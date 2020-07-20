Путін незаконно прибув в окупований Крим

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін незаконно прибув до окупованої Керчі. Мінреінтеграціі повідомляє, що його не запрошували, МЗС України висловив протест.

Путін прибув до Керчі для участі в закладці кораблів ВМФ Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Захід відбувається на суднобудівному заводі "Залив". Путін поспілкувався з суднобудівниками і зв'язався по телемосту з російськими суднобудівними комплексами - "Севмашем" у Северодвінську і "Північної верф'ю" в Санкт-Петербурзі.

Путін не отримував від України запрошення відвідати Крим, тому його приїзд - це порушення, заявили в Мінреінтеграціі.

"Попри тимчасову окупацію, Кримський півострів є територією України. Є відповідні процедури і протоколи, згідно з якими організовуються візити посадових осіб іноземних держав на територію інших держав. Зокрема, такий протокол передбачає запрошення з боку України. Президента РФ ніхто не запрошував відвідати наш півострів", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Читайте також: Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з візитом.

"МЗС України неодноразово підкреслювало і продовжує дотримуватися принципової позиції про неприпустимість неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - сказано в заяві міністерства.

Востаннє перед цим Путін був на окупованому півострові 18 березня.