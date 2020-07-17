Уменьшение количества районов открывает возможность для завершения децентрализации, - Чернышов

Проект Постановления Верховной Рады Украины "О создании и ликвидации районов" разработан в соответствии с Концепцией реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, реализация которой осуществляется с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий, об этом заявил глава ведомства Алексей Чернышов.

"Хочу подчеркнуть, что без формирования территориальной основы громад и районов, процесс завершения децентрализации станет невозможным. Нам выпала ответственная миссия создать новую систему административно-территориального устройства Украины, которая отвечает современным требованиям и европейским стандартам. Этим решением мы открываем для Украины возможности для завершения децентрализации и новые перспективы развития громад и регионов", - подчеркнул министр.

По словам Чернышова, реформа административно-территориального устройства сделает управление страной более действенным и эффективным.

"Местное самоуправление должно перейти от декларативного формата к фактическому, а территориальная организация власти - приблизить страну к европейскому вектору, о котором мы так много говорим на всех уровнях, и к которому стремится Украина", - подытожил министр.

Напомним, сегодня Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых.

