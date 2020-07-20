Троє чоловіків жорстоко побили патрульного поліцейського в Ізмаїлі

В Ізмаїлі (Одеська область) троє місцевих жителів побили патрульного поліцейського до знепритомнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

За даними відомства, правопорушники, побачивши в центрі потерпілого і впізнавши у ньому місцевого патрульного, накинулися на нього з лайкою і кулаками, і били по голові доти, поки той не впав без свідомості.

Поліцейскіе встановили і затримали зловмисників. Всі вони - місцеві молодики віком від 19 до 29 років.

"Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков.

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