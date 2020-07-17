Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов
Проект Постановления Верховной Рады Украины "О создании и ликвидации районов" разработан в соответствии с Концепцией реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, реализация которой осуществляется с 2014 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий, об этом заявил глава ведомства Алексей Чернышов.
"Хочу подчеркнуть, что без формирования территориальной основы громад и районов, процесс завершения децентрализации станет невозможным. Нам выпала ответственная миссия создать новую систему административно-территориального устройства Украины, которая отвечает современным требованиям и европейским стандартам. Этим решением мы открываем для Украины возможности для завершения децентрализации и новые перспективы развития громад и регионов", - подчеркнул министр.
По словам Чернышова, реформа административно-территориального устройства сделает управление страной более действенным и эффективным.
"Местное самоуправление должно перейти от декларативного формата к фактическому, а территориальная организация власти - приблизить страну к европейскому вектору, о котором мы так много говорим на всех уровнях, и к которому стремится Украина", - подытожил министр.
Напомним, сегодня Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых.
-Словоблудство тупої пустомелі! Бо любе питання, то палка з двома кінцями...і все має мати свої межі... Наприклад: чим ширша децентралізація, тим ширша демократизація, але НАДмірна може призвести не лише до анархії і охлократії, але й до сепаратизму і "закінчення" держави! В залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів - Слід завжди вибирати оптимум, який на то чи інший конкретний історичний відрізок часу буде відповідати критерію і розширенню демократії і надійного забезпечення існування держави - одночасно в її цілісності!
- Але такі тонкощі оптимізації... для розуміння їх "Слугами", то фантастика, бо для них вони - Terra Incognita...
-А ліквідація "епохи бідності" - це є дуже масштабна і багатофакторна модель, що має лежати в основі дій саме центральної влади, а в місцевої - лише в межах, залишених їй законодавчо,.. для їхнього маневру - залишених повноважень та власних ресурсів... але все одно залежить від централізованих трансфертів ... в випадку нерівномірності в рівнях і темпах розвитку регіонів...
-А те, що в місцевої влади залишились не використані на конкретний відрізок часу ресурси... не є аргументом, яким він мав право оперувати! БО
а) ніяка система не здатна стійко функціонувати без резерву всіх видів потужностей, ресурсів;
б) та й в самої центральної влади є "резервний фонд" в бюджеті, є і ж казначейський рахунок з перехідним залишком коштів на ньому...
в) а його розмір має визначатися співвідношенням необхідних поточних і наступних витрат ... і тут питання лише в його нормативах : - не знижувального залишку і відхиленнях від нього.
Загальний висновок: тупість і словоблудство -еталонні
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53416914?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Нові райони: як Верховна Рада перекроїла мапу України
Какая уже разница сколько районов, хоть 500 хоть 10? рабы как жили в нищете иак и дальше будут жить и подыхать в нищете.
Рабов никогда ни о чём не спрашивают, поэтому рабовладельцы делают с ними что хотят.
Тобто: як зміна кількості районів впливає на впровадження децентралізації?
чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.