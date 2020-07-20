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Новости Силовики
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Трое мужчин жестоко избили патрульного полицейского в Измаиле

Трое мужчин жестоко избили патрульного полицейского в Измаиле

В Измаиле (Одесская область) трое местных жителей избили патрульного полицейского до потери сознания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.

По данным ведомства, правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на него с бранью и кулаками, и били по голове до тех пор, пока тот не упал без сознания.

Полицейские установили и задержали злоумышленников. Все они - местные молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет.

"Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - рассказал начальник Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель-нарушитель избил двух патрульных полицейских в Одессе

избиение (9810) Измаил (151) Нацполиция (16543) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+15
"Обоснуй!" - а что там обосновывать?
Нормальные люди такого и так делать не будут. Следовательно это сделали тупые гандоны - следовательно - зебилы.
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20.07.2020 11:56
+12
С вероятностью 99% это зебилы, это еще хуже.
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20.07.2020 11:32
+10
вот просто так взяли и отдубасили мусора? идут такие по центру Измаила и тут бац: мусор.
- а не отдубасить ли его, джентельмены?
- да от чего же нет? можно!
что за убогая подача информации?
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20.07.2020 11:58
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Идиоты!
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20.07.2020 11:28 Ответить
Но удивило, что отправили на домашний арест. Очень мало информации, чтоб обсуждать.
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20.07.2020 11:30 Ответить
Сотрудника патрульной полиции избили в центре Измаила.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, нападавших было трое. Все они местные жители возрастом от 19 до 29 лет.
Полицейского били по голове, пока он не упал без создания.
Действия правонарушителей квалифицировали по части 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Фигурантам сообщили о подозрении и отправили под домашний арест.
Был ли патрульный при исполнении и каков мотив нападения, в полиции не уточняют.

ОБНОВЛЕНО В 10:27. Как выяснила «Думская», патрульный был не при исполнении и в гражданской одежде. Напали на него местные «блогеры», которые снимают и выкладывают в соцсети видеоролики о дорожных происшествиях. Причина конфликта - личная неприязнь.
https://dumskaya.net/news/v-tcentre-izmaila-izbili-patrulnogo-politceyskog-120505/ Источник : Думская
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20.07.2020 13:12 Ответить
Потрібно дозволити носіння вогнепальної зброї всім громадянам щоб можна було захистити людину яку б'ють на вулиці!
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20.07.2020 13:43 Ответить
Может то и не патрульный вовсе?!

Может это "конская за&ура" какая-то ?
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20.07.2020 11:31 Ответить
- Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.(с)
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20.07.2020 11:38 Ответить
та набухались вместе а потом подрались
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20.07.2020 12:37 Ответить
Трое на одного?
Это не мужчины...
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20.07.2020 11:30 Ответить
С вероятностью 99% это зебилы, это еще хуже.
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20.07.2020 11:32 Ответить
Обоснуй!
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20.07.2020 11:39 Ответить
Им за обоснование не платят.
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20.07.2020 11:43 Ответить
Троє чоловіків жорстоко побили патрульного поліцейського в Ізмаїлі - Цензор.НЕТ 9094
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20.07.2020 18:28 Ответить
"Обоснуй!" - а что там обосновывать?
Нормальные люди такого и так делать не будут. Следовательно это сделали тупые гандоны - следовательно - зебилы.
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20.07.2020 11:56 Ответить
тупее комента я еще не читал! ты че, зебил?
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20.07.2020 12:47 Ответить
лаптеногий, чёкать в Тагиле будешь... поналазили пля...
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20.07.2020 14:37 Ответить
Ты ярлыки кацап не цепляй. Своему солцеликому коменты пиши чувырло нулевое.
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20.07.2020 20:18 Ответить
Еще одна нулевая шавка вякнула.
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20.07.2020 20:16 Ответить
ты с зе-шакалами вместе?
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20.07.2020 20:24 Ответить
Играешь в кацапскую игру - Сад дурак называется? Дурбецело ты тупое. Подосрешь меня ,когда я срать сяду сявка мелкая.
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21.07.2020 17:24 Ответить
146%, що то є казкові свідки секти 8 відсотків!
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20.07.2020 11:50 Ответить
У вас расстройство психики!!!!!
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20.07.2020 13:36 Ответить
99% родители твои дебилы ,потому что тебя выродили ублюдка серливого.
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20.07.2020 20:15 Ответить
Хотя, предыстория их отношений интересна.
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20.07.2020 11:32 Ответить
А то может и не патрульный. В коменте выше написал предположение
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20.07.2020 11:32 Ответить
В Измаиле? больше вероятность, что это шариевцы.
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20.07.2020 11:35 Ответить
когда мусора всем отделением насилуют женщину, то они герои, а тут одного слегка толкнули и сразу целая армия шакалов проявилась
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20.07.2020 11:37 Ответить
ну фсьоо, терміново треба приймати закон про додаткові повноваження поліції!
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20.07.2020 11:31 Ответить
Дебилы будут иметь за плечами судимость. Попробуйте потом с этой хренью устроиться на работу. Максимум на базаре грузчиками.
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20.07.2020 11:32 Ответить
Еееее, а ви думали, що такі як вони підуть у вчені, вчителі, топ-менеджери? Це біологічне сміття - їх максимум - вантажник або візки при супермаркеті збирати. Звичайно, якщо все насправді так, як описано в новині.
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20.07.2020 11:48 Ответить
А на зоні їм буде уважуха! А як мусора себе ведуть по відношенню до людей?
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20.07.2020 11:55 Ответить
Якщо скажуть за що відсиділи, роботодавці зрозуміють..за святе.
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20.07.2020 22:13 Ответить
Домашний арест-это сильно!
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20.07.2020 11:33 Ответить
глупо конечно, надо было осторожнее, теперь мусора отыграются на парнях,
мусора опасные бандиты
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20.07.2020 11:35 Ответить
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська.
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video

🤔
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20.07.2020 11:42 Ответить
А могли и изнасиловать, не??
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20.07.2020 11:44 Ответить
Походу мент им сильно насолил, просто так не бьют, еще и не прячась)
И какое насилие в отношении работника? Если был по гражданке - значит обычный гражданин)
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20.07.2020 11:50 Ответить
вот просто так взяли и отдубасили мусора? идут такие по центру Измаила и тут бац: мусор.
- а не отдубасить ли его, джентельмены?
- да от чего же нет? можно!
что за убогая подача информации?
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20.07.2020 11:58 Ответить
Походу - порохососи. Продовжують втілювати в життя "успішну потужну" реформу поліції від "батька нації".
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20.07.2020 11:59 Ответить
Та ні! Це твої корєша-шмарійовці.
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20.07.2020 13:35 Ответить
Три мушкетёра и Дартаньян.
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20.07.2020 12:03 Ответить
это из какого тома?гда мушкетеры д'Артаньяна лупасят?(кстати фамилиё у него какое то армянское )
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20.07.2020 12:19 Ответить
Информации мало. Но скажу, что у нас очень много таких, которым сделай замечание, готовы пустить в ход кулаки
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20.07.2020 12:06 Ответить
авакова без кулаков в отставку не упросить
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20.07.2020 12:23 Ответить
Скорее всего напали за дело, хотя и идиоты в любом случае.
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20.07.2020 12:11 Ответить
даними відомства, правопорушники, побачивши в центрі потерпілого і впізнавши у ньому місцевого патрульного, накинулися на нього з лайкою і кулаками, і били по голові доти, поки той не впав без свідомості. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3209042 🤣🤣🤣🤣
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20.07.2020 12:17 Ответить
меру пресечения в виде домашнего ареста - они не хотели платить за места в камерах.
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20.07.2020 12:17 Ответить
Всі четверо разом пиячили а раніше ці троє теж були ментами і потім не поділили щось з поліцаєм та і побили трохи-тому і домашній арешт а не СІЗО. Якось замнуть-своїж таки хлопці з однієї системи МВД і яка різниця хто при Захарченко а хто при Авакові......брати по крові....
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20.07.2020 12:20 Ответить
ну шось таке ,що могло бути
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20.07.2020 12:33 Ответить
Домашний арест??? Сурово! Жестко!
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20.07.2020 12:20 Ответить
так він був без маски !
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20.07.2020 12:20 Ответить
Статья должна быть - покушение на убийство!
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20.07.2020 12:47 Ответить
Стоит ли содержать полицию, которая не то что нас - себя защитить не может.
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20.07.2020 13:07 Ответить
Отморозков нужно стрелять сегодня полицейский завтоа ти или твои родные пострадают от таких чертей..
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20.07.2020 13:22 Ответить
А не пробовали таких ***** отлавливать и бить. При чём бить так что бы остаток жизни они ползали на четырёх костылях и то до унитаза.
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20.07.2020 14:59 Ответить
Свята справа. Нехай мусора періодично відчувають на своїй сраці те що на людях відпрацьовують.
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20.07.2020 22:08 Ответить
Так просто до мусора ніхто б не чіплявся. Видно бикувало падло коли в формі було.
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20.07.2020 22:10 Ответить
 
 