Боєць "Азова" в комі після побиття в Запоріжжі
29-річний військовослужбовець приїхав додому в звільнення. Він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат біля супермаркету. Зав'язалася бійка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
"Потерпілий - військовослужбовець, який прибув у Запоріжжя в короткострокову відпустку із зони проведення операції Об'єднаних сил. Біля продовольчого супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це призвело до конфлікту, і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він знепритомнів. Правопорушник з місця пригоди зник", - сказано в повідомленні поліції.
Військовослужбовця доставили в лікарню. Він в комі в стабільно важкому стані.
Чоловіка, який побив бійця "Азова", вдалося вирахувати по камерах спостереження. Його затримали, це раніше судимий житель Запоріжжя, ровесник потерпілого.
Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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Мы в Сомали живем?
А зеки пусть бродят по улицам, грабят и убивают.
могут банально замочить за место в очереди...
надо было пнуть девушку с другой стороны
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подписка о не выезде; личное обязательство в крайнем случае домашний арест . И скоро ждём пополнение в рядах кровавых нелюдей убийц террористов оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии " - ордло. Вот там ему уже можно будет безнаказанно убивать и калечить украинцев вволю.
Вчера вечером возле АТБ на ул.Космической атовец, который приехал в кратковременный отпуск, сделал замечание агрессивному мужчине, который приставал к девушкам. Мужчина нанёс парню удар в голову. От удара тот потерял сознание и упал на землю. У него перелом основания черепа. Ему сделали операцию. Он в коме. Состояние стабильно тяжелое. Нападавший задержан полицией.
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