Конституції, так ні, траба ще законодавчого спаму
показать весь комментарий
19.07.2020 17:53 Ответить
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 9437
показать весь комментарий
19.07.2020 17:58 Ответить
Побачив сітку і згадався Київський зоопарк, де літні великі клітки для мавп з попередженням: "Обережно! Мавпи кидаються екскрементами!"
показать весь комментарий
19.07.2020 19:54 Ответить
Нам бы программу борьбы со слабоумием во власти разработать.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:03 Ответить
третьякова - уже давно имя нарицательное и очень досадно что это туловище до сих пор рассекает среди нации, которую она не видит и среди людей которых она ненавидит.. может в зоопарк её перевести..
показать весь комментарий
19.07.2020 18:03 Ответить
это что, имеется ввиду ПЦУ МП?
показать весь комментарий
19.07.2020 18:03 Ответить
А шо будемо робити зі свідками секти бачивших Вову?
показать весь комментарий
19.07.2020 18:07 Ответить
Ну не Московский же Патриархат !
показать весь комментарий
19.07.2020 18:13 Ответить
Це дуже нагадує секту свідків ковбаси по 2.20
показать весь комментарий
19.07.2020 22:52 Ответить
Дивна річ, активнішими стали у ЗеОПі щоб компроментувати цю недопартію перед виборами - верещук , тепер оця качествєнная лярва знову вилізла... Єрмак готує перемогу Мертветчуку?
показать весь комментарий
19.07.2020 18:10 Ответить
Адже підсунути Верещалці цитату з сайту ***** (дивна буква читається як Ха так й еН ) як новинну - то вже точно її намітили в мери й одразу злили Єрмак з Вовкою
показать весь комментарий
19.07.2020 18:14 Ответить
Це той унікальний випадок коли обличчя і розум існують у гармонії...
показать весь комментарий
19.07.2020 18:13 Ответить
Окрім православних - всі на вихід ?

Адвентисти, баптисти, харизмати, пятидесятники та інш. тепер вороги народу ? Оце так новина.
Сталіна повертаєте ?
показать весь комментарий
19.07.2020 18:13 Ответить
Когда то и христиане были сектой.
Но, понятно, шо они то уж отличат истинных от ложных)
показать весь комментарий
19.07.2020 18:15 Ответить
"Моя 1000 дней без секса" Г.Третьякова (с.) глава 6 ст. 9...
показать весь комментарий
19.07.2020 18:24 Ответить
Что-то ее много стало. Стоп, астанавитесь. Хватит ее на сегодня.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:29 Ответить
Боже мой КАК же на ней природа отдохнула. Что внешне, что умственно. Впрочем, каков электорат, таков депутат.
,
показать весь комментарий
19.07.2020 18:34 Ответить
У вас больше половины фракции "СН" ходит под действием нейро-ЛП и, "лэвэ" , которое берётся из народных средств,на ваше бездарное существование.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:37 Ответить
Може кремлеботську секту свідків Покращення прикриють
показать весь комментарий
19.07.2020 18:39 Ответить
Ну если титушню причислят к сектам, то почему бы и нет !!!!
показать весь комментарий
19.07.2020 18:44 Ответить
Навіть якби цей закон був чудовим (в чому я дуже сумніваюсь, враховуючи клишорукість Зю!-законодавців), Зю!-команда його поховала з почестями і залила товстим шаром бетону могилу законові, доручивши третьяковій про це сповістити.
Отже сектантам окрім безкоштовного піару нічого не загрожує.
Три рази: гіп-гіп УРА!!!
показать весь комментарий
19.07.2020 18:44 Ответить
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8609
показать весь комментарий
19.07.2020 18:47 Ответить
А за компом то вылитый Петрушка, а рядом Пагубий и БЛожкин
показать весь комментарий
20.07.2020 07:28 Ответить
это они нагадили тебе в штаны? ))))
показать весь комментарий
20.07.2020 12:11 Ответить
Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:55 Ответить
А партвзносы - тоже секта ? А гособлигации ?
показать весь комментарий
19.07.2020 19:16 Ответить
Как будто есть религиозные организации, конфессии, которые не заняты тем, что бы под каким либо соусом изъять ( получить) средства от своих последователей, адептов, верующих, мирян. Я про такие не знаю. Конечный итог все равно сводится к деньгам.. Поэтому ни когда не путайте веру и тех кто представляет себя как "проводник, учитель, наставник, отец" ( это группа , каста присосавшаяся к этой "теме", ничего личного просто бизнес, работа, доход, зарплата, личное благосостояние - при чем очень многочисленная)
показать весь комментарий
19.07.2020 19:25 Ответить
Хорошо, что хоть не перепутала с сексом - очень буквы где то рядом. А ведь могла - детей то уже хочет запретить.
показать весь комментарий
19.07.2020 19:28 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/shakhrayiv-poshkoduvala-apeliatsiyna-instantsiia/?comment_802916&fbclid=IwAR2b0bsttMSiYm26MDu1AoqKiwDTM
показать весь комментарий
19.07.2020 19:30 Ответить
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/volynskoy-oblasti-zhenshchina-utopila-doch-1520168566.html
показать весь комментарий
19.07.2020 19:34 Ответить
Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 791https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwVEDyfloWvY&psig=AOvVaw02XmiTeDDWvMivTIE3-8tR&ust=1595265736886000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCK95Xq2eoCFQAAAAAdAAAAABAO
показать весь комментарий
19.07.2020 20:26 Ответить
я не хочу тут жить и не буду.
показать весь комментарий
19.07.2020 20:32 Ответить
солнце наше, третьякова, а можно ли подготовить закон, в соответствии с которым в случае если вы в постели перезаглатываете лишний сантиметр и вам становится изрыгание, то можно ли того, кто вставил лишнее в вашу голову, просто немного наказать*?
показать весь комментарий
19.07.2020 20:59 Ответить
Дайте этой недоношенной пургену чтоб боялась даже кашлянуть кстати хорошее лечение от коронавируса
показать весь комментарий
19.07.2020 21:21 Ответить
Давно пора! Всяких монтянов, аделаджей, хизбов, педротов и т.п.
показать весь комментарий
19.07.2020 22:03 Ответить
зе-избиратели - самая что ни на есть секта
показать весь комментарий
19.07.2020 22:53 Ответить
кадровый голод налицо: безбожница занята законом про секты
страна чудес
показать весь комментарий
19.07.2020 23:24 Ответить
нема касового апарату нема і секти дармоїдів.
показать весь комментарий
19.07.2020 23:25 Ответить
Неужели еврейка Третьякова решила бороться с сектой Хабад.
показать весь комментарий
19.07.2020 23:49 Ответить
Разве может добропорядочная религия довести человека до такой любви к окружающим.
youtube.com/watch?v=4FCX7JARTUo
показать весь комментарий
20.07.2020 00:08 Ответить
Мерзакая морда..что она по жизни сделала шоб занимать такие посты..хотя арахию посмотреть это лица украины да козлы мы такое позволяем нас делать
показать весь комментарий
20.07.2020 01:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 