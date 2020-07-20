Зарплата нардепов соответствует нормальному уровню оплаты труда, - Разумков. ВИДЕО
Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины. Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил глав парламента Дмитрий Разумков.
"Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сегодня работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет человека, который бы говорил, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется. Но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При таком уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов - она соответствует нормальному уровню оплаты", - объяснил спикер.
По словам Разумкова, "итак много вопросов берет на себя сегодня государство, государственный бюджет", поэтому вопроса относительно зарплат нардепов у него не возникает.
Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга Народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова назвала заработную плату парламентариев недостаточной для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.
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только ничего для народа не сделал!
-- Что вы делаете? -- завопил Воробьянинов. -- Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!
-- Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
-- Затем, -- сказал Остап веско, -- что вы сейчас пойдете к "Цветнику", станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции.(c)
(ибо типа работать со вторника по полпятницы с 10 до 17 и 2 часа на перерывы плюс два месяца - на каникулах...это считайте не работают ваще (опять же не у станка стоят и не у мартена, а под кондиционерами яйки (или у кого там шо) чешут))))
аж ни-че-го...
почему? да потому что народ тупорылое быдло, которое не способно ни свою честь отстоять, ни сделать в своей же стране лучшую жизнь..
а все время кого-то винят другого..
А доходы?
Когда депутату в зале включат микрофон для слова, то "заработавшийся" депутат говорит: "Алло. Доврый день"
Или другой депутат пришел в Раду со старенькой Нивой, а через пол года купил крутой навороченный Ягуар. Явно на не трудовые деньги. И ему еще надо повысить зарплату, которую он отдаст любовнице на карманные расходы.
Я тоже говорю - их зарплата соответствует нормальному уровню оплаты труда.
Просто у всех остальных она не соответствует!!!
Увы ((
Як на мене у суддів (63...350тис.грн. на місяць) та іншого чиновництва зарплата дуже навіть непогана
https://tsn.ua/politika/golova-verhovnogo-sudu-rozpovila-skilki-zaroblyayut-slugi-femidi-1421829.html
Хіба отримувати 35 середніх зарплат по Україні це погано? В порівнянні з ними наші депутати такі злидні
А я не вижу ни какой работы, уровень жизни резко падает, цены растут (тоже резко), предприятия закрываются, короновирус и самая главная беда, над всем этим - клоуны во власти!!!
Таваризчи дэбудады, в других странах (кацапстан не страна!), за такую "работу" в тюрьму сажают!!!