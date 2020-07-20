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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым

Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин незаконно прибыл в оккупированную Керчь. Минреинтеграции сообщает, что его не приглашали, МИД Украины выразил протест.

Путин прибыл в Керчь для участия в закладке кораблей ВМФ России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Мероприятие проходит на судостроительном заводе "Залив". Путин пообщался с судостроителями и связался по телемосту с российскими судостроительными комплексами - "Севмашем" в Северодвинске и "Северной верфью" в Санкт-Петербурге.

Путин не получал от Украины приглашение посетить Крым, поэтому его приезд - это нарушение, заявили в Минреинтеграции.

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"Несмотря на временную оккупацию, Крымский полуостров является территорией Украины. Есть соответствующие процедуры и протоколы, согласно которым организуются визиты должностных лиц иностранных государств на территорию других государств. В частности, такой протокол предусматривает приглашение со стороны Украины. Президента РФ никто не приглашал посетить наш полуостров", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом.

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"МИД Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении министерства.

Последний раз перед этим Путин был на оккупированном полуострове 18 марта.

Автор: 

Керчь (442) Крым (26419) МИД (6984) путин владимир (31501) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+22
І чудо сцико- малороське там поблизу валандається.

Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3540
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20.07.2020 16:41
+17
Заголовок статьи неправильный!
Правильный заголовок: "В.В.ХУЙЛО припёрся в оккупированный Крым пообщаться с коллаборантами и предателями".
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20.07.2020 16:42
+17
Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1245
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20.07.2020 16:43
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І чудо сцико- малороське там поблизу валандається.

Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3540
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20.07.2020 16:41 Ответить
да он сам Путин незаконный не легитимный и обнуленный....
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20.07.2020 18:49 Ответить
А Вова на «Бірючій».
«Оман 2.0» ?
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20.07.2020 16:42 Ответить
Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2687
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20.07.2020 16:49 Ответить
Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7628
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20.07.2020 16:50 Ответить
Хубло и сцыкло
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20.07.2020 23:19 Ответить
Дача хрущова.Значить повинен бути закритий зв'язок.Може він якраз і прокладений до Керчі? Профі ,внесіть ясність.
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20.07.2020 16:58 Ответить
А от Ви, зараз, десь про саме те.
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20.07.2020 17:01 Ответить
Если на Крым, то там связь шла через Геническ))) Но ее уже нет, выкопали еще 15-м году))) Какой смысл в масштабах совка связь Бирючего с Керчью?) А вот с Москвой, через Кириловку, должно что то быть)
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20.07.2020 19:42 Ответить
Так Зеля же сейчас же вроде как раз отдыхает прям возле Крыма, может Зеля тайно слетает на вертолете в Крым на встречу?
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20.07.2020 16:42 Ответить
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20.07.2020 17:01 Ответить
Заголовок статьи неправильный!
Правильный заголовок: "В.В.ХУЙЛО припёрся в оккупированный Крым пообщаться с коллаборантами и предателями".
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20.07.2020 16:42 Ответить
***** пишется всегда с прописной буквы.
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20.07.2020 16:55 Ответить
Невірно! )(уйло пишеться навіть не з букви.
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20.07.2020 19:16 Ответить
Хоча невірно також не вірно. ))))
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20.07.2020 19:18 Ответить
А что такое "прописная" буква в Вашем понимании?
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20.07.2020 20:36 Ответить
Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1245
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20.07.2020 16:43 Ответить
так кадырка ж знает - где по соседям гражданская война - извинение просить надо у *****..
это ж очевидные вещи ))))
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20.07.2020 16:45 Ответить
Отчитаться за проделанную работу))
Перед еврогосподами же отчитываемся! (С)
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27.08.2020 22:04 Ответить
І Зеля поруч на Бірючому відпочиває?
Янучарій теж любив цю президентську дачу.
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20.07.2020 16:43 Ответить
Якщо ЗЕ на Бірючому, то не на відпочинку. Сьогодні він представляв НБУ голову, а завтра у нього зустріч з Президентом Швейцаріі
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20.07.2020 17:03 Ответить
Можливо ще не відбув? інформація про його можливий візит на Бірючий з'явилась вчора.
А може після розголосу взагалі не поїде? Там зараз кораблі НАТО, сподіваюсь, вони відстежуюють всі переміщення в тому районі, на морі та в повітрі.
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20.07.2020 17:13 Ответить
Бирючий это Генический р-н, Азовское море) А корабли в Черном, возле Одессы)
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20.07.2020 18:46 Ответить
И что? Сколько км между Бирючим и Керчью?
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20.07.2020 19:11 Ответить
То москалі підкинули "ізмєну", а усі вже шукають вову під хвилями. Щасливої зустрічі їм на дні під час годування катрану з креведко.
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20.07.2020 19:21 Ответить
135)) Я не о том) Хотя... Может вы и правы, и из района Одессы они легко отслеживают все перемещения на Азове)
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20.07.2020 19:33 Ответить
Зоманивший одного разу не може мати довіри НІДЕ, НІКОЛИ Й НІ З КИМ!!!
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20.07.2020 19:41 Ответить
нахрена этот цирк вообще не понимаю. Ну выразили протест, а что дальше.......
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20.07.2020 16:43 Ответить
вору надо постоянно напоминать,шо он вор.а то возомнит себя праведником
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20.07.2020 16:54 Ответить
та ну нх.
петро прекрасно себя чуствует.хоть напоминай,хоть не.
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20.07.2020 17:05 Ответить
....выразили очередной протест..., шёл 2045 год
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20.07.2020 18:33 Ответить
Санкції. Наразі ми москалів жмуримо помірно. Тому вони мають погано почуватися на цьому світі.
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20.07.2020 19:23 Ответить
а зеля в законном очередном 10 -15 за год)))) отпуске... ошивается похоже где-то рядом)))
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20.07.2020 16:43 Ответить
США відреагували на будівництво Росією кораблів в окупованому Криму

