Зарплата нардепів відповідає нормальному рівню оплати праці, - Разумков. ВIДЕО
Гідний рівень оплати праці має бути у всіх. Так само і у народних депутатів України. Але він має бути відповідним з тими рівнями доходів і заробітних плат, які отримує суспільство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив глав парламенту Дмитро Разумков.
"Я думаю, що ні для кого з народних депутатів, які сьогодні працюють у Верховній Раді, не були несподіванкою ті зарплати, які ми сьогодні отримуємо. Я думаю, що немає людини, яка б говорила, що "мені вистачає" або "не хочеться більше". Хочеться. Але я думаю, що треба адекватно оцінювати свою роботу і оцінювати роботу інших. При такому рівні заробітних плат, які є сьогодні в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів - вона відповідає нормальному рівню оплати", - пояснив спікер.
За словами Разумкова, "і так багато питань бере на себе сьогодні держава, державний бюджет", тому питання щодо зарплат нардепів у нього не виникає.
Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга Народу", глава комітету соцполітики Галина Третьякова назвала заробітну плату парламентаріїв недостатньою для того, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.
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только ничего для народа не сделал!
-- Что вы делаете? -- завопил Воробьянинов. -- Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!
-- Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
-- Затем, -- сказал Остап веско, -- что вы сейчас пойдете к "Цветнику", станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции.(c)
(ибо типа работать со вторника по полпятницы с 10 до 17 и 2 часа на перерывы плюс два месяца - на каникулах...это считайте не работают ваще (опять же не у станка стоят и не у мартена, а под кондиционерами яйки (или у кого там шо) чешут))))
аж ни-че-го...
почему? да потому что народ тупорылое быдло, которое не способно ни свою честь отстоять, ни сделать в своей же стране лучшую жизнь..
а все время кого-то винят другого..
А доходы?
Когда депутату в зале включат микрофон для слова, то "заработавшийся" депутат говорит: "Алло. Доврый день"
Или другой депутат пришел в Раду со старенькой Нивой, а через пол года купил крутой навороченный Ягуар. Явно на не трудовые деньги. И ему еще надо повысить зарплату, которую он отдаст любовнице на карманные расходы.
Я тоже говорю - их зарплата соответствует нормальному уровню оплаты труда.
Просто у всех остальных она не соответствует!!!
Увы ((
Як на мене у суддів (63...350тис.грн. на місяць) та іншого чиновництва зарплата дуже навіть непогана
https://tsn.ua/politika/golova-verhovnogo-sudu-rozpovila-skilki-zaroblyayut-slugi-femidi-1421829.html
Хіба отримувати 35 середніх зарплат по Україні це погано? В порівнянні з ними наші депутати такі злидні
А я не вижу ни какой работы, уровень жизни резко падает, цены растут (тоже резко), предприятия закрываются, короновирус и самая главная беда, над всем этим - клоуны во власти!!!
Таваризчи дэбудады, в других странах (кацапстан не страна!), за такую "работу" в тюрьму сажают!!!