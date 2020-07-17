УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4045 відвідувачів онлайн
Новини
2 460 17

Зменшення кількості районів відкриває можливість для завершення децентралізації, - Чернишов

Зменшення кількості районів відкриває можливість для завершення децентралізації, - Чернишов

Проєкт Постанови Верховної Ради України "Про створення та ліквідацію районів" розроблено відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, реалізація якої здійснюється з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій, про це заявив глава відомства Олексій Чернишов.

"Хочу підкреслити, що без формування територіальної основи громад і районів процес завершення децентралізації стане неможливим. Нам випала відповідальна місія створити нову систему адміністративно-територіального устрою України, яка відповідає сучасним вимогам та європейським стандартам. Цим рішенням ми відкриваємо для України можливості для завершення децентралізації і нові перспективи розвитку громад та регіонів", - наголосив міністр.

За словами Чернишова, реформа адміністративно-територіального устрою зробить управління країною більш дієвим і ефективним.

"Місцеве самоврядування має перейти від декларативного формату до фактичного, а територіальна організація влади – наблизити країну до європейського вектору, про який ми так багато говоримо на всіх рівнях, та якого прагне Україна", - підсумував міністр.

Нагадаємо, сьогодні Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових.

Також читайте: Укрупнення районів нічого не змінить для громадян, але заощадить кілька мільярдів бюджетних грошей, - "слуга народу" Безгін

Автор: 

децентралізація (454) Міністерство розвитку громад і територій (167) Чернишов Олексій (344)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ко всему бардаку, эти недоразвитые, еще добавят и бардак с районами.
показати весь коментар
17.07.2020 15:17 Відповісти
+4
Федерализации он хотел сказать?
показати весь коментар
17.07.2020 15:14 Відповісти
+3
Їх це аж ніяк не хвилює...
Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов - Цензор.НЕТ 8155
показати весь коментар
17.07.2020 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Федерализации он хотел сказать?
показати весь коментар
17.07.2020 15:14 Відповісти
Ко всему бардаку, эти недоразвитые, еще добавят и бардак с районами.
показати весь коментар
17.07.2020 15:17 Відповісти
Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко ??? (сам його виступ див. в коментарях)
-Словоблудство тупої пустомелі! Бо любе питання, то палка з двома кінцями...і все має мати свої межі... Наприклад: чим ширша децентралізація, тим ширша демократизація, але НАДмірна може призвести не лише до анархії і охлократії, але й до сепаратизму і "закінчення" держави! В залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів - Слід завжди вибирати оптимум, який на то чи інший конкретний історичний відрізок часу буде відповідати критерію і розширенню демократії і надійного забезпечення існування держави - одночасно в її цілісності!
- Але такі тонкощі оптимізації... для розуміння їх "Слугами", то фантастика, бо для них вони - Terra Incognita...
-А ліквідація "епохи бідності" - це є дуже масштабна і багатофакторна модель, що має лежати в основі дій саме центральної влади, а в місцевої - лише в межах, залишених їй законодавчо,.. для їхнього маневру - залишених повноважень та власних ресурсів... але все одно залежить від централізованих трансфертів ... в випадку нерівномірності в рівнях і темпах розвитку регіонів...
-А те, що в місцевої влади залишились не використані на конкретний відрізок часу ресурси... не є аргументом, яким він мав право оперувати! БО
а) ніяка система не здатна стійко функціонувати без резерву всіх видів потужностей, ресурсів;
б) та й в самої центральної влади є "резервний фонд" в бюджеті, є і ж казначейський рахунок з перехідним залишком коштів на ньому...
в) а його розмір має визначатися співвідношенням необхідних поточних і наступних витрат ... і тут питання лише в його нормативах : - не знижувального залишку і відхиленнях від нього.
Загальний висновок: тупість і словоблудство -еталонні
показати весь коментар
17.07.2020 17:16 Відповісти
Мені цікаво, чи є у них право на ці зміни?
показати весь коментар
17.07.2020 15:20 Відповісти
Їх це аж ніяк не хвилює...
Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов - Цензор.НЕТ 8155
показати весь коментар
17.07.2020 15:25 Відповісти
Ось що тепер маємо детальніше...
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53416914?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Нові райони: як Верховна Рада перекроїла мапу України
показати весь коментар
17.07.2020 15:24 Відповісти
С рабами делают, что хотят. Хотят увеличат площадь загонов, хотят уменьшат. Суть не меняется, как было скотское существование рабов так и дальше будет.
Какая уже разница сколько районов, хоть 500 хоть 10? рабы как жили в нищете иак и дальше будут жить и подыхать в нищете.
Рабов никогда ни о чём не спрашивают, поэтому рабовладельцы делают с ними что хотят.
показати весь коментар
17.07.2020 15:24 Відповісти
Хтось мені пояснить: як колір крокодила залежить від його довжини?
Тобто: як зміна кількості районів впливає на впровадження децентралізації?
показати весь коментар
17.07.2020 15:33 Відповісти
при хрущеве делали укрупнение сел и клохозов ето вылелось к вымиранию и опустению сел к чему првидет ета херня боюсь подумать
показати весь коментар
17.07.2020 15:36 Відповісти
ЗеБiльна шобла - злочинцi,вороги та запроданцi.


чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.
показати весь коментар
17.07.2020 16:27 Відповісти
Куди людей,куди тениторії по реєстраціям, куди за лікуванням, де буде швидка чи вже онлайн-швидка допомога без карети та лікарів, хто і де вирве зуба, огляне, жінкам взвгалі...гаплик. Дурепи ви наші! Кого ж ви обрали "по приколу"? Вражин та негідників, повернувшихся крадіїв та антиукраїнську несість? Ох і дурепи ви та дурепищі!
показати весь коментар
17.07.2020 17:10 Відповісти
Ліберально-барижні гниди власноруч розписалися в нездатності забезпечити соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць держави!... А що ж тоді вони можуть зробити для розвитку держави?!
показати весь коментар
17.07.2020 18:42 Відповісти
Вони нищать країну, на який розвиток ви сподіваєтесь.
показати весь коментар
18.07.2020 18:03 Відповісти
Парадоксы логики: децентрализация - это укрупнение. Это как : "Ударим по бездорожью автопробегом" . Наши "политики" за конституцию принимают "Золотого телёнка" Ильфа и Петрова
показати весь коментар
18.07.2020 05:56 Відповісти
Таким кроком пришвидшується знищення села для подальшого повного загарблення нашої української землі іншим народом.
показати весь коментар
18.07.2020 18:02 Відповісти
 
 