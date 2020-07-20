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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 100 млн грн выделены на дополнительные выплаты интернам, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Невже Степанова нагороджують?
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20.07.2020 09:21 Ответить
Знову відосіки))))
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20.07.2020 09:23 Ответить
Да в Одессе на базарах все без масок - лично видела.

А в магазине, увидев мою маску, продавщица спросила ВЫ ВЕРИТЕ В ЖТИ СКАЗКИ?

Сказки сказками - а украинцев в ЕС из-за красной зоны НЕ ВПУСКАЮТ

ТАК ШО СТЕПАНОВА - в оставку
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20.07.2020 09:52 Ответить
Кстати , заправлялись как-то на Сокар - АНТИСАНИТАРИЯ ПОЛНАЯ, урны забиты около входа, мусор лежит на земле, уборщицы мажут мокрыми тряпками в туалете лужи, столы для еды не вытирают
Гоните в шею азербайджанских грязнуль
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20.07.2020 09:55 Ответить
Это не только Степанов виноват, а вся компания во главе с Зеленским. Они запугали людей насильственной госпитализацией в украинские больницы. Теперь многие люди с коронавирусом не обращаются к врачам. В Украине коронавирус отдельно, украинская медицина отдельно.
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20.07.2020 10:10 Ответить
 
 