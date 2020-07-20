Законопроект о медиа требует доработки, - Разумков
Законопроект о медиа нуждается в доработке.
Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что он требует, мягко говоря, доработки", - сказал он.
Вместе с тем, Разумков прогнозирует, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта "ближе к сентябрю или в сентябре".
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики 1 июля сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.
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