Британські вчені зробили вакцину від COVID-19, що викликає імунну відповідь

Фахівці Оксфордського університету і компанії AstraZeneca розробили вакцину, яка сприяє виробленню у випробовуваних імунної відповіді на коронавірус. Уряд замовив у них 100 млн доз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до публікації у журналі Lancet, випробування відбувалися у квітні-травні за участю 1077 здорових дорослих, віком від 18 до 55 років, у результаті чого було отримано позитивні результати.

Водночас у науковій публікації уточнюється, що тепер випробування вакцини слід проводити за участю тих, хто перебуває у групі ризику з коронавірусу - співробітників сфери охорони здоров'я та літніх осіб із супутніми захворюваннями.

Зараз відбувається третя фаза випробувань, для якої потрібні тисячі учасників, тестування здійснюється в Бразилії та Південній Африці.

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"Якщо наша вакцина виявиться ефективною, то це перспективний варіант, оскільки такий тип вакцин можна виробляти у широких масштабах", - заявила один з авторів дослідження Сара Гілберт.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав дослідників з успіхами, назвавши їхні досягнення "дуже позитивними новинами". Прем'єр нагадав, що, хоча робота над вакциною триває, було "зроблено важливий крок у правильному напрямку".

Водночас Lancet розмістив матеріал про успіхи ще однієї вакцини - китайської, яку розробляють, зокрема, за участю китайської компанії CanSino Biologics. У більшості з 603 добровольців, які брали участь у другій фазі тестування препарату у квітні, відзначено вироблення імунної відповіді.