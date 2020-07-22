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Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі

Боєць

29-річний військовослужбовець приїхав додому в звільнення. Він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат біля супермаркету. Зав'язалася бійка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Потерпілий - військовослужбовець, який прибув у Запоріжжя в короткострокову відпустку із зони проведення операції Об'єднаних сил. Біля продовольчого супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це призвело до конфлікту, і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він знепритомнів. Правопорушник з місця пригоди зник", - сказано в повідомленні поліції.

Військовослужбовця доставили в лікарню. Він в комі в стабільно важкому стані.

Чоловіка, який побив бійця "Азова", вдалося вирахувати по камерах спостереження. Його затримали, це раніше судимий житель Запоріжжя, ровесник потерпілого.

Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє чоловіків жорстоко побили патрульного поліцейського в Ізмаїлі

Боєць Азова в комі після побиття в Запоріжжі 01

Автор: 

Запоріжжя (2290) побиття (947) Нацполіція (15260) кома (11) військовослужбовці (4799) Азов (784)


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Топ коментарі
+51
Ну, она для них немного омрачена тем, что пойман тот, кто избил военнослужащего.
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22.07.2020 16:49
+46
Для сторонников Зеленского это хорошая новость.
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22.07.2020 16:47
+34
крутом куда ни глянь - зеки, один терроизмом занялся, другой избиением до смерти, стрельба на улицах и т д. Психи, освобожденные с психушек людей убивают... Мусора занимаются изнасилованиями и грабежами прям в своем участке...
Мы в Сомали живем?
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22.07.2020 16:47
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Для сторонников Зеленского это хорошая новость.
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22.07.2020 16:47 Відповісти
Ну, она для них немного омрачена тем, что пойман тот, кто избил военнослужащего.
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22.07.2020 16:49 Відповісти
ты совсем идиот?
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22.07.2020 17:01 Відповісти
Сторонник оффшорного шоколадного гетьмана. Синоним слова идиот. Только идиоты могут второй раз голосовать за президента, который проиграл войну, дважды подписал полную ьезоговорочную капитуляцию, опустил национальную валюту в 3,5 раза, поднял тарифы в 5-6 раз, устроил гиперинфляцию в стране..
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22.07.2020 17:07 Відповісти
Сходи до лікаря підлічись ідіоте,але тобі це навряд чи допоможе
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22.07.2020 17:19 Відповісти
зебільноватна методичка, візьми нову
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22.07.2020 17:39 Відповісти
..о да ты конченный и основательно! Точно говорят, что сторонники Земрази обыкновенные животные с тремя П.... пожрать..поспать..посрать..))))
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22.07.2020 17:40 Відповісти
лаптеноге уявляєш - а я знову буду голосувати за Пороха! і я просто обожнюю коли у вас від Пороха лапті палають! )))))
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22.07.2020 21:01 Відповісти
і пердаки
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22.07.2020 21:47 Відповісти
А ты по ходу сторонник пейсатого кукловода коломойши, ******* альтернатива, выйди в окно на 9м этаже лучше с таким мозгом как у тебя.
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22.07.2020 22:46 Відповісти
та не - идиоты и твари зебилы, прямо или косвенно работающие на врага...
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22.07.2020 17:59 Відповісти
А что не так ? Зеленский проводит репрессии против ватников и пророссийских отбросов ? Нет, их защищает полиция, в то время как преследуются ветерані, волонтеры, националисты
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22.07.2020 20:01 Відповісти
Для сторонников Петра Алексеевича - тоже. Ведь это же "аваковские прихвостни", по их словам.
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22.07.2020 16:50 Відповісти
ну вы не путайте плиз боевое подразделение Азов и Нац.корпус, который якомы из тех кто в Азове служил , на поверку там одни малолетки
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22.07.2020 16:54 Відповісти
Если это твоя фамилия, ты точно рада, что на гетманский трон в украинской Украине вскарабкалось пархатое ничтожество.
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22.07.2020 16:57 Відповісти
Евреи бывают разные, нормальные и тораобразные
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22.07.2020 17:18 Відповісти
Да меня и Гройсман с Борей Ложкиным вполне устраивали при Петре Алексеевиче.
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22.07.2020 18:02 Відповісти
Допустим. Хотя бы образованный, и в теме. Но это ничтожество, криворожское лошье, уникальный случай.
Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 999
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22.07.2020 19:32 Відповісти
криворожским быдлячим слогом, на котором гундосит твой кумир.
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22.07.2020 23:40 Відповісти
