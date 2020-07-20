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Законопроект о медиа требует доработки, - Разумков

Законопроект о медиа требует доработки, - Разумков

Законопроект о медиа нуждается в доработке.

Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что он требует, мягко говоря, доработки", - сказал он.

Вместе с тем, Разумков прогнозирует, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта "ближе к сентябрю или в сентябре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект "О медиа" не содержит угроз цензуры и давления на СМИ, - "слуга народа" Потураев

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики 1 июля сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа. Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.

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ВР (29271) законопроект (3228) СМИ (3840) медиа (186) Разумков Дмитрий (1522)


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разумков - скользская гнида
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20.07.2020 11:44 Ответить
Хер вам моржовый,🤢🤡🦨🥒 зелёные ************* , а не свободу слова в Украине притеснять !
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20.07.2020 11:58 Ответить
свооду слова нельзя попрать просто вот так, но зато ее можно монетизировать, как это сделал савик
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20.07.2020 12:09 Ответить
 
 