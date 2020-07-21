Водій Renault Duster за тиждень перевищив швидкість 23 рази, - патрульна поліція
203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень - із 13 по 19 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульній поліції.
"Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW X6, ДНЗ KA283*** - 218 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год. А от найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Reno Duster, ДНЗ BC969*** - 23 рази", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 legionary
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+8 Véra Batsekalo
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+7 Georgi Io #473224
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прежде всего лишить водительских прав, нарушил 23 раза - лишить на 23 месяца без возможности пересдачи,
во-вторых, пересмотреть штрафы за превышение скорости, они не могут быть одинаковы за превышение на 30 км/ч и 100 км/ч, штраф должен повышаться в геометрической прогрессии
нельзя возмущаться и требовать справедливости от судов, судей, следователей, полицейских, от препачей и обманщиков и т.д. если сам нагло нарушаешь и плюёшь на законы, правила и нормы, ... начинать надо с себя ...
вообще города, улицы, бульвары и шоссе для жителей, пешеходов, туристов, прогулок детей, семей и т.д., а совсем не для машин с бешеными водителями от которых страдают люди
у вас бельгийский флажок, у меня есть друзья оттуда, они расслабленные и довольные жизнью люди, что же у вас не так? хорошая страна, климат, соседи, можно расслабиться.
у нас после смягчения карантина скорость в городах снизили до 20 км/ч и водители её выдерживают, люди вообще уважают законы и друг друга ...
совсем не то, что к сожалению я читаю об Украине ...
Перевіряєш не р@шист чи я? Тупо. Цю інфу у інеті можно знайти. Зайди у ФБ та подивись мою сторінку як що є сумніви.
Очень незначительное количество ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ автобанов не имеют ограничения - это раз!
Два - если вы попадёте в ДТП на скорости выше 110 км/час, даже если не будете виновны - всё равно получите штраф
Написал про те авто, которые способны 170 км/ч и более быстрей ехать, а достаточно на 20 км/ч превысить и он в сводке.
Внимательно читать надо, чтоб не выглядеть идиотом.