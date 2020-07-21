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Новини
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Повноважень, які були в райадміністраціях раніше, більше не буде. Закон щодо них ще готується, - нардеп Клочко

Повноважень, які були в райадміністраціях раніше, більше не буде. Закон щодо них ще готується, - нардеп Клочко

У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм країни повноваження райдержадміністрацій зміняться.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив глава Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, йдеться в публікації Цензор.НЕТ "Навіщо депутати перекроїли райони і як зміниться карта судів, поліції і прокуратур".

Але якими саме будуть нові повноваження стане зрозуміло трохи пізніше, зараз готується відповідний законопроєкт.

"Повноважень, які були в райадміністраціях раніше, більше не буде. Закон щодо них ще готується. Але ми його виписуємо таким чином, щоб це не були центри прийняття рішень і центри фінансового впливу. Це буде представництво державної влади на місцях", - зазначив він.

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Він також підкреслив, що до другого читання готується законопроєкт, який дозволить об'єднаним територіальним громадам перейти на прямі відносини з бюджетом. А також додав, що на перехідний період дві сфери - медицина і освіта - будуть дотаційними.

"До моменту виборів в ОТГ вони не всі самостійні і дієздатні, в тому числі з фінансової точки зору. Відповідно будуть використовуватися дотації на медицину і освіту. Тільки ці два напрями", - пояснює Клочко. - Що стосується законопроєкту, що дозволяє ОТГ повністю перейти на прямі відносини з бюджетом. Поясню, як це буде працювати на практиці. Є громада, в яку входить певна кількість сіл. Від кожного села є представники, які знають, на які першочергові потреби їм потрібні гроші. Комусь школу відремонтувати, десь воду провести або дорогу нормальну зробити. Вони описують це у вигляді бюджетних програм, прораховують, скільки їм необхідно коштів, і подають потреби від ОТГ, щоб їх заклали на наступний фінансовий рік.

Раніше вони з цим всім бігли в район, район думав: подавати чи не подавати. Були торги. Зараз цього не буде. Представники ОТГ вже не зможуть говорити, що погана влада в центрі. Будь ласка, у вас є повноваження внизу сформувати бюджет і відповідати перед своїми виборцями".

Автор: 

децентралізація (453) Клочко Андрій (41)


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Топ коментарі
+9
Місцеве самоврядування все? Вітаю зелені, тепер щоб лампочку на дорозі вкрутили, будете їхати в Кривий Ріг.
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21.07.2020 17:31
+8
Я бы сказал, подают на каждую лампочку и сральник заявку в охфис ***********, так как сосновые слуги бабломойского и кремля, хотят ВСЕХ, от самых маленьких руководителей, до больших- лишить полномочий и все решать самим. И главное все себе прикарманивать, все деньги -от сельских до республиканских, на всех уровнях. Заботливые, твари.
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21.07.2020 17:35
+7
Ага, постсовдепия. Особенно прикольно "... просчитывают, сколько им необходимо средств, и подают потребности от ОТГ, чтобы их заложили на следующий финансовый год", - обычная постсовдеповская вертикаль с моделью "челобитная к начальнику". Здравствуй, Азаров!
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21.07.2020 17:31
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Виноват Зеленский!!!!!!!!!!!!!!!!1
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21.07.2020 17:26 Відповісти
Славимо його.
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21.07.2020 17:31 Відповісти
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21.07.2020 17:44 Відповісти
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21.07.2020 17:50 Відповісти
При таких змінах,треба нові вибори в ВР. Не може депутат бути там,де за нього люди не голосували.
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21.07.2020 17:31 Відповісти
Ані както ето разрулят. Мудрому наріду нє важен мєтод,какім єво дєлают, а важен рєзультат!
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21.07.2020 17:34 Відповісти
Місцеве самоврядування все? Вітаю зелені, тепер щоб лампочку на дорозі вкрутили, будете їхати в Кривий Ріг.
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21.07.2020 17:31 Відповісти
вообще-то все с точностью до наоборот. теперь чтобы лампочку вкрутить не нужно на поклон к главе РГА идти.
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21.07.2020 21:41 Відповісти
Ага, постсовдепия. Особенно прикольно "... просчитывают, сколько им необходимо средств, и подают потребности от ОТГ, чтобы их заложили на следующий финансовый год", - обычная постсовдеповская вертикаль с моделью "челобитная к начальнику". Здравствуй, Азаров!
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21.07.2020 17:31 Відповісти
Я бы сказал, подают на каждую лампочку и сральник заявку в охфис ***********, так как сосновые слуги бабломойского и кремля, хотят ВСЕХ, от самых маленьких руководителей, до больших- лишить полномочий и все решать самим. И главное все себе прикарманивать, все деньги -от сельских до республиканских, на всех уровнях. Заботливые, твари.
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21.07.2020 17:35 Відповісти
Як же зараз радіють райадміністрації всіх тих районів, які агітуали і голосували за зЕ і "слуг не українського народу"
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21.07.2020 17:39 Відповісти
За останні роки в нас почали ремонтувати дороги, купляти техніку, ремонтують знищенний стадіон... пожили і хватить в нас кінець бідності будемо виживати.
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21.07.2020 17:41 Відповісти
Хренотень. В тех же громадах каждый будет тянуть одеяло на себя. Старая сказка на новый лад.
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21.07.2020 17:45 Відповісти
По-моему мы это проходили 70 лет, начиная с 1922 года.
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21.07.2020 17:49 Відповісти
Ви,кретини квартальні, взагалі вважаєте українців за розумово відсталих.Це ти ,імбіцил,не в змозі відремонтувати водогін,прикрутити лампочку,чи зробити ремонт в школі.З якого дива громади повинні випрошувати в тебе кошти на ці потреби.Ви ж ,полудурки,якщо розпочали цю реформу то вона означає що в отг на все це кошти залишаються на місці,податки йдуть на рахунок громади.Ваша задача,ідіоти зелені,полягає в прийнятті законів,наданню кредитних програм для вільного розвитку підприємництва,які своїми податками будуть наповнювати рахунки цих отг...І ще ,це тільки таку худобу яка доперлась зараз до влади цікавить тільки пожерти-посрати,щоб лампочка світилась і дорога без ям,потреби людей набагато більші і не обмежуються уявленням якихось кретинів про їх побут.
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21.07.2020 17:50 Відповісти
"Ви,кретини квартальні, взагалі вважаєте українців за розумово відсталих. Це ти ,імбіцил, ..."

"Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, "Батьківщина" - 11,4%..."

"українців за розумово відсталих " - ти шо? НІ!!! українці НЕ розумово відсталі - вони просто імбіцили.
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21.07.2020 18:14 Відповісти
змушена розчарувати. в райдержадміністраціях основної влади не біло ніколи. влада там, де гроші. а всі гроші в райрадах. вони і є місцевим самоврядуванням. райради - законодавча, а райдержадміністрації - виконавча гілки. саме в райрадах сидять колишні риги! їх ніхто і ніколи ще не тримав міцно за яйки. при ПП вони трохи притихли. а зараз розправили крила ще більше. саме там основна корупція та казнокрадство.
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21.07.2020 19:04 Відповісти
ВОТ ТАКАЯ У НАС "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ" ...
накрылась медным ТАЗом.
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21.07.2020 19:47 Відповісти
 
 