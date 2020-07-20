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Зарплата нардепов соответствует нормальному уровню оплаты труда, - Разумков. ВИДЕО

Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины. Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил глав парламента Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сегодня работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет человека, который бы говорил, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется. Но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При таком уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов - она соответствует нормальному уровню оплаты", - объяснил спикер.

По словам Разумкова, "итак много вопросов берет на себя сегодня государство, государственный бюджет", поэтому вопроса относительно зарплат нардепов у него не возникает.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга Народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова назвала заработную плату парламентариев недостаточной для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова

Автор: 

ВР (29271) депутат (3318) Разумков Дмитрий (1522) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+24
Не соответствует, сильно завышена.
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20.07.2020 12:00
+14
Зарплату заробляють,а ви отримуєте не зароблену платню.КОЗЛИ
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20.07.2020 12:03
+13
Если б я на работе заказывал шлюх или чесал йяйца, меня бы ***** уволили. Йбаные ******** вы, таварисчи депутаты, других слов просто не нахожу.
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20.07.2020 12:08
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Не соответствует, сильно завышена.
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20.07.2020 12:00 Ответить
Макс.зряплата держслужбовців,разом з вселякими надбавками, не може привищувати мін. з/п в країні більше ніж в 10 раз !!! Мін. з/п та мін. пенсія в країні має бути більше за прожитковий мінімум !!)))
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20.07.2020 12:20 Ответить
Какие трудяги, чуть за себя не забыли.
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20.07.2020 12:01 Ответить
Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа, всього народа,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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20.07.2020 12:24 Ответить
он просто хотел сказать, шо прописка соответствует розумному уровню, а где там розум одному богу известно
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20.07.2020 12:03 Ответить
он просто хотел сказать, что пропивка соответствует розкму, а где там розум одному господу богу известно
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20.07.2020 12:10 Ответить
Зарплату заробляють,а ви отримуєте не зароблену платню.КОЗЛИ
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20.07.2020 12:03 Ответить
Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество, а что получает общество в карантин, может понизили бы себе зарплату на 17 грн., ради прикола.
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20.07.2020 12:03 Ответить
слугам 2-3 тыщи гривен нормальное жалованье,они ж слуги и сократить их, зельц абищал зэ баранам
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20.07.2020 12:06 Ответить
да и шоколадка обещала много чего..
только ничего для народа не сделал!
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20.07.2020 13:52 Ответить
Улюблена тема українських політиканів--в усьому винні попередніки !!!))
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20.07.2020 14:02 Ответить
тупак
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20.07.2020 14:07 Ответить
Зарплата нардепов соответствует нормальному уровню Аж от сердца отлегло, от прям спокойно стало за наших дЭпутатов
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20.07.2020 12:07 Ответить
Если б я на работе заказывал шлюх или чесал йяйца, меня бы ***** уволили. Йбаные ******** вы, таварисчи депутаты, других слов просто не нахожу.
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20.07.2020 12:08 Ответить
а якби був головним то..,а депутати вважають що впіймали бога за бороду принаймі на кілька років.
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20.07.2020 14:01 Ответить
...эй, клоун, как там доход от сети ломбардов, падает или растет?
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20.07.2020 12:08 Ответить
-- Время, -- сказал он, -- которое мы имеем, -- это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру.
-- Что вы делаете? -- завопил Воробьянинов. -- Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!
-- Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
-- Затем, -- сказал Остап веско, -- что вы сейчас пойдете к "Цветнику", станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции.(c)
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20.07.2020 12:08 Ответить
Платня депутатів суддів прокурорів мусорів і чиновників повинна вирішуватись на всенародному референдумі,бо основним джерелом влади і податків є народ України.
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20.07.2020 12:09 Ответить
Зарплата нардепов соответствует нормальному уровню оплаты труда, - Разумков - Цензор.НЕТ 9088
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20.07.2020 12:10 Ответить
Труженики! Зарплата нардепов соответствует нормальному уровню оплаты труда, - Разумков - Цензор.НЕТ 8082
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20.07.2020 12:10 Ответить
Зряплат.
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20.07.2020 12:12 Ответить
та они *** должны вообще на общественных началах работать ))) а в оставшееся от нехеранеделанья время вагоны разгружать или посуду мыть в ...велюре))))) за жратву))))
(ибо типа работать со вторника по полпятницы с 10 до 17 и 2 часа на перерывы плюс два месяца - на каникулах...это считайте не работают ваще (опять же не у станка стоят и не у мартена, а под кондиционерами яйки (или у кого там шо) чешут))))
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20.07.2020 12:12 Ответить
ЗАЖРАВШИЙСЯ разумков ИМЕЮЩИЙ 20 квартир и бессчетное количество земельных участков набравший в РАДУ одну шваль --- НЕ ИСПЫТЫВАЙ ЛЮДСКОЕ ТЕРПЕНИЕ !!!
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20.07.2020 12:17 Ответить
а что люди сделают? а?
аж ни-че-го...
почему? да потому что народ тупорылое быдло, которое не способно ни свою честь отстоять, ни сделать в своей же стране лучшую жизнь..
а все время кого-то винят другого..
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20.07.2020 13:54 Ответить
зачем вы так плохо о себе ?
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20.07.2020 14:06 Ответить
Как глумится, как глумится ))) Зебилам все божья роса )))
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20.07.2020 12:18 Ответить
Зарплата - да.
А доходы?
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20.07.2020 12:30 Ответить
Зарплата у нардепів відповідна. АЛЕ ПОДАТКОВА СИСТЕМА в УКРАЇНІ ДЕБІЛКУВАТА НЕ ПОВИННО БУТИ 19.5% податок з 10тис і ті ж самі 19.5% з МІЛЬОНА
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20.07.2020 12:38 Ответить
Депутаты получают не зарплату, а зряплату.
Когда депутату в зале включат микрофон для слова, то "заработавшийся" депутат говорит: "Алло. Доврый день"
Или другой депутат пришел в Раду со старенькой Нивой, а через пол года купил крутой навороченный Ягуар. Явно на не трудовые деньги. И ему еще надо повысить зарплату, которую он отдаст любовнице на карманные расходы.
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20.07.2020 12:41 Ответить
Ніж так необачно витрачати енергію цілого спікера на коригування слів дебільної і неякісної балуваної Галі,краще дати тій Галі новий матрас, Колю Попукакукім і - працювати в округ на природі. Хай відпрацьовує з/п та хоч її не буде видно й чути.
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20.07.2020 12:47 Ответить
Да, да!
Я тоже говорю - их зарплата соответствует нормальному уровню оплаты труда.
Просто у всех остальных она не соответствует!!!
Увы ((
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20.07.2020 12:58 Ответить
Та що Ви таке кажете? Невже у всіх?
Як на мене у суддів (63...350тис.грн. на місяць) та іншого чиновництва зарплата дуже навіть непогана
https://tsn.ua/politika/golova-verhovnogo-sudu-rozpovila-skilki-zaroblyayut-slugi-femidi-1421829.html

Хіба отримувати 35 середніх зарплат по Україні це погано? В порівнянні з ними наші депутати такі злидні
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20.07.2020 13:32 Ответить
Правополушарная тетка Третьякова засветилась второй раз, сн уже обязаны обратить внимание на ее неалекватность, тем более она глава комитета, может ее еще можно вылечить, хотя бы для семьи.
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20.07.2020 13:03 Ответить
БЛ....... и были, БЛ.......... и есть и наверное. БЛ......... и придут.
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20.07.2020 14:02 Ответить
а назвать вслух сумму этой "нормальной зарплаты" отказался....А почему тогда средний рабочий получает ненормальную???
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20.07.2020 14:38 Ответить
А пацан оказался ещё и разговорчивым. Ещё немного потрёт штаны в кресле премьера и начнёт нас убеждать, что рабочий класс это именно они и ни кто другой. Да вот беда, мозоли то у них не на руках, а на языках.
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20.07.2020 14:47 Ответить
Боюсь не только на языках, но и в другом укромном месте. Есть кому натирать, начиная с *****, бородатой бабы и т.п. ...
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20.07.2020 16:37 Ответить
Зарплату зарабатывают!
А я не вижу ни какой работы, уровень жизни резко падает, цены растут (тоже резко), предприятия закрываются, короновирус и самая главная беда, над всем этим - клоуны во власти!!!
Таваризчи дэбудады, в других странах (кацапстан не страна!), за такую "работу" в тюрьму сажают!!!
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20.07.2020 16:10 Ответить
Нет ни одной страны в мире где бы зарплата госчиновников не привязывалась бы к минимальной по стране или хотя бы к средней. В Испании депутаты получают максимум 1,4 средней зарплаты по стране.
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20.07.2020 16:20 Ответить
 
 