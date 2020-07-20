Британские ученые сделали вакцину от COVID-19, вызывающую иммунный ответ
Специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca разработали вакцину, способствующую выработке у испытуемых иммунного ответа на коронавирус. Правительство заказало у них 100 млн доз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно публикации в журнале Lancet, испытания проходили в апреле - мае с участием 1077 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, в результате чего были получены положительные результаты.
В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.
Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.
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"Если наша вакцина окажется эффективной, то это перспективный вариант, поскольку такой тип вакцин можно производить в широких масштабах", - заявила один из авторов исследования Сара Гилберт.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил исследователей с успехами, назвав их достижения "очень позитивными новостями". Премьер напомнил, что, хотя работа над вакциной продолжается, был "сделан важный шаг в правильном направлении".
По данным ВВС, правительство Великобритании заключило соглашение на поставку 100 млн доз такой вакцины.
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Одновременно с этим Lancet опубликовал материал об успехах еще одной вакцины - китайской, которая разрабатывается с участием китайской компании CanSino Biologics. У большинства из 603 добровольцев, участвовавших во второй фазе тестирования препарата в апреле, отмечена выработка иммунного ответа.
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Не даром пытались спиз..ть в Великобритании!
Росія, яка крала дані, тепер заявляє про можливість "своєї" вакцини від коронавірусу
Ця заява з'явилась акурат після https://texty.org.ua/fragments/101474/rosijski-hakery-namahayutsya-vykrasty-dani-pro-vakcyny-vid-koronavirusu/?src=main звинувачень з боку США, Британії та Канади у спробі крадіжки даних про розробку вакцини.
Про це пише https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3093786/coronavirus-russia-could-have-covid-19-vaccine South China Morning Post .
Топовий російський чиновник заявив, що вакцина від Covid-19 у Росії може з'явитись уже в вересні.
Кірілл Дмітрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, похвалився:
"Росія може однією з перших виготовити вакцину, на тлі мільярдів, які інвестують у США та всіх фармакомпаній, які над цим працюють. Це маленька шокова історія".https://texty.org.ua/fragments/101481/rosiya-yaka-krala-dani-teper-zayavlyaye-pro-mozhlyvist-svoyeyi-vakcyny-vid-koronavirusuu/?src=main
украинцевнегров умрет - вопрос второстепенный.
Вот только стоило Британии выйти с ЕС и узнаем старую, добрую Империю...
Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.Источник: https://censor.net/n3209188
такая добрая прямо как Яхве
Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия когда их колонии начали бороться за независимость, были не особо разборчивыми в методах ведения войны.
Кто хочет - логические размышления.
https://dl-news.defence-line.org/vakcinnyj-skandal-chast-1/
(4 части)
Продвигаются потихоньку США, Европа, Великобритания, может скоро и найдут, а может вообще не найдут.
Ее нет по простой причине.
До этого года, никто им не болел и не умирал!
И даже умею ими пользоваться.
Я бы предоставлял доступ только по результатам IQ тестов.
ось така вона...ціна слави ))
Хто з забанених дурантинофілів вирішив попрацювати за мене )))
Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.
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Дуже неетичний підхід західних фармкомпаній..
Випробування на добровольцях,але не своєї країни...