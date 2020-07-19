Зарплата в 32-35 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова

Народный депутат фракции "Слуга Народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова назвала заработную плату парламентариев недостаточной для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Об этом она заявила в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. гривен в месяц "брутто", а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тыс. в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", - отметила депутат.

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Еще большей проблемой Третьякова считает низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тысячи гривен на четырех человек. Этого мало", - считает Третьякова.

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Она добавляет, что действующая организация работы народного депутата не дает ему возможности "отдать все необходимое Родине во время его каденции".