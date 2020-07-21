Водій Renault Duster за тиждень перевищив швидкість 23 рази, - патрульна поліція

203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень - із 13 по 19 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульній поліції.

"Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW X6, ДНЗ KA283*** - 218 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год. А от найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Reno Duster, ДНЗ BC969*** - 23 рази", - йдеться в повідомленні.

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