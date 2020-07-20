Британські вчені зробили вакцину від COVID-19, що викликає імунну відповідь
Фахівці Оксфордського університету і компанії AstraZeneca розробили вакцину, яка сприяє виробленню у випробовуваних імунної відповіді на коронавірус. Уряд замовив у них 100 млн доз.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідно до публікації у журналі Lancet, випробування відбувалися у квітні-травні за участю 1077 здорових дорослих, віком від 18 до 55 років, у результаті чого було отримано позитивні результати.
Водночас у науковій публікації уточнюється, що тепер випробування вакцини слід проводити за участю тих, хто перебуває у групі ризику з коронавірусу - співробітників сфери охорони здоров'я та літніх осіб із супутніми захворюваннями.
Зараз відбувається третя фаза випробувань, для якої потрібні тисячі учасників, тестування здійснюється в Бразилії та Південній Африці.
"Якщо наша вакцина виявиться ефективною, то це перспективний варіант, оскільки такий тип вакцин можна виробляти у широких масштабах", - заявила один з авторів дослідження Сара Гілберт.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав дослідників з успіхами, назвавши їхні досягнення "дуже позитивними новинами". Прем'єр нагадав, що, хоча робота над вакциною триває, було "зроблено важливий крок у правильному напрямку".
Водночас Lancet розмістив матеріал про успіхи ще однієї вакцини - китайської, яку розробляють, зокрема, за участю китайської компанії CanSino Biologics. У більшості з 603 добровольців, які брали участь у другій фазі тестування препарату у квітні, відзначено вироблення імунної відповіді.
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Не даром пытались спиз..ть в Великобритании!
Росія, яка крала дані, тепер заявляє про можливість "своєї" вакцини від коронавірусу
Ця заява з'явилась акурат після https://texty.org.ua/fragments/101474/rosijski-hakery-namahayutsya-vykrasty-dani-pro-vakcyny-vid-koronavirusu/?src=main звинувачень з боку США, Британії та Канади у спробі крадіжки даних про розробку вакцини.
Про це пише https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3093786/coronavirus-russia-could-have-covid-19-vaccine South China Morning Post .
Топовий російський чиновник заявив, що вакцина від Covid-19 у Росії може з'явитись уже в вересні.
Кірілл Дмітрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, похвалився:
"Росія може однією з перших виготовити вакцину, на тлі мільярдів, які інвестують у США та всіх фармакомпаній, які над цим працюють. Це маленька шокова історія".https://texty.org.ua/fragments/101481/rosiya-yaka-krala-dani-teper-zayavlyaye-pro-mozhlyvist-svoyeyi-vakcyny-vid-koronavirusuu/?src=main
украинцевнегров умрет - вопрос второстепенный.
Вот только стоило Британии выйти с ЕС и узнаем старую, добрую Империю...
Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.Источник: https://censor.net/n3209188
такая добрая прямо как Яхве
Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия когда их колонии начали бороться за независимость, были не особо разборчивыми в методах ведения войны.
Кто хочет - логические размышления.
https://dl-news.defence-line.org/vakcinnyj-skandal-chast-1/
(4 части)
Продвигаются потихоньку США, Европа, Великобритания, может скоро и найдут, а может вообще не найдут.
Ее нет по простой причине.
До этого года, никто им не болел и не умирал!
И даже умею ими пользоваться.
Я бы предоставлял доступ только по результатам IQ тестов.
ось така вона...ціна слави ))
Хто з забанених дурантинофілів вирішив попрацювати за мене )))
Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.
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Дуже неетичний підхід західних фармкомпаній..
Випробування на добровольцях,але не своєї країни...