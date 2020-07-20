Зарплата нардепів відповідає нормальному рівню оплати праці, - Разумков. ВIДЕО

Гідний рівень оплати праці має бути у всіх. Так само і у народних депутатів України. Але він має бути відповідним з тими рівнями доходів і заробітних плат, які отримує суспільство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив глав парламенту Дмитро Разумков.

"Я думаю, що ні для кого з народних депутатів, які сьогодні працюють у Верховній Раді, не були несподіванкою ті зарплати, які ми сьогодні отримуємо. Я думаю, що немає людини, яка б говорила, що "мені вистачає" або "не хочеться більше". Хочеться. Але я думаю, що треба адекватно оцінювати свою роботу і оцінювати роботу інших. При такому рівні заробітних плат, які є сьогодні в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів - вона відповідає нормальному рівню оплати", - пояснив спікер.

За словами Разумкова, "і так багато питань бере на себе сьогодні держава, державний бюджет", тому питання щодо зарплат нардепів у нього не виникає.

Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга Народу", глава комітету соцполітики Галина Третьякова назвала заробітну плату парламентаріїв недостатньою для того, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 32-35 тис. для депутата - це занадто мало, - "слуга народу" Третьякова