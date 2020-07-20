Троє чоловіків жорстоко побили патрульного поліцейського в Ізмаїлі
В Ізмаїлі (Одеська область) троє місцевих жителів побили патрульного поліцейського до знепритомнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.
За даними відомства, правопорушники, побачивши в центрі потерпілого і впізнавши у ньому місцевого патрульного, накинулися на нього з лайкою і кулаками, і били по голові доти, поки той не впав без свідомості.
Поліцейскіе встановили і затримали зловмисників. Всі вони - місцеві молодики віком від 19 до 29 років.
"Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков.
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, нападавших было трое. Все они местные жители возрастом от 19 до 29 лет.
Полицейского били по голове, пока он не упал без создания.
Действия правонарушителей квалифицировали по части 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Фигурантам сообщили о подозрении и отправили под домашний арест.
Был ли патрульный при исполнении и каков мотив нападения, в полиции не уточняют.
ОБНОВЛЕНО В 10:27. Как выяснила «Думская», патрульный был не при исполнении и в гражданской одежде. Напали на него местные «блогеры», которые снимают и выкладывают в соцсети видеоролики о дорожных происшествиях. Причина конфликта - личная неприязнь.
https://dumskaya.net/news/v-tcentre-izmaila-izbili-patrulnogo-politceyskog-120505/ Источник : Думская
Может это "конская за&ура" какая-то ?
Это не мужчины...
Нормальные люди такого и так делать не будут. Следовательно это сделали тупые гандоны - следовательно - зебилы.
мусора опасные бандиты
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video
🤔
И какое насилие в отношении работника? Если был по гражданке - значит обычный гражданин)
- а не отдубасить ли его, джентельмены?
- да от чего же нет? можно!
что за убогая подача информации?