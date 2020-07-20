Законопроєкт про медіа потребує доопрацювання, - Разумков

Законопроєкт про медіа потребує доопрацювання.

Про це повідомив на підсумковій пресконференції спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що він вимагає, м'яко кажучи, доопрацювання", - сказав він.

Разом з тим, Разумков прогнозує, що Рада приступить до розгляду законопроєкту "ближче до вересня або у вересні".

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики 1 липня повідомив, що рекомендуватиме парламенту прийняти за основу в першому читанні законопроєкт про медіа. Пізніше, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн-медіа.

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