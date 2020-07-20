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Новини Коронавірус і карантин
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Британські вчені зробили вакцину від COVID-19, що викликає імунну відповідь

Британські вчені зробили вакцину від COVID-19, що викликає імунну відповідь

Фахівці Оксфордського університету і компанії AstraZeneca розробили вакцину, яка сприяє виробленню у випробовуваних імунної відповіді на коронавірус. Уряд замовив у них 100 млн доз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до публікації у журналі Lancet, випробування відбувалися у квітні-травні за участю 1077 здорових дорослих, віком від 18 до 55 років, у результаті чого було отримано позитивні результати.

Водночас у науковій публікації уточнюється, що тепер випробування вакцини слід проводити за участю тих, хто перебуває у групі ризику з коронавірусу - співробітників сфери охорони здоров'я та літніх осіб із супутніми захворюваннями.

Зараз відбувається третя фаза випробувань, для якої потрібні тисячі учасників, тестування здійснюється в Бразилії та Південній Африці.

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"Якщо наша вакцина виявиться ефективною, то це перспективний варіант, оскільки такий тип вакцин можна виробляти у широких масштабах", - заявила один з авторів дослідження Сара Гілберт.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав дослідників з успіхами, назвавши їхні досягнення "дуже позитивними новинами". Прем'єр нагадав, що, хоча робота над вакциною триває, було "зроблено важливий крок у правильному напрямку".

Водночас Lancet розмістив матеріал про успіхи ще однієї вакцини - китайської, яку розробляють, зокрема, за участю китайської компанії CanSino Biologics. У більшості з 603 добровольців, які брали участь у другій фазі тестування препарату у квітні, відзначено вироблення імунної відповіді.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5639) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Кацапы знали где надо копать!


Не даром пытались спиз..ть в Великобритании!
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20.07.2020 20:07
+30
пусть подсунут им формулу пургена, с усиленным ответом
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20.07.2020 20:20
+7
Це добра новина, можливо ці вакцини призупинять розповсюдження короновіруса.
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20.07.2020 20:15
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Кацапы знали где надо копать!


Не даром пытались спиз..ть в Великобритании!
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20.07.2020 20:07 Відповісти
пусть подсунут им формулу пургена, с усиленным ответом
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20.07.2020 20:20 Відповісти
чуба-чупс им, а не вакцину, хай смокчуть
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20.07.2020 20:29 Відповісти
британські зробили - касабські вкрали

Росія, яка крала дані, тепер заявляє про можливість "своєї" вакцини від коронавірусу

Ця заява з'явилась акурат після https://texty.org.ua/fragments/101474/rosijski-hakery-namahayutsya-vykrasty-dani-pro-vakcyny-vid-koronavirusu/?src=main звинувачень з боку США, Британії та Канади у спробі крадіжки даних про розробку вакцини.
Про це пише https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3093786/coronavirus-russia-could-have-covid-19-vaccine South China Morning Post .
Топовий російський чиновник заявив, що вакцина від Covid-19 у Росії може з'явитись уже в вересні.
Кірілл Дмітрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, похвалився:
"Росія може однією з перших виготовити вакцину, на тлі мільярдів, які інвестують у США та всіх фармакомпаній, які над цим працюють. Це маленька шокова історія".https://texty.org.ua/fragments/101481/rosiya-yaka-krala-dani-teper-zayavlyaye-pro-mozhlyvist-svoyeyi-vakcyny-vid-koronavirusuu/?src=main
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20.07.2020 20:57 Відповісти
Бриты умные, кацапы хитрожопые....вторые, как доказала история долго не живут...
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20.07.2020 21:04 Відповісти
Поверьте, британцы хитрожопее кацапов. Причем брешут в открытую прямо в глаза
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20.07.2020 22:35 Відповісти
тестируют то в африке и бразилии...так что цапы не особо, впрочем, как всегда. хотя капиталисты тоже в своем стиле - о равенстве только поговорить красиво, а сколько там тех украинцев негров умрет - вопрос второстепенный.
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20.07.2020 22:33 Відповісти
Яка прикра подія! Що ж тепер робитимуть послідовники коронабєсія в усьому світі?
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21.07.2020 05:40 Відповісти
сначала на дикарях нужно проверить...

Вот только стоило Британии выйти с ЕС и узнаем старую, добрую Империю...

Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.Источник: https://censor.net/n3209188
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20.07.2020 20:11 Відповісти
добрая, добрая, бурры(или буры) узнали прекрасно.
такая добрая прямо как Яхве
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20.07.2020 20:17 Відповісти
Двадцатый век был веком колониальных империй и проблемами гуманизма никто себя не обременял.

Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия когда их колонии начали бороться за независимость, были не особо разборчивыми в методах ведения войны.
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20.07.2020 21:13 Відповісти
но нам как всегда "досталась" самая подлая, мерзкая и жестокая ымперия, так что в принципе да, остальные - еще добрые. я уже за совок и не говорю, рядом с совком даже РИ - добрая.
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20.07.2020 21:26 Відповісти
формулу от кацапов ховайтэ по людськы...
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20.07.2020 20:12 Відповісти
Солсберийские шпили вили уже поди на месте.
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20.07.2020 20:12 Відповісти
Це добра новина, можливо ці вакцини призупинять розповсюдження короновіруса.
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20.07.2020 20:15 Відповісти
Кремлёвские ветеренары сказали, что коронавирус нада кастрировать ! Тогда он не сможет размножаться !
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20.07.2020 20:24 Відповісти
Британские учёные??? Это заставляет очень насторожиться.. а иммунная система хоть не кричит - карантин...
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20.07.2020 20:15 Відповісти
В российской прессе повалом пошли сообщения о том, что российская элита еще в апреле месяце получила вакцину от коронавируса. Причем, сообщения утверждающего характера отсылаются на издание Bloomberg\\\\\\\\\\\

Кто хочет - логические размышления.

https://dl-news.defence-line.org/vakcinnyj-skandal-chast-1/
(4 части)
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20.07.2020 20:15 Відповісти
Это мало что значит. Этот иммунный ответ может быть недостаточно стойким. Как долго прививочный иммунитет держится, как быстро вирус мутирует? Вакцина может давать осложнения более худшие чем ковид. Не понятен долгосрочный эффект от прививки. Да и сама эпидемия какая-то понарошку, больше на шумиху и нагнетание страха похоже.
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20.07.2020 20:20 Відповісти
Так никто ведь не говорит что 100% нашли вакцину.
Продвигаются потихоньку США, Европа, Великобритания, может скоро и найдут, а может вообще не найдут.
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20.07.2020 20:23 Відповісти
Где в твоей статистике смертность от коронавируса?
Ее нет по простой причине.
До этого года, никто им не болел и не умирал!
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20.07.2020 20:30 Відповісти
Ви ставите йому питання, неспівмірне з когнітивними можливостями його міжушного ганглію.
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20.07.2020 20:33 Відповісти
Я думаю что мозгов у меня побольше чем у тебя.
И даже умею ими пользоваться.
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20.07.2020 20:54 Відповісти
Жаль что и у дебилов есть доступ интернету.
Я бы предоставлял доступ только по результатам IQ тестов.
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20.07.2020 21:01 Відповісти
Бачу,відкрили мого фейкового двійника... Дурантинофіли ))

ось така вона...ціна слави ))
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20.07.2020 21:16 Відповісти
Є статистика смертності по Штатах за перші 5 місяців 2018, 19 і 20 років. Смертність за перші 5 місяців 2018 перевищує показники аналогічного періоду 19 і 20 років. Це - все, що треба знати про короножопповірус.
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21.07.2020 05:52 Відповісти
Чувак, ти відносишся до категорії, для яких вміння читати, не значить розуміти прочитане.
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20.07.2020 20:31 Відповісти
)) а ему не за то плотють, шоб он читал и понимал.
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20.07.2020 20:46 Відповісти
Цікаво..
Хто з забанених дурантинофілів вирішив попрацювати за мене )))
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20.07.2020 21:23 Відповісти
звідки цифри,о мій повний двійниче? )))


Британские ученые сделали вакцину от COVID-19, вызывающую иммунный ответ - Цензор.НЕТ 4203


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20.07.2020 21:25 Відповісти
Скоро cow id будет у всех.
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20.07.2020 21:00 Відповісти
Круто...молодцы...
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20.07.2020 21:10 Відповісти
в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.
Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.
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Дуже неетичний підхід західних фармкомпаній..
Випробування на добровольцях,але не своєї країни...
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20.07.2020 21:13 Відповісти
Что бы мы делали без Великобритании, страны где о России говорят только правду.
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20.07.2020 21:14 Відповісти
у нас при зеле вакцины опять будут закупать через Богатырёву. Представляю какой шмурдяк закупят в три дорого, на её инсулине много больных сахарным диабетом здоровья потеряли
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20.07.2020 21:44 Відповісти
Слегка настораживает словосочетание "британские ученые" в заголовке новости.
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20.07.2020 22:18 Відповісти
кфсб відправляє свої батальони у Бразилію і П.Африку на пошуки вакцини
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20.07.2020 22:33 Відповісти
То добра новина, але китайці, зі своїх лабораторій, знов запустять якийсь новий вірусняк, й знов треба буде шукати вакцину. То може краще на китайців якось вплинути, щоб вони свої віруси при собі тримали.
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20.07.2020 23:28 Відповісти
да да вакцину , х....ну они изобрели ,только языком и умеют ,тут с 24 масочный режим вводят за нарушение 100 фунтов
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21.07.2020 00:13 Відповісти
 
 