Почему только для сторонников ЗЕ? Для сторонников Пети Мальдивского тоже. Ведь при Пете же отвергли закон и право на самооборону.
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22.07.2020 16:56 Відповісти
Обоє-рябоє - що Пєтя, що Зєля ПРЯМО виступили проти легалізаціції короткостволу (і, відповідно, зміни законодавства про самооборону).
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22.07.2020 17:00 Відповісти
Наше лошье в маршрутках гасят друг друга, до выноса тела, а если выдать каждому ствол, через год население сократится в два раза.
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22.07.2020 23:20 Відповісти
А у пса не объяснили, какие здесь причинно-следственные связи? Лайкнул то тебя только порохоскот . Ты гнида, этому хлопцу денег скинул? Или таои друзяки лайкнувшие скинули? А давай проверим. И окажется, что вы, мрази только воздух умеете портить
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22.07.2020 17:14 Відповісти
сало!Ты дебил!
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22.07.2020 21:32 Відповісти
крутом куда ни глянь - зеки, один терроизмом занялся, другой избиением до смерти, стрельба на улицах и т д. Психи, освобожденные с психушек людей убивают... Мусора занимаются изнасилованиями и грабежами прям в своем участке...
Мы в Сомали живем?
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22.07.2020 16:47 Відповісти
Малюске в розовом костюме часть тюрем продает, часть переоборудует под вип-зоны.
А зеки пусть бродят по улицам, грабят и убивают.
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22.07.2020 17:02 Відповісти
В Сомали новый аэропорт открыли. Попробовали бы там по улице пошастать, пристрелили бы давно.
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22.07.2020 17:04 Відповісти
З 21.04.2019, в странє Зє.
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22.07.2020 17:12 Відповісти
Страна большая - всякого хватает. Нам просто скармливают только страх - чтобы мы сидели дома и боялись что то изменить.
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22.07.2020 17:34 Відповісти
Мы живём в зелёной реальности
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22.07.2020 18:23 Відповісти
В ЗЕландии.
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22.07.2020 18:35 Відповісти
вот поэтому вонослужащих нужно наделить правом носить огнестрельное и холодное оружие - это повысит их статус и убережет от таких вот идиотов..
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22.07.2020 16:49 Відповісти
Боже сохрани! Я тогда не дам и 20 секунд за зеленую душонку.
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22.07.2020 16:52 Відповісти
После реабилитации и независимой психиатрической экспертизы...к сожалению в нашей стране это невозможно...экспертиз независимых нет, есть только врачи-взяточники из кот не менее 30% совки-сепары...Зато есть куча контуженых неадекватов и просто обозленных на прожигающих жизнь молодых укурков...
могут банально замочить за место в очереди...
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22.07.2020 16:56 Відповісти
Ссыкотно-сиди дома.
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22.07.2020 18:37 Відповісти
Сам там гуляй...и маска маска и еще раз маска...короновирус идет за тобой
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22.07.2020 21:21 Відповісти
Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8929
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23.07.2020 00:08 Відповісти
А другий позаду - то Зе у кадр попав?
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23.07.2020 09:06 Відповісти
Это Израиль?
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23.07.2020 10:47 Відповісти
Вот так заступишься за девушку, а потом вдруг выяснится, что они - муж и жена и перетирают на улице свои семейные дела. И отгребешь тогда люлей с обоих сторон...
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22.07.2020 16:54 Відповісти
Вот и не заступайся. Вызывай полицию. Пусть разбираются сами, БДСМ игры у них такие, или еще что
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22.07.2020 17:15 Відповісти
Тебе виднее.
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22.07.2020 18:29 Відповісти
А когда полиция приедет, то эти муж и жена уже будут мило ворковать, и отгребешь тогда люлей от полиции. За то что побеспокоил их просто так...
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22.07.2020 18:48 Відповісти
Зачем было вмешиваться? Он что не знает что в Украине право на насилие только у мусоров и бандитов а оборона запрещена иначе будут судить как Стерненка. Сделал бы вид что не замечает и отвернулся в другую сторону.
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22.07.2020 16:54 Відповісти
Ви не праві.
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22.07.2020 16:58 Відповісти
точно
надо было пнуть девушку с другой стороны
заискивающе заглядывая в глаза фулюгана, с надеждой увидеть одобрение
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22.07.2020 17:24 Відповісти
Думаю,просто "от 5 до 8 лет" покажутся дебилу за счастье в контексте истории с прохождением службы жертвы в определённом подразделении.
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22.07.2020 16:55 Відповісти
Урка должен быть строго наказан.
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22.07.2020 16:58 Відповісти
малоросів 73 % в Україні, і вони нас зробили разом
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22.07.2020 16:59 Відповісти
Там точно были видеокамеры. Начинание "СТОПВАТА" должно ширитться повсеместно.
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22.07.2020 17:02 Відповісти
Какой смысл ставить замыленные фотографии как центр внимания? По статье даже возникает вопрос- замыленное фото принадлежит бойцу или нападавшему бандиту?
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22.07.2020 17:08 Відповісти
Теж завжди дивуюсь - якого біса цім ібланам морду замазують ??(
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22.07.2020 17:12 Відповісти
ну типо- не осуждён, значит не виновен. Но одно дело фотки вскользь- другое, как центр внимания. Как-будто это замыленное фото, должно о чём то сообщить читателю.
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22.07.2020 17:22 Відповісти
Та отож. Треба навпаки вішати на кожному стовпу, щоб його всі пізнавали навіть іззаду.
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22.07.2020 17:26 Відповісти
Фотку з його реноме вішати.
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22.07.2020 17:27 Відповісти
Это они так преступника защищают - вдруг по фото его познает одна из прошлых жертв?!
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22.07.2020 19:30 Відповісти
В Запорожье таких седоков - по три возле каждого АТБ. Сдается, нихрена их никто не садит на самом деле
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22.07.2020 17:13 Відповісти
По три? Десятками пасутся.
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22.07.2020 18:22 Відповісти
Не *****.
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22.07.2020 18:34 Відповісти
Похоже гопота до Цензора добралась
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22.07.2020 18:45 Відповісти
Ты хоть знаешь где Запорожье находится?
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22.07.2020 18:32 Відповісти
Чё тут знать, Запорожье находится в Запорожье, если по Днепру плыть, то сразу за порогами...
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22.07.2020 22:00 Відповісти
А где Гуляй- Поле находится,хоть слыхал?
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22.07.2020 23:01 Відповісти
Ты че??? Я же запорожский! Гуляй-Поле (пока ещё районный центр) - это по трассе Запорожье-Мариуполь, в Пологах поворот на лево, там светофор никогда не работает.
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23.07.2020 10:12 Відповісти
Парню выздоровления.
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22.07.2020 17:17 Відповісти
Теперь ждём применение судом следующих мер пресечения: для этого преступника
подписка о не выезде; личное обязательство в крайнем случае домашний арест . И скоро ждём пополнение в рядах кровавых нелюдей убийц террористов оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии " - ордло. Вот там ему уже можно будет безнаказанно убивать и калечить украинцев вволю.
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22.07.2020 17:21 Відповісти
Протупил "агрессивный мужчина". Надо было брать заложника и звонить президенту.
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22.07.2020 17:23 Відповісти
А чем занималась аваковская полиция?
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22.07.2020 17:27 Відповісти
Перевіряє вагу засранців фур і береже риго і слугодепутатів від ненависних фашиздів.
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22.07.2020 17:33 Відповісти
А где эти ? При основании своей миссией назвали защиту общественного порядка...Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 852
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22.07.2020 17:37 Відповісти
Проблема хлопцев с передка - не ожидают нападения от гражданских - ведь они их защищают от войны .А тут подлая **** сразу по простому, по голове - стиль бандита из за угла....Выздоровления скорейшего хлопцу.
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22.07.2020 17:44 Відповісти
Там на этой Космической из супермаркетов в двух местах АТБ, и там, и там гадюшник, с кучей ларьков и фестивалями гопоты всякой. От одного из АТБ до РОВД меньше 100 метров.
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22.07.2020 18:19 Відповісти
Не позавидую я этому черту. Азовцы такого не прощают...
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22.07.2020 17:30 Відповісти
Всем воинам АТО, всем добровольцам, защищавшим Украину надо объединяться в общественные организации, в партии и доводить до ума эту страну вместо клоунов, наркоманов мошенников и проходимцев, как сейчас. Они должны понимать,что они после фронта уже не могут жить, как обычные равнодушные наши граждане, они уже другие и только объединившись они получат гармонию в жизни и станут мощной силой в Украине..
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22.07.2020 18:29 Відповісти
Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 9443 Требуется донорская кровь для Черевко Олега. Её можно сдать с 8:00 до 11:00 в 5-й Горбольнице. Победы 80. Или на Областной станции переливания до 13:00. Жаботинского 32. При себе нужно иметь паспорт и код.
Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 9443 Вчера вечером возле АТБ на ул.Космической атовец, который приехал в кратковременный отпуск, сделал замечание агрессивному мужчине, который приставал к девушкам. Мужчина нанёс парню удар в голову. От удара тот потерял сознание и упал на землю. У него перелом основания черепа. Ему сделали операцию. Он в коме. Состояние стабильно тяжелое. Нападавший задержан полицией.

