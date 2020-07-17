РУС
Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов

Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов

Проект Постановления Верховной Рады Украины "О создании и ликвидации районов" разработан в соответствии с Концепцией реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, реализация которой осуществляется с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий, об этом заявил глава ведомства Алексей Чернышов.

"Хочу подчеркнуть, что без формирования территориальной основы громад и районов, процесс завершения децентрализации станет невозможным. Нам выпала ответственная миссия создать новую систему административно-территориального устройства Украины, которая отвечает современным требованиям и европейским стандартам. Этим решением мы открываем для Украины возможности для завершения децентрализации и новые перспективы развития громад и регионов", - подчеркнул министр.

По словам Чернышова, реформа административно-территориального устройства сделает управление страной более действенным и эффективным.

"Местное самоуправление должно перейти от декларативного формата к фактическому, а территориальная организация власти - приблизить страну к европейскому вектору, о котором мы так много говорим на всех уровнях, и к которому стремится Украина", - подытожил министр.

Напомним, сегодня Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых.

Ко всему бардаку, эти недоразвитые, еще добавят и бардак с районами.
17.07.2020 15:17 Ответить
+4
Федерализации он хотел сказать?
17.07.2020 15:14 Ответить
+3
Їх це аж ніяк не хвилює...
Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов - Цензор.НЕТ 8155
17.07.2020 15:25 Ответить
Федерализации он хотел сказать?
17.07.2020 15:14 Ответить
Ко всему бардаку, эти недоразвитые, еще добавят и бардак с районами.
17.07.2020 15:17 Ответить
Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко ??? (сам його виступ див. в коментарях)
-Словоблудство тупої пустомелі! Бо любе питання, то палка з двома кінцями...і все має мати свої межі... Наприклад: чим ширша децентралізація, тим ширша демократизація, але НАДмірна може призвести не лише до анархії і охлократії, але й до сепаратизму і "закінчення" держави! В залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів - Слід завжди вибирати оптимум, який на то чи інший конкретний історичний відрізок часу буде відповідати критерію і розширенню демократії і надійного забезпечення існування держави - одночасно в її цілісності!
- Але такі тонкощі оптимізації... для розуміння їх "Слугами", то фантастика, бо для них вони - Terra Incognita...
-А ліквідація "епохи бідності" - це є дуже масштабна і багатофакторна модель, що має лежати в основі дій саме центральної влади, а в місцевої - лише в межах, залишених їй законодавчо,.. для їхнього маневру - залишених повноважень та власних ресурсів... але все одно залежить від централізованих трансфертів ... в випадку нерівномірності в рівнях і темпах розвитку регіонів...
-А те, що в місцевої влади залишились не використані на конкретний відрізок часу ресурси... не є аргументом, яким він мав право оперувати! БО
а) ніяка система не здатна стійко функціонувати без резерву всіх видів потужностей, ресурсів;
б) та й в самої центральної влади є "резервний фонд" в бюджеті, є і ж казначейський рахунок з перехідним залишком коштів на ньому...
в) а його розмір має визначатися співвідношенням необхідних поточних і наступних витрат ... і тут питання лише в його нормативах : - не знижувального залишку і відхиленнях від нього.
Загальний висновок: тупість і словоблудство -еталонні
17.07.2020 17:16 Ответить
Мені цікаво, чи є у них право на ці зміни?
17.07.2020 15:20 Ответить
Їх це аж ніяк не хвилює...
Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов - Цензор.НЕТ 8155
17.07.2020 15:25 Ответить
Ось що тепер маємо детальніше...
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53416914?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Нові райони: як Верховна Рада перекроїла мапу України
17.07.2020 15:24 Ответить
С рабами делают, что хотят. Хотят увеличат площадь загонов, хотят уменьшат. Суть не меняется, как было скотское существование рабов так и дальше будет.
Какая уже разница сколько районов, хоть 500 хоть 10? рабы как жили в нищете иак и дальше будут жить и подыхать в нищете.
Рабов никогда ни о чём не спрашивают, поэтому рабовладельцы делают с ними что хотят.
17.07.2020 15:24 Ответить
Хтось мені пояснить: як колір крокодила залежить від його довжини?
Тобто: як зміна кількості районів впливає на впровадження децентралізації?
17.07.2020 15:33 Ответить
при хрущеве делали укрупнение сел и клохозов ето вылелось к вымиранию и опустению сел к чему првидет ета херня боюсь подумать
17.07.2020 15:36 Ответить
ЗеБiльна шобла - злочинцi,вороги та запроданцi.


чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.
17.07.2020 16:27 Ответить
Куди людей,куди тениторії по реєстраціям, куди за лікуванням, де буде швидка чи вже онлайн-швидка допомога без карети та лікарів, хто і де вирве зуба, огляне, жінкам взвгалі...гаплик. Дурепи ви наші! Кого ж ви обрали "по приколу"? Вражин та негідників, повернувшихся крадіїв та антиукраїнську несість? Ох і дурепи ви та дурепищі!
17.07.2020 17:10 Ответить
Ліберально-барижні гниди власноруч розписалися в нездатності забезпечити соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць держави!... А що ж тоді вони можуть зробити для розвитку держави?!
17.07.2020 18:42 Ответить
Вони нищать країну, на який розвиток ви сподіваєтесь.
18.07.2020 18:03 Ответить
Парадоксы логики: децентрализация - это укрупнение. Это как : "Ударим по бездорожью автопробегом" . Наши "политики" за конституцию принимают "Золотого телёнка" Ильфа и Петрова
18.07.2020 05:56 Ответить
Таким кроком пришвидшується знищення села для подальшого повного загарблення нашої української землі іншим народом.
18.07.2020 18:02 Ответить
 
 