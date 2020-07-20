Трое мужчин жестоко избили патрульного полицейского в Измаиле

В Измаиле (Одесская область) трое местных жителей избили патрульного полицейского до потери сознания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.

По данным ведомства, правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на него с бранью и кулаками, и били по голове до тех пор, пока тот не упал без сознания.

Полицейские установили и задержали злоумышленников. Все они - местные молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет.

"Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - рассказал начальник Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.

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