Следствие относительно заказчиков и организаторов убийства Шеремета продолжается, - МВД
Правоохранители продолжают следствие относительно заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
"В деле Павла Шеремета предъявлены обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование которого завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открытия подозреваемым и их защитникам", - сказано в сообщении.
Отмечается, что защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и их защитников продолжается уже 57 дней.
"Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.
Относительно заказчиков и организаторов преступления - следствие продолжается. Нацполициею проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", - добавили в ведомстве.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.
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винних вже є ...
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Stugna UA
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Ну наконец-то хоть какие-то достижения мы сделали за эти годы! Украина: - официально первое место по уровню преступности в Европе... И это не оппозиция клевещет не злые враги за бордюром, а это есть истинный результат дел и провала структуры МВД в Украине!
вот только в одном Чикаго за выходные...
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50+ PEOPLE SHOT, 8 DEAD SINCE FRIDAY EVENING IN CHICAGO
50+ ЛЮДЕЙ РАНЕНЫХ ОГНЕСТРЕЛОМ, 8 МЕРТВЫХ ПОСЛЕ ПЯТНИЦЫ В ЧИКАГО
но по предыдущим дням,если сравнивать с Францией, Великобританией и Германией к примеру - Киев это безопасное и уютное место..., почти Рай...
Были там недавно опросы тех, кто посещал Украину...