https://www.facebook.com/groups/474287936363625/permalink/1006376146488132/?__cft__[0]=AZV65h0Mj-S_5bMitBWMS0bJrzR-WIV_My1IyGvVU24au_tPa5-h1GDNOndeKbAPzBedQEaeAZH5z8pN8imlQ-KRaK1CrRPFhfojlcLOdGI_Y0po3LgKlH2v4isv_51kscihfk8drQh_NXhkRcAAHX-Gd_CSYP7rho_5j0T5KlOQugZB2n-VawZK7IlVU5cDtB4&__tn__=%2CO%2CP-R
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22.07.2020 18:55 Відповісти
Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5987
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22.07.2020 18:56 Відповісти
Ребята с передовой учитесь себя защищать На всех волонтёров не хватит ещё и вас оберегать Если вы себя не можете организоваться защитить То как же вы Украину защитите У нас и офицеров сбу в машинах в глубоком тылу взрывают Потому что ведут себя как наивные добродушные телята
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22.07.2020 19:28 Відповісти
надо отвєтку
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22.07.2020 19:28 Відповісти
Вата. Повсюду Вата.
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22.07.2020 19:36 Відповісти
Какой от 5 до 8? Пристрелить как собаку. Такое не лечится. Шакал.
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22.07.2020 20:05 Відповісти
Навіщо тюрма? Випустіть його, а там азовці самі вже розберуться.
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22.07.2020 20:09 Відповісти
все як завжди в 99% відсотках правопорушень в країні. всі раніше судимі. навіщо каптити повітря?. вбити таких зеків і все. як вони вже задрали. хоч і розумію що винніні не тільки вони а і система яка їх робить ще більше звірами....замкнуте коло.... хтоб кого не порізав. пограбував, згвалтував. при затриманні всі раніше судимі, і що з цим робити...ніхто не зможе сказати....((
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22.07.2020 20:22 Відповісти
швидкоог одуження військовому! максимальної кари виродку-гопніку!
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22.07.2020 20:59 Відповісти
його треба випустити, а хлопці тихенько йому масаж зроблять, що він до скону сикати кров'ю буде і про дівчат навіки забуде, бо не треба вже і так з кожним ватним під#apoм
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22.07.2020 21:54 Відповісти
сейчас главное - безопасность на дорогах. чтобы пьяные не быстро ездили. а разбои убийства грабежи квартирные кражи расследовать нужно.
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22.07.2020 22:40 Відповісти
Пацаны, ты хоть трижды герой Украины но на гражданке с жимом в 80 кг на раз ты просто жертва .
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22.07.2020 22:50 Відповісти
да, быдла всякого и пьяни очень много появилось на улицах в последние годы, спокойно себе могут выссаться прям на тратуар, бухают прямо на детских площадках, какая-то постепенная деградация в обществе происходит.
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22.07.2020 23:52 Відповісти
Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет. - - Какое нахрег телесное повреждение, если это убийство!!! Совсем уже охренели твари??!!!
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27.07.2020 10:57 Відповісти
 
 