1 275 1
За минувшие сутки у 77 жителей Киева зафиксировали COVID-19, - Кличко
На сегодня в столице уже 6 961 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
За минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 77 жителей Киева.
Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, а также три девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус побороли 2 387 киевлян.
Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18 случаев, Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Waleo Ko
показать весь комментарий20.07.2020 10:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль