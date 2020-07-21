Повноважень, які були в райадміністраціях раніше, більше не буде. Закон щодо них ще готується, - нардеп Клочко
У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм країни повноваження райдержадміністрацій зміняться.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив глава Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, йдеться в публікації Цензор.НЕТ "Навіщо депутати перекроїли райони і як зміниться карта судів, поліції і прокуратур".
Але якими саме будуть нові повноваження стане зрозуміло трохи пізніше, зараз готується відповідний законопроєкт.
"Повноважень, які були в райадміністраціях раніше, більше не буде. Закон щодо них ще готується. Але ми його виписуємо таким чином, щоб це не були центри прийняття рішень і центри фінансового впливу. Це буде представництво державної влади на місцях", - зазначив він.
Він також підкреслив, що до другого читання готується законопроєкт, який дозволить об'єднаним територіальним громадам перейти на прямі відносини з бюджетом. А також додав, що на перехідний період дві сфери - медицина і освіта - будуть дотаційними.
"До моменту виборів в ОТГ вони не всі самостійні і дієздатні, в тому числі з фінансової точки зору. Відповідно будуть використовуватися дотації на медицину і освіту. Тільки ці два напрями", - пояснює Клочко. - Що стосується законопроєкту, що дозволяє ОТГ повністю перейти на прямі відносини з бюджетом. Поясню, як це буде працювати на практиці. Є громада, в яку входить певна кількість сіл. Від кожного села є представники, які знають, на які першочергові потреби їм потрібні гроші. Комусь школу відремонтувати, десь воду провести або дорогу нормальну зробити. Вони описують це у вигляді бюджетних програм, прораховують, скільки їм необхідно коштів, і подають потреби від ОТГ, щоб їх заклали на наступний фінансовий рік.
Раніше вони з цим всім бігли в район, район думав: подавати чи не подавати. Були торги. Зараз цього не буде. Представники ОТГ вже не зможуть говорити, що погана влада в центрі. Будь ласка, у вас є повноваження внизу сформувати бюджет і відповідати перед своїми виборцями".
Будь ласка, зачекайте...
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"українців за розумово відсталих " - ти шо? НІ!!! українці НЕ розумово відсталі - вони просто імбіцили.
накрылась медным ТАЗом.