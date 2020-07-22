Боец "Азова" в коме после избиения в Запорожье

29-летний военнослужащий приехал домой в увольнение. Он сделал замечание мужчине, который цеплялся к девушкам возле супермаркета. Завязалась драка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Потерпевший - военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. У продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту, и агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении полиции.

Военнослужащего доставили в больницу. Он в коме в стабильно тяжелом состоянии.

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Избившего бойца "Азова" мужчину удалось вычислить по камерам наблюдения. Его задержали, это ранее судимый житель Запорожья, ровесник пострадавшего.

Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.