Путін незаконно прибув в окупований Крим
Президент країни-агресора РФ Володимир Путін незаконно прибув до окупованої Керчі. Мінреінтеграціі повідомляє, що його не запрошували, МЗС України висловив протест.
Путін прибув до Керчі для участі в закладці кораблів ВМФ Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Захід відбувається на суднобудівному заводі "Залив". Путін поспілкувався з суднобудівниками і зв'язався по телемосту з російськими суднобудівними комплексами - "Севмашем" у Северодвінську і "Північної верф'ю" в Санкт-Петербурзі.
Путін не отримував від України запрошення відвідати Крим, тому його приїзд - це порушення, заявили в Мінреінтеграціі.
"Попри тимчасову окупацію, Кримський півострів є територією України. Є відповідні процедури і протоколи, згідно з якими організовуються візити посадових осіб іноземних держав на територію інших держав. Зокрема, такий протокол передбачає запрошення з боку України. Президента РФ ніхто не запрошував відвідати наш півострів", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з візитом.
"МЗС України неодноразово підкреслювало і продовжує дотримуватися принципової позиції про неприпустимість неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - сказано в заяві міністерства.
Востаннє перед цим Путін був на окупованому півострові 18 березня.
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«Оман 2.0» ?
Правильный заголовок: "В.В.ХУЙЛО припёрся в оккупированный Крым пообщаться с коллаборантами и предателями".
это ж очевидные вещи ))))
Перед еврогосподами же отчитываемся! (С)
Янучарій теж любив цю президентську дачу.
А може після розголосу взагалі не поїде? Там зараз кораблі НАТО, сподіваюсь, вони відстежуюють всі переміщення в тому районі, на морі та в повітрі.
петро прекрасно себя чуствует.хоть напоминай,хоть не.
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3066464-ssa-vidreaguvali-na-budivnictvo-rosieu-korabliv-v-okupovanomu-krimu.html
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
- Кто этот мощный старик, который сегодня в Керчи закручивал двумя трясущимися руками шуруп в табличке?
- Наш Говнокомандующий!
- Может быть Главнокомандующий?
- Нет.
Остров Бирючий является уникальным местом на побережье Азовского моря.
Федотова коса принадлежит Херсонской области, однако с материковой частью соединения не имеет. С одной стороны ее омывает Азовское море, с другой - Утлюкский лиман. Рядом находится курортный поселок Кирилловка.
Й ПУЙЛО РЯДОМ
"B чacтнocти, нaчaльнику тeppитopиaльнoгo oтдeлa гocудapcтвeннoй oxpaны пpиpoднo-зaпoвeднoгo фoндa Aзoвo-Cивaшcкoгo нaциoнaльнoгo пpиpoднoгo пapкa нa ocтpoвe Биpючий Яpocлaву Beличкo paзpeшeнo oтcтpeлять 23 экзeмпляpa живoтныx, гeнepaльнoму диpeктopу пapкa Дмитpию Пacтepнaку - 16 экзeмпляpoв, a eгo зaмecтитeлю Юpию Нeдoвзию - 21 живoтнoe (вceгo 60)"
И поголосу на Брежнева похож