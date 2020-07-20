Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин незаконно прибыл в оккупированную Керчь. Минреинтеграции сообщает, что его не приглашали, МИД Украины выразил протест.

Путин прибыл в Керчь для участия в закладке кораблей ВМФ России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Мероприятие проходит на судостроительном заводе "Залив". Путин пообщался с судостроителями и связался по телемосту с российскими судостроительными комплексами - "Севмашем" в Северодвинске и "Северной верфью" в Санкт-Петербурге.

Путин не получал от Украины приглашение посетить Крым, поэтому его приезд - это нарушение, заявили в Минреинтеграции.

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"Несмотря на временную оккупацию, Крымский полуостров является территорией Украины. Есть соответствующие процедуры и протоколы, согласно которым организуются визиты должностных лиц иностранных государств на территорию других государств. В частности, такой протокол предусматривает приглашение со стороны Украины. Президента РФ никто не приглашал посетить наш полуостров", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом.

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"МИД Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении министерства.

Последний раз перед этим Путин был на оккупированном полуострове 18 марта.