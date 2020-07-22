В окупованому Криму продають мінералку під виглядом українських брендів. ФОТО
В окупованому Росією Криму місцеві "бізнесмени" продають мінеральну воду, використовуючи на етикетках назви українських брендів.
Про це повідомляє "Центр журналістських розслідувань", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в магазинах на окупованій території Криму продається вода, назва і дизайн етикетки якої запозичені у торгової марки "Моршинська", яка випускається в Україні.
До оригінального виробника цей товар ніякого стосунку не має. На етикетці вказано, що виробник - товариство з обмеженою відповідальністю "НІК", Бахчисарайський район, село Новеньке, вулиця Авдет, 96, приміщення 1, свердловина №98. Замовником зазначено товариство з обмеженою відповідальністю "Тіана", місто Сімферополь.
Зазначається, що оригінальну "Моршинську" випускає Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" в місті Моршин, Львівська область, Україна. Брендом володіє міжнародна група IDS Borjomi International. Журналісти зв'язалися із заводом "Оскар", і там відхрестилися від кримського фальсифікату.
Керівник відділу комунікацій IDS Borjomi Ukraine Оксана Російська повідомила, що компанія 16 липня подала заяву до Антимонопольного комітету та Національну поліцію. Також компанія готує заяву до суду щодо захисту прав ТМ "Моршинська" від незаконного використання.
Фальсифікують у Криму не тільки "Моршинську". На полиці сімферопольського магазину знайшлася ще одна вода, яка маскується під українську - так звана "Цілюща Поляна Квасова".
На етикетці вказано виробника - і це не завод "Свалявські мінеральні води" із Закарпаття, який виробляє справжню "Поляну Квасову", а товариство з обмеженою відповідальністю "Джерела Кавказу", місто Лермонтов, Ставропольський край, Росія.
Замовник цієї "Поляни" - те ж саме товариство з обмеженою відповідальністю "Тіана", зареєстроване в Сімферополі, яке замовляло псевдо-"Моршинську" в ТОВ "НІК".
Зазначається, що директором і співзасновником фірми "НІК" є Дмитро Володимирович Шинкаренко з Горлівки. Судячи з його сторінки ВКонтакте, Шинкаренко дуже вболіває за "Новоросію" і на свята виряджає своїх малолітніх синів у радянську солдатську форму.
Розслідування також показало, що Шинкаренко близький до керівництва ТОВ "Медіагруп Ньюсфронт", яке виступає юридичною особою однойменного російськго пропагандистського інформаційного агентства.
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Кацапы в июле 2013 года запретили импорт Рошен,
а в Виннице его в два раза больше есть не станут
в магазины, в которые уже возят из винницкой добавили бы ещё и мариупольскую продукцию ?
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
🤗
Що у них далі буде? Цукерки Київ Вечірній, зроблені, в Ссаках?)))
кримчанє завжди були психічно неадекватні і Слава Богу, що їх вже в Україні немає - без них і повітря чистіщим стало.
А в Москве продается Киевский торт.
Мордва, ты тупая как сибирский валенок.
интересно, как она живёт в Моршине с такой фамилией?