Боец "Азова" в коме после избиения в Запорожье
29-летний военнослужащий приехал домой в увольнение. Он сделал замечание мужчине, который цеплялся к девушкам возле супермаркета. Завязалась драка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"Потерпевший - военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. У продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту, и агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении полиции.
Военнослужащего доставили в больницу. Он в коме в стабильно тяжелом состоянии.
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Избившего бойца "Азова" мужчину удалось вычислить по камерам наблюдения. Его задержали, это ранее судимый житель Запорожья, ровесник пострадавшего.
Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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Мы в Сомали живем?
А зеки пусть бродят по улицам, грабят и убивают.
могут банально замочить за место в очереди...
надо было пнуть девушку с другой стороны
заискивающе заглядывая в глаза фулюгана, с надеждой увидеть одобрение
подписка о не выезде; личное обязательство в крайнем случае домашний арест . И скоро ждём пополнение в рядах кровавых нелюдей убийц террористов оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии " - ордло. Вот там ему уже можно будет безнаказанно убивать и калечить украинцев вволю.
Вчера вечером возле АТБ на ул.Космической атовец, который приехал в кратковременный отпуск, сделал замечание агрессивному мужчине, который приставал к девушкам. Мужчина нанёс парню удар в голову. От удара тот потерял сознание и упал на землю. У него перелом основания черепа. Ему сделали операцию. Он в коме. Состояние стабильно тяжелое. Нападавший задержан полицией.
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