Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі

29-річний військовослужбовець приїхав додому в звільнення. Він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат біля супермаркету. Зав'язалася бійка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Потерпілий - військовослужбовець, який прибув у Запоріжжя в короткострокову відпустку із зони проведення операції Об'єднаних сил. Біля продовольчого супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це призвело до конфлікту, і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він знепритомнів. Правопорушник з місця пригоди зник", - сказано в повідомленні поліції.

Військовослужбовця доставили в лікарню. Він в комі в стабільно важкому стані.

Чоловіка, який побив бійця "Азова", вдалося вирахувати по камерах спостереження. Його затримали, це раніше судимий житель Запоріжжя, ровесник потерпілого.

Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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