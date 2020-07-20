Следствие относительно заказчиков и организаторов убийства Шеремета продолжается, - МВД

Правоохранители продолжают следствие относительно заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В деле Павла Шеремета предъявлены обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование которого завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открытия подозреваемым и их защитникам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и их защитников продолжается уже 57 дней.

"Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Относительно заказчиков и организаторов преступления - следствие продолжается. Нацполициею проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", - добавили в ведомстве.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.