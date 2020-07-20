УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5222 відвідувача онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 406 5

Брифінг МОЗ щодо ситуації із коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні 651 новий випадок COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 59 493 випадки

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже Степанова нагороджують?
показати весь коментар
20.07.2020 09:21 Відповісти
Знову відосіки))))
показати весь коментар
20.07.2020 09:23 Відповісти
Да в Одессе на базарах все без масок - лично видела.

А в магазине, увидев мою маску, продавщица спросила ВЫ ВЕРИТЕ В ЖТИ СКАЗКИ?

Сказки сказками - а украинцев в ЕС из-за красной зоны НЕ ВПУСКАЮТ

ТАК ШО СТЕПАНОВА - в оставку
показати весь коментар
20.07.2020 09:52 Відповісти
Кстати , заправлялись как-то на Сокар - АНТИСАНИТАРИЯ ПОЛНАЯ, урны забиты около входа, мусор лежит на земле, уборщицы мажут мокрыми тряпками в туалете лужи, столы для еды не вытирают
Гоните в шею азербайджанских грязнуль
показати весь коментар
20.07.2020 09:55 Відповісти
Это не только Степанов виноват, а вся компания во главе с Зеленским. Они запугали людей насильственной госпитализацией в украинские больницы. Теперь многие люди с коронавирусом не обращаются к врачам. В Украине коронавирус отдельно, украинская медицина отдельно.
показати весь коментар
20.07.2020 10:10 Відповісти
 
 