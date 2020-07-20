За минувшие сутки у 77 жителей Киева зафиксировали COVID-19, - Кличко

На сегодня в столице уже 6 961 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 77 жителей Киева.

Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, а также три девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус побороли 2 387 киевлян.

Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18 случаев, Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.

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