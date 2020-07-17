Зменшення кількості районів відкриває можливість для завершення децентралізації, - Чернишов

Проєкт Постанови Верховної Ради України "Про створення та ліквідацію районів" розроблено відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, реалізація якої здійснюється з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій, про це заявив глава відомства Олексій Чернишов.

"Хочу підкреслити, що без формування територіальної основи громад і районів процес завершення децентралізації стане неможливим. Нам випала відповідальна місія створити нову систему адміністративно-територіального устрою України, яка відповідає сучасним вимогам та європейським стандартам. Цим рішенням ми відкриваємо для України можливості для завершення децентралізації і нові перспективи розвитку громад та регіонів", - наголосив міністр.

За словами Чернишова, реформа адміністративно-територіального устрою зробить управління країною більш дієвим і ефективним.

"Місцеве самоврядування має перейти від декларативного формату до фактичного, а територіальна організація влади – наблизити країну до європейського вектору, про який ми так багато говоримо на всіх рівнях, та якого прагне Україна", - підсумував міністр.

Нагадаємо, сьогодні Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових.

