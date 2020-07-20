Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин незаконно прибыл в оккупированную Керчь. Минреинтеграции сообщает, что его не приглашали, МИД Украины выразил протест.
Путин прибыл в Керчь для участия в закладке кораблей ВМФ России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Мероприятие проходит на судостроительном заводе "Залив". Путин пообщался с судостроителями и связался по телемосту с российскими судостроительными комплексами - "Севмашем" в Северодвинске и "Северной верфью" в Санкт-Петербурге.
Путин не получал от Украины приглашение посетить Крым, поэтому его приезд - это нарушение, заявили в Минреинтеграции.
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"Несмотря на временную оккупацию, Крымский полуостров является территорией Украины. Есть соответствующие процедуры и протоколы, согласно которым организуются визиты должностных лиц иностранных государств на территорию других государств. В частности, такой протокол предусматривает приглашение со стороны Украины. Президента РФ никто не приглашал посетить наш полуостров", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом.
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"МИД Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении министерства.
Последний раз перед этим Путин был на оккупированном полуострове 18 марта.
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«Оман 2.0» ?
Правильный заголовок: "В.В.ХУЙЛО припёрся в оккупированный Крым пообщаться с коллаборантами и предателями".
это ж очевидные вещи ))))
Перед еврогосподами же отчитываемся! (С)
Янучарій теж любив цю президентську дачу.
А може після розголосу взагалі не поїде? Там зараз кораблі НАТО, сподіваюсь, вони відстежуюють всі переміщення в тому районі, на морі та в повітрі.
петро прекрасно себя чуствует.хоть напоминай,хоть не.
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3066464-ssa-vidreaguvali-na-budivnictvo-rosieu-korabliv-v-okupovanomu-krimu.html
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
- Кто этот мощный старик, который сегодня в Керчи закручивал двумя трясущимися руками шуруп в табличке?
- Наш Говнокомандующий!
- Может быть Главнокомандующий?
- Нет.
Остров Бирючий является уникальным местом на побережье Азовского моря.
Федотова коса принадлежит Херсонской области, однако с материковой частью соединения не имеет. С одной стороны ее омывает Азовское море, с другой - Утлюкский лиман. Рядом находится курортный поселок Кирилловка.
Й ПУЙЛО РЯДОМ
"B чacтнocти, нaчaльнику тeppитopиaльнoгo oтдeлa гocудapcтвeннoй oxpaны пpиpoднo-зaпoвeднoгo фoндa Aзoвo-Cивaшcкoгo нaциoнaльнoгo пpиpoднoгo пapкa нa ocтpoвe Биpючий Яpocлaву Beличкo paзpeшeнo oтcтpeлять 23 экзeмпляpa живoтныx, гeнepaльнoму диpeктopу пapкa Дмитpию Пacтepнaку - 16 экзeмпляpoв, a eгo зaмecтитeлю Юpию Нeдoвзию - 21 живoтнoe (вceгo 60)"
И поголосу на Брежнева похож