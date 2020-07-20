Британские ученые сделали вакцину от COVID-19, вызывающую иммунный ответ

Специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca разработали вакцину, способствующую выработке у испытуемых иммунного ответа на коронавирус. Правительство заказало у них 100 млн доз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно публикации в журнале Lancet, испытания проходили в апреле - мае с участием 1077 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, в результате чего были получены положительные результаты.

В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.

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"Если наша вакцина окажется эффективной, то это перспективный вариант, поскольку такой тип вакцин можно производить в широких масштабах", - заявила один из авторов исследования Сара Гилберт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил исследователей с успехами, назвав их достижения "очень позитивными новостями". Премьер напомнил, что, хотя работа над вакциной продолжается, был "сделан важный шаг в правильном направлении".

По данным ВВС, правительство Великобритании заключило соглашение на поставку 100 млн доз такой вакцины.

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Одновременно с этим Lancet опубликовал материал об успехах еще одной вакцины - китайской, которая разрабатывается с участием китайской компании CanSino Biologics. У большинства из 603 добровольцев, участвовавших во второй фазе тестирования препарата в апреле, отмечена выработка иммунного ответа.