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Новости Коронавирус и карантин
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Британские ученые сделали вакцину от COVID-19, вызывающую иммунный ответ

Британские ученые сделали вакцину от COVID-19, вызывающую иммунный ответ

Специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca разработали вакцину, способствующую выработке у испытуемых иммунного ответа на коронавирус. Правительство заказало у них 100 млн доз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно публикации в журнале Lancet, испытания проходили в апреле - мае с участием 1077 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, в результате чего были получены положительные результаты.

В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, - ВОЗ

"Если наша вакцина окажется эффективной, то это перспективный вариант, поскольку такой тип вакцин можно производить в широких масштабах", - заявила один из авторов исследования Сара Гилберт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил исследователей с успехами, назвав их достижения "очень позитивными новостями". Премьер напомнил, что, хотя работа над вакциной продолжается, был "сделан важный шаг в правильном направлении".

По данным ВВС, правительство Великобритании заключило соглашение на поставку 100 млн доз такой вакцины.

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Одновременно с этим Lancet опубликовал материал об успехах еще одной вакцины - китайской, которая разрабатывается с участием китайской компании CanSino Biologics. У большинства из 603 добровольцев, участвовавших во второй фазе тестирования препарата в апреле, отмечена выработка иммунного ответа.

Автор: 

вакцина (3815) Великобритания (5008) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Кацапы знали где надо копать!


Не даром пытались спиз..ть в Великобритании!
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20.07.2020 20:07
+30
пусть подсунут им формулу пургена, с усиленным ответом
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20.07.2020 20:20
+7
Це добра новина, можливо ці вакцини призупинять розповсюдження короновіруса.
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20.07.2020 20:15
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Кацапы знали где надо копать!


Не даром пытались спиз..ть в Великобритании!
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20.07.2020 20:07 Ответить
пусть подсунут им формулу пургена, с усиленным ответом
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20.07.2020 20:20 Ответить
чуба-чупс им, а не вакцину, хай смокчуть
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20.07.2020 20:29 Ответить
британські зробили - касабські вкрали

Росія, яка крала дані, тепер заявляє про можливість "своєї" вакцини від коронавірусу

Ця заява з'явилась акурат після https://texty.org.ua/fragments/101474/rosijski-hakery-namahayutsya-vykrasty-dani-pro-vakcyny-vid-koronavirusu/?src=main звинувачень з боку США, Британії та Канади у спробі крадіжки даних про розробку вакцини.
Про це пише https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3093786/coronavirus-russia-could-have-covid-19-vaccine South China Morning Post .
Топовий російський чиновник заявив, що вакцина від Covid-19 у Росії може з'явитись уже в вересні.
Кірілл Дмітрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, похвалився:
"Росія може однією з перших виготовити вакцину, на тлі мільярдів, які інвестують у США та всіх фармакомпаній, які над цим працюють. Це маленька шокова історія".https://texty.org.ua/fragments/101481/rosiya-yaka-krala-dani-teper-zayavlyaye-pro-mozhlyvist-svoyeyi-vakcyny-vid-koronavirusuu/?src=main
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20.07.2020 20:57 Ответить
Бриты умные, кацапы хитрожопые....вторые, как доказала история долго не живут...
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20.07.2020 21:04 Ответить
Поверьте, британцы хитрожопее кацапов. Причем брешут в открытую прямо в глаза
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20.07.2020 22:35 Ответить
тестируют то в африке и бразилии...так что цапы не особо, впрочем, как всегда. хотя капиталисты тоже в своем стиле - о равенстве только поговорить красиво, а сколько там тех украинцев негров умрет - вопрос второстепенный.
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20.07.2020 22:33 Ответить
Яка прикра подія! Що ж тепер робитимуть послідовники коронабєсія в усьому світі?
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21.07.2020 05:40 Ответить
сначала на дикарях нужно проверить...

Вот только стоило Британии выйти с ЕС и узнаем старую, добрую Империю...

Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.Источник: https://censor.net/n3209188
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20.07.2020 20:11 Ответить
добрая, добрая, бурры(или буры) узнали прекрасно.
такая добрая прямо как Яхве
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20.07.2020 20:17 Ответить
Двадцатый век был веком колониальных империй и проблемами гуманизма никто себя не обременял.

Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия когда их колонии начали бороться за независимость, были не особо разборчивыми в методах ведения войны.
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20.07.2020 21:13 Ответить
но нам как всегда "досталась" самая подлая, мерзкая и жестокая ымперия, так что в принципе да, остальные - еще добрые. я уже за совок и не говорю, рядом с совком даже РИ - добрая.
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20.07.2020 21:26 Ответить
формулу от кацапов ховайтэ по людськы...
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20.07.2020 20:12 Ответить
Солсберийские шпили вили уже поди на месте.
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20.07.2020 20:12 Ответить
Це добра новина, можливо ці вакцини призупинять розповсюдження короновіруса.
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20.07.2020 20:15 Ответить
Кремлёвские ветеренары сказали, что коронавирус нада кастрировать ! Тогда он не сможет размножаться !
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20.07.2020 20:24 Ответить
Британские учёные??? Это заставляет очень насторожиться.. а иммунная система хоть не кричит - карантин...
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20.07.2020 20:15 Ответить
В российской прессе повалом пошли сообщения о том, что российская элита еще в апреле месяце получила вакцину от коронавируса. Причем, сообщения утверждающего характера отсылаются на издание Bloomberg\\\\\\\\\\\

Кто хочет - логические размышления.

https://dl-news.defence-line.org/vakcinnyj-skandal-chast-1/
(4 части)
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20.07.2020 20:15 Ответить
Это мало что значит. Этот иммунный ответ может быть недостаточно стойким. Как долго прививочный иммунитет держится, как быстро вирус мутирует? Вакцина может давать осложнения более худшие чем ковид. Не понятен долгосрочный эффект от прививки. Да и сама эпидемия какая-то понарошку, больше на шумиху и нагнетание страха похоже.
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20.07.2020 20:20 Ответить
Так никто ведь не говорит что 100% нашли вакцину.
Продвигаются потихоньку США, Европа, Великобритания, может скоро и найдут, а может вообще не найдут.
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20.07.2020 20:23 Ответить
Где в твоей статистике смертность от коронавируса?
Ее нет по простой причине.
До этого года, никто им не болел и не умирал!
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20.07.2020 20:30 Ответить
Ви ставите йому питання, неспівмірне з когнітивними можливостями його міжушного ганглію.
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20.07.2020 20:33 Ответить
Я думаю что мозгов у меня побольше чем у тебя.
И даже умею ими пользоваться.
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20.07.2020 20:54 Ответить
Жаль что и у дебилов есть доступ интернету.
Я бы предоставлял доступ только по результатам IQ тестов.
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20.07.2020 21:01 Ответить
Бачу,відкрили мого фейкового двійника... Дурантинофіли ))

ось така вона...ціна слави ))
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20.07.2020 21:16 Ответить
Є статистика смертності по Штатах за перші 5 місяців 2018, 19 і 20 років. Смертність за перші 5 місяців 2018 перевищує показники аналогічного періоду 19 і 20 років. Це - все, що треба знати про короножопповірус.
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21.07.2020 05:52 Ответить
Чувак, ти відносишся до категорії, для яких вміння читати, не значить розуміти прочитане.
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20.07.2020 20:31 Ответить
)) а ему не за то плотють, шоб он читал и понимал.
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20.07.2020 20:46 Ответить
Цікаво..
Хто з забанених дурантинофілів вирішив попрацювати за мене )))
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20.07.2020 21:23 Ответить
звідки цифри,о мій повний двійниче? )))


Британские ученые сделали вакцину от COVID-19, вызывающую иммунный ответ - Цензор.НЕТ 4203


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20.07.2020 21:25 Ответить
Скоро cow id будет у всех.
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20.07.2020 21:00 Ответить
Круто...молодцы...
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20.07.2020 21:10 Ответить
в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.
Сейчас проходит третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, тестирование ведется в Бразилии и Южной Африке.
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Дуже неетичний підхід західних фармкомпаній..
Випробування на добровольцях,але не своєї країни...
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20.07.2020 21:13 Ответить
Что бы мы делали без Великобритании, страны где о России говорят только правду.
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20.07.2020 21:14 Ответить
у нас при зеле вакцины опять будут закупать через Богатырёву. Представляю какой шмурдяк закупят в три дорого, на её инсулине много больных сахарным диабетом здоровья потеряли
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20.07.2020 21:44 Ответить
Слегка настораживает словосочетание "британские ученые" в заголовке новости.
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20.07.2020 22:18 Ответить
кфсб відправляє свої батальони у Бразилію і П.Африку на пошуки вакцини
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20.07.2020 22:33 Ответить
То добра новина, але китайці, зі своїх лабораторій, знов запустять якийсь новий вірусняк, й знов треба буде шукати вакцину. То може краще на китайців якось вплинути, щоб вони свої віруси при собі тримали.
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20.07.2020 23:28 Ответить
да да вакцину , х....ну они изобрели ,только языком и умеют ,тут с 24 масочный режим вводят за нарушение 100 фунтов
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21.07.2020 00:13 Ответить
 
 