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3066464-ssa-vidreaguvali-na-budivnictvo-rosieu-korabliv-v-okupovanomu-krimu.html

Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6257
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20.07.2020 16:47 Ответить
За нелох42 тре приглядувати.
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20.07.2020 16:48 Ответить
Там похоже сегодня будет мировой рекорд по закладке кораблей, одновременно начнут строить 2 фрегата, 2 атомных подлодки, 2 десантных корабля и 2 вертолетоносца.
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20.07.2020 16:49 Ответить
А как атомные подлодки выйдут с Черного моря через пролив? Или фейк или пиар акция, достраивать не собираются, лишь бы рейтинг Императора Империи Зла удержать
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20.07.2020 22:18 Ответить
О, блин, а селенский, совершенно случайно отдыхает на острове Бирючий, что в 170 км. от незаконно отдыхающего ввз. Готовятся сепаратные переговоры за спиной украинцев. В крым и на границе с рф стянуты военные и резервисты рфю пво рф приведена в боевую готовность - а в остальном прекрасная лена, всё хорошо.
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20.07.2020 16:49 Ответить
Реакция Членограя и ЗЕ-мида???
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20.07.2020 16:54 Ответить
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

- Кто этот мощный старик, который сегодня в Керчи закручивал двумя трясущимися руками шуруп в табличке?
- Наш Говнокомандующий!
- Может быть Главнокомандующий?
- Нет.

Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2814
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20.07.2020 16:55 Ответить
А в цей час -"Найвеличніший Янелох замість відповіді кадирову - в парканадцятий раз чухнув у відпустку за державний кошт. Цього разу - на острів Бірючий, де для нього цілий рік ремонтували хатинку Януковича, яка не використовувалася п'ять попередніх років. Яка послідовність після заселення дачі Ющенка… Велосипедом поїхав? ..."
Остров Бирючий является уникальным местом на побережье Азовского моря.
Федотова коса принадлежит Херсонской области, однако с материковой частью соединения не имеет. С одной стороны ее омывает Азовское море, с другой - Утлюкский лиман. Рядом находится курортный поселок Кирилловка.
Й ПУЙЛО РЯДОМ
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20.07.2020 16:57 Ответить
Кстати, пару недель назад, Гусев, глава Херсонской ОДА, дал разрешение директору и его замам азово-сивашского национального парка( Бирючий является частью этого парка), отстрелять НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ редких животных(лани, косули и т.д)... Шмаркля решил покутить по полной...
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20.07.2020 18:57 Ответить
*****
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20.07.2020 17:06 Ответить
Путін незаконно прибув в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1612
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20.07.2020 17:08 Ответить
А наши представители прибыли что бы ему вручить ноту протеста?
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20.07.2020 17:08 Ответить
А Шмаркля приехала на Бирючий. Встреча с ****** произойдёт ночью, в нейтральных водах Азовского моря
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20.07.2020 17:11 Ответить
Совпадение?
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20.07.2020 17:25 Ответить
Меня бесят МИДовские игры и формальности! Сначала ПРОСРАЛИ Крым послушали дуру-Меркель и тряпку-месье Оланда и СДАЛИ БЕЗ БОЯ, ведь, бесперебойные поставки углеводородов из мордора в старую проститутку-Европу, взрастившую своей жирной сиськой кремлевских упырей, и бабло олигархов и мещан важнее Украины и ее целостности! Теперь показушно истеря "протестуете", но при этом не только не разорвали дипотношения с агрессором и оккупантом, но и бесстыдно и беспринципно торгуете с врагом, на крови тех, кто каждый день гибнет в войне. ГАНЬБА!
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20.07.2020 17:47 Ответить
а почему Крым.. а не ХАБАРОВСК... Или царь ненастоящий...
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20.07.2020 17:55 Ответить
само то в хабаровск наведаться, там как раз ждут царя
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20.07.2020 20:53 Ответить
Хорошо, что плешивая крыса поехала в самый очаг коронавируса.... Пусть погуляет подольше... Уверен, похороны отгуляем уже в августе...
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20.07.2020 18:14 Ответить
Хотя бы камень с неба, да прямо в темечко упал.
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20.07.2020 18:32 Ответить
Смешно звучит, незаконно, а он через Украину должен был прибыть?
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20.07.2020 18:44 Ответить
Вы заметили ,что МИД не выразил первый раз за все время протест кацарылым с момента оккупации Крыма.!!!НА приезд х-ла. Видно где то сейчас вместе.
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20.07.2020 19:09 Ответить
Две недели назад глава Херсонской ОДА дал добро на отстрел ШЕСТИДЕСЯТИ диких животных на п-ове Бирючий... Шмаркля собирается отдыхать 10 дней на Бирючем... Как думаете это совпадение? 10 дней отдыха и разрешение на 60 убитых животных???
"B чacтнocти, нaчaльнику тeppитopиaльнoгo oтдeлa гocудapcтвeннoй oxpaны пpиpoднo-зaпoвeднoгo фoндa Aзoвo-Cивaшcкoгo нaциoнaльнoгo пpиpoднoгo пapкa нa ocтpoвe Биpючий Яpocлaву Beличкo paзpeшeнo oтcтpeлять 23 экзeмпляpa живoтныx, гeнepaльнoму диpeктopу пapкa Дмитpию Пacтepнaку - 16 экзeмпляpoв, a eгo зaмecтитeлю Юpию Нeдoвзию - 21 живoтнoe (вceгo 60)"
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20.07.2020 19:21 Ответить
Во время посещения Херсонской области, 26 июня,ссаныч ночевал на Бирючем... Там он записал поздравление с Днем Конституции... Наверное ему там понравилось и решил уже по полной там отдохнуть))) Через 10 дней журналисты раскопали, что дано разрешение на отстрел диких животных в ЗАПОВЕДНИКЕ... И вот теперь мы узнаем, что оно будет там отдыхать 10 дней...
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20.07.2020 19:28 Ответить
Ссаныч стремительным домкратом превращается в Янучария... или Брежнева
И поголосу на Брежнева похож
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20.07.2020 23:26 Ответить
В который раз.
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20.07.2020 22:26 Ответить
Путін незаконно прибув в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1974
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21.07.2020 00:06 Ответить
Собиратели земель. Земля вас быстренько и сожрёт. А у ваших потомков пропадёт бравада и им придётся отвечать за ваши убийство и подлсть. Страна дураков , до поры до времени присоединила доверчивых предателей, которым обещала ключ от сейфа.Ну а (наверное опять заблокируют) ***** есть *****, и сценаристы рускарлика такие же. Недоноску Крым нужен для пиара. А в остальном всем в русне наплевать и на крым и на всё.Первое правило "Скучно без водки" Ну а дальше... Если бы не было противно, было бы очень прикольно над ними постебаться и приколоться.
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21.07.2020 00:06 Ответить
 
 