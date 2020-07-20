Законопроєкт про медіа потребує доопрацювання, - Разумков
Законопроєкт про медіа потребує доопрацювання.
Про це повідомив на підсумковій пресконференції спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що він вимагає, м'яко кажучи, доопрацювання", - сказав він.
Разом з тим, Разумков прогнозує, що Рада приступить до розгляду законопроєкту "ближче до вересня або у вересні".
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики 1 липня повідомив, що рекомендуватиме парламенту прийняти за основу в першому читанні законопроєкт про медіа. Пізніше, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн-медіа.
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Лесли
показати весь коментар20.07.2020 11:44 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Vika Lysenko
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