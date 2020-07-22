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В окупованому Криму продають мінералку під виглядом українських брендів. ФОТО

В окупованому Росією Криму місцеві "бізнесмени" продають мінеральну воду, використовуючи на етикетках назви українських брендів.

Про це повідомляє "Центр журналістських розслідувань", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в магазинах на окупованій території Криму продається вода, назва і дизайн етикетки якої запозичені у торгової марки "Моршинська", яка випускається в Україні.

До оригінального виробника цей товар ніякого стосунку не має. На етикетці вказано, що виробник - товариство з обмеженою відповідальністю "НІК", Бахчисарайський район, село Новеньке, вулиця Авдет, 96, приміщення 1, свердловина №98. Замовником зазначено товариство з обмеженою відповідальністю "Тіана", місто Сімферополь.

В окупованому Криму продають мінералку під виглядом українських брендів 01

Зазначається, що оригінальну "Моршинську" випускає Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" в місті Моршин, Львівська область, Україна. Брендом володіє міжнародна група IDS Borjomi International. Журналісти зв'язалися із заводом "Оскар", і там відхрестилися від кримського фальсифікату.

Керівник відділу комунікацій IDS Borjomi Ukraine Оксана Російська повідомила, що компанія 16 липня подала заяву до Антимонопольного комітету та Національну поліцію. Також компанія готує заяву до суду щодо захисту прав ТМ "Моршинська" від незаконного використання.

Фальