Депутаты разрабатывают законопроект о борьбе с сектами, - "слуга народа" Третьякова
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций (так называемых "сект").
Об этом в интервью "Громадському" рассказала народный депутат "Слуги Народа", глава этого комитета Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают у людей средства.
"В Америке это очень широко обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозным учреждением часто скрывается финансовая организация, которая может забирать у людей их имущество", - объяснила депутат.
Третьякова назвала такие организации "целой системой с нейролингвистическим программированием".
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"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе и с "черными нотариусами", которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что он в беде. С помощью программирования начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", - объяснила депутат.
Под деструктивными религиозными организациями (сектами) можно понимать организованную общность людей, которая действует под видом религиозной или общественной организации. Ее сторонники объединены общей доктриной, идеологией и целями. Но эта доктрина противоречит национальным интересам государства или представляют угрозу общественному порядку, миру, безопасности, здоровью и нравственности общества.
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Все ска делают под капирку кацапов, это вас слуг урода нужно запретить, как самую деструктивную секту в мире. Не трогайте людей, оставьте в покое, каждый имеет право верить в кого он хочет!
Полыхал Фейсбук.
В лужах домогались
жабы до гадюк.
На окошке кактус
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и поди отшей.
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С громким криком «опа!»,
всякий раз дрожа,
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Судьи! Мусора, ***!
Боже, помоги!
по путинским методичкам
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рндону
Адвентисти, баптисти, харизмати, пятидесятники та інш. тепер вороги народу ? Оце так новина.
Сталіна повертаєте ?
Но, понятно, шо они то уж отличат истинных от ложных)
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Отже сектантам окрім безкоштовного піару нічого не загрожує.
Три рази: гіп-гіп УРА!!!
страна чудес
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