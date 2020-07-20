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Новини Силовики
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Троє чоловіків жорстоко побили патрульного поліцейського в Ізмаїлі

Троє чоловіків жорстоко побили патрульного поліцейського в Ізмаїлі

В Ізмаїлі (Одеська область) троє місцевих жителів побили патрульного поліцейського до знепритомнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

За даними відомства, правопорушники, побачивши в центрі потерпілого і впізнавши у ньому місцевого патрульного, накинулися на нього з лайкою і кулаками, і били по голові доти, поки той не впав без свідомості.

Поліцейскіе встановили і затримали зловмисників. Всі вони - місцеві молодики віком від 19 до 29 років.

"Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій-порушник побив двох патрульних поліцейських в Одесі

Автор: 

побиття (947) Ізмаїл (167) Нацполіція (15258) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+15
"Обоснуй!" - а что там обосновывать?
Нормальные люди такого и так делать не будут. Следовательно это сделали тупые гандоны - следовательно - зебилы.
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20.07.2020 11:56
+12
С вероятностью 99% это зебилы, это еще хуже.
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20.07.2020 11:32
+10
вот просто так взяли и отдубасили мусора? идут такие по центру Измаила и тут бац: мусор.
- а не отдубасить ли его, джентельмены?
- да от чего же нет? можно!
что за убогая подача информации?
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20.07.2020 11:58
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Идиоты!
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20.07.2020 11:28 Відповісти
Но удивило, что отправили на домашний арест. Очень мало информации, чтоб обсуждать.
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20.07.2020 11:30 Відповісти
Сотрудника патрульной полиции избили в центре Измаила.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, нападавших было трое. Все они местные жители возрастом от 19 до 29 лет.
Полицейского били по голове, пока он не упал без создания.
Действия правонарушителей квалифицировали по части 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Фигурантам сообщили о подозрении и отправили под домашний арест.
Был ли патрульный при исполнении и каков мотив нападения, в полиции не уточняют.

ОБНОВЛЕНО В 10:27. Как выяснила «Думская», патрульный был не при исполнении и в гражданской одежде. Напали на него местные «блогеры», которые снимают и выкладывают в соцсети видеоролики о дорожных происшествиях. Причина конфликта - личная неприязнь.
https://dumskaya.net/news/v-tcentre-izmaila-izbili-patrulnogo-politceyskog-120505/ Источник : Думская
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20.07.2020 13:12 Відповісти
Потрібно дозволити носіння вогнепальної зброї всім громадянам щоб можна було захистити людину яку б'ють на вулиці!
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20.07.2020 13:43 Відповісти
Может то и не патрульный вовсе?!

Может это "конская за&ура" какая-то ?
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20.07.2020 11:31 Відповісти
- Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.(с)
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20.07.2020 11:38 Відповісти
та набухались вместе а потом подрались
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20.07.2020 12:37 Відповісти
Трое на одного?
Это не мужчины...
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20.07.2020 11:30 Відповісти
С вероятностью 99% это зебилы, это еще хуже.
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20.07.2020 11:32 Відповісти
Обоснуй!
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20.07.2020 11:39 Відповісти
Им за обоснование не платят.
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20.07.2020 11:43 Відповісти
Троє чоловіків жорстоко побили патрульного поліцейського в Ізмаїлі - Цензор.НЕТ 9094
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20.07.2020 18:28 Відповісти
"Обоснуй!" - а что там обосновывать?
Нормальные люди такого и так делать не будут. Следовательно это сделали тупые гандоны - следовательно - зебилы.
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20.07.2020 11:56 Відповісти
тупее комента я еще не читал! ты че, зебил?
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20.07.2020 12:47 Відповісти
лаптеногий, чёкать в Тагиле будешь... поналазили пля...
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20.07.2020 14:37 Відповісти
Ты ярлыки кацап не цепляй. Своему солцеликому коменты пиши чувырло нулевое.
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20.07.2020 20:18 Відповісти
Еще одна нулевая шавка вякнула.
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20.07.2020 20:16 Відповісти
ты с зе-шакалами вместе?
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20.07.2020 20:24 Відповісти
Играешь в кацапскую игру - Сад дурак называется? Дурбецело ты тупое. Подосрешь меня ,когда я срать сяду сявка мелкая.
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21.07.2020 17:24 Відповісти
146%, що то є казкові свідки секти 8 відсотків!
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20.07.2020 11:50 Відповісти
У вас расстройство психики!!!!!
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20.07.2020 13:36 Відповісти
99% родители твои дебилы ,потому что тебя выродили ублюдка серливого.
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20.07.2020 20:15 Відповісти
Хотя, предыстория их отношений интересна.
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20.07.2020 11:32 Відповісти
А то может и не патрульный. В коменте выше написал предположение
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20.07.2020 11:32 Відповісти
В Измаиле? больше вероятность, что это шариевцы.
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20.07.2020 11:35 Відповісти
когда мусора всем отделением насилуют женщину, то они герои, а тут одного слегка толкнули и сразу целая армия шакалов проявилась
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20.07.2020 11:37 Відповісти
ну фсьоо, терміново треба приймати закон про додаткові повноваження поліції!
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20.07.2020 11:31 Відповісти
Дебилы будут иметь за плечами судимость. Попробуйте потом с этой хренью устроиться на работу. Максимум на базаре грузчиками.
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20.07.2020 11:32 Відповісти
Еееее, а ви думали, що такі як вони підуть у вчені, вчителі, топ-менеджери? Це біологічне сміття - їх максимум - вантажник або візки при супермаркеті збирати. Звичайно, якщо все насправді так, як описано в новині.
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20.07.2020 11:48 Відповісти
А на зоні їм буде уважуха! А як мусора себе ведуть по відношенню до людей?
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20.07.2020 11:55 Відповісти
Якщо скажуть за що відсиділи, роботодавці зрозуміють..за святе.
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20.07.2020 22:13 Відповісти
Домашний арест-это сильно!
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20.07.2020 11:33 Відповісти
глупо конечно, надо было осторожнее, теперь мусора отыграются на парнях,
мусора опасные бандиты
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20.07.2020 11:35 Відповісти
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська.
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video

🤔
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20.07.2020 11:42 Відповісти
А могли и изнасиловать, не??
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20.07.2020 11:44 Відповісти
Походу мент им сильно насолил, просто так не бьют, еще и не прячась)
И какое насилие в отношении работника? Если был по гражданке - значит обычный гражданин)
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20.07.2020 11:50 Відповісти
вот просто так взяли и отдубасили мусора? идут такие по центру Измаила и тут бац: мусор.
- а не отдубасить ли его, джентельмены?
- да от чего же нет? можно!
что за убогая подача информации?
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20.07.2020 11:58 Відповісти
Походу - порохососи. Продовжують втілювати в життя "успішну потужну" реформу поліції від "батька нації".
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20.07.2020 11:59 Відповісти
Та ні! Це твої корєша-шмарійовці.
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20.07.2020 13:35 Відповісти
Три мушкетёра и Дартаньян.
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20.07.2020 12:03 Відповісти
это из какого тома?гда мушкетеры д'Артаньяна лупасят?(кстати фамилиё у него какое то армянское )
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20.07.2020 12:19 Відповісти
Информации мало. Но скажу, что у нас очень много таких, которым сделай замечание, готовы пустить в ход кулаки
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20.07.2020 12:06 Відповісти
авакова без кулаков в отставку не упросить
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20.07.2020 12:23 Відповісти
Скорее всего напали за дело, хотя и идиоты в любом случае.
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20.07.2020 12:11 Відповісти
даними відомства, правопорушники, побачивши в центрі потерпілого і впізнавши у ньому місцевого патрульного, накинулися на нього з лайкою і кулаками, і били по голові доти, поки той не впав без свідомості. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3209042 🤣🤣🤣🤣
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20.07.2020 12:17 Відповісти
меру пресечения в виде домашнего ареста - они не хотели платить за места в камерах.
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20.07.2020 12:17 Відповісти
Всі четверо разом пиячили а раніше ці троє теж були ментами і потім не поділили щось з поліцаєм та і побили трохи-тому і домашній арешт а не СІЗО. Якось замнуть-своїж таки хлопці з однієї системи МВД і яка різниця хто при Захарченко а хто при Авакові......брати по крові....
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20.07.2020 12:20 Відповісти
ну шось таке ,що могло бути
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20.07.2020 12:33 Відповісти
Домашний арест??? Сурово! Жестко!
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20.07.2020 12:20 Відповісти
так він був без маски !
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20.07.2020 12:20 Відповісти
Статья должна быть - покушение на убийство!
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20.07.2020 12:47 Відповісти
Стоит ли содержать полицию, которая не то что нас - себя защитить не может.
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20.07.2020 13:07 Відповісти
Отморозков нужно стрелять сегодня полицейский завтоа ти или твои родные пострадают от таких чертей..
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20.07.2020 13:22 Відповісти
А не пробовали таких ***** отлавливать и бить. При чём бить так что бы остаток жизни они ползали на четырёх костылях и то до унитаза.
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20.07.2020 14:59 Відповісти
Свята справа. Нехай мусора періодично відчувають на своїй сраці те що на людях відпрацьовують.
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20.07.2020 22:08 Відповісти
Так просто до мусора ніхто б не чіплявся. Видно бикувало падло коли в формі було.
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20.07.2020 22:10 Відповісти
 
 