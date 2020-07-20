Трое мужчин жестоко избили патрульного полицейского в Измаиле
В Измаиле (Одесская область) трое местных жителей избили патрульного полицейского до потери сознания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.
По данным ведомства, правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на него с бранью и кулаками, и били по голове до тех пор, пока тот не упал без сознания.
Полицейские установили и задержали злоумышленников. Все они - местные молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет.
"Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - рассказал начальник Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, нападавших было трое. Все они местные жители возрастом от 19 до 29 лет.
Полицейского били по голове, пока он не упал без создания.
Действия правонарушителей квалифицировали по части 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Фигурантам сообщили о подозрении и отправили под домашний арест.
Был ли патрульный при исполнении и каков мотив нападения, в полиции не уточняют.
ОБНОВЛЕНО В 10:27. Как выяснила «Думская», патрульный был не при исполнении и в гражданской одежде. Напали на него местные «блогеры», которые снимают и выкладывают в соцсети видеоролики о дорожных происшествиях. Причина конфликта - личная неприязнь.
https://dumskaya.net/news/v-tcentre-izmaila-izbili-patrulnogo-politceyskog-120505/ Источник : Думская
Может это "конская за&ура" какая-то ?
Это не мужчины...
Нормальные люди такого и так делать не будут. Следовательно это сделали тупые гандоны - следовательно - зебилы.
мусора опасные бандиты
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video
🤔
И какое насилие в отношении работника? Если был по гражданке - значит обычный гражданин)
- а не отдубасить ли его, джентельмены?
- да от чего же нет? можно!
что за убогая подача информации?