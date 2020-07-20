Зарплата нардепов соответствует нормальному уровню оплаты труда, - Разумков. ВИДЕО

Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины. Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил глав парламента Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сегодня работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет человека, который бы говорил, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется. Но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При таком уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов - она соответствует нормальному уровню оплаты", - объяснил спикер.

По словам Разумкова, "итак много вопросов берет на себя сегодня государство, государственный бюджет", поэтому вопроса относительно зарплат нардепов у него не возникает.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга Народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова назвала заработную плату парламентариев недостаточной для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.

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