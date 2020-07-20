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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу у 77 жителів Києва зафіксували COVID-19, - Кличко

За минулу добу у 77 жителів Києва зафіксували COVID-19, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 6 961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу COVID-19 зафіксували у 77 жителів Києва.

Серед захворілих 36 жінок віком від 18 до 82 років, 38 чоловіків від 18 до 76 років, а також три дівчинки віком 3, 7 і 12 років.

У лікарні столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Видужала за минулу добу 21 особа. Всього коронавірус побороли 2 387 киян.

Найбільшу кількість випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 18 випадків, Деснянському районі - 10, у Святошинському та Солом'янському районах - по 9 випадків.

За минулу добу у 77 жителів Києва зафіксували COVID-19, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19626) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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20.07.2020 10:35 Відповісти
 
 