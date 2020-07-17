Зменшення кількості районів відкриває можливість для завершення децентралізації, - Чернишов
Проєкт Постанови Верховної Ради України "Про створення та ліквідацію районів" розроблено відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, реалізація якої здійснюється з 2014 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій, про це заявив глава відомства Олексій Чернишов.
"Хочу підкреслити, що без формування територіальної основи громад і районів процес завершення децентралізації стане неможливим. Нам випала відповідальна місія створити нову систему адміністративно-територіального устрою України, яка відповідає сучасним вимогам та європейським стандартам. Цим рішенням ми відкриваємо для України можливості для завершення децентралізації і нові перспективи розвитку громад та регіонів", - наголосив міністр.
За словами Чернишова, реформа адміністративно-територіального устрою зробить управління країною більш дієвим і ефективним.
"Місцеве самоврядування має перейти від декларативного формату до фактичного, а територіальна організація влади – наблизити країну до європейського вектору, про який ми так багато говоримо на всіх рівнях, та якого прагне Україна", - підсумував міністр.
Нагадаємо, сьогодні Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових.
-Словоблудство тупої пустомелі! Бо любе питання, то палка з двома кінцями...і все має мати свої межі... Наприклад: чим ширша децентралізація, тим ширша демократизація, але НАДмірна може призвести не лише до анархії і охлократії, але й до сепаратизму і "закінчення" держави! В залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів - Слід завжди вибирати оптимум, який на то чи інший конкретний історичний відрізок часу буде відповідати критерію і розширенню демократії і надійного забезпечення існування держави - одночасно в її цілісності!
- Але такі тонкощі оптимізації... для розуміння їх "Слугами", то фантастика, бо для них вони - Terra Incognita...
-А ліквідація "епохи бідності" - це є дуже масштабна і багатофакторна модель, що має лежати в основі дій саме центральної влади, а в місцевої - лише в межах, залишених їй законодавчо,.. для їхнього маневру - залишених повноважень та власних ресурсів... але все одно залежить від централізованих трансфертів ... в випадку нерівномірності в рівнях і темпах розвитку регіонів...
-А те, що в місцевої влади залишились не використані на конкретний відрізок часу ресурси... не є аргументом, яким він мав право оперувати! БО
а) ніяка система не здатна стійко функціонувати без резерву всіх видів потужностей, ресурсів;
б) та й в самої центральної влади є "резервний фонд" в бюджеті, є і ж казначейський рахунок з перехідним залишком коштів на ньому...
в) а його розмір має визначатися співвідношенням необхідних поточних і наступних витрат ... і тут питання лише в його нормативах : - не знижувального залишку і відхиленнях від нього.
Загальний висновок: тупість і словоблудство -еталонні
Какая уже разница сколько районов, хоть 500 хоть 10? рабы как жили в нищете иак и дальше будут жить и подыхать в нищете.
Рабов никогда ни о чём не спрашивают, поэтому рабовладельцы делают с ними что хотят.
Тобто: як зміна кількості районів впливає на впровадження децентралізації?
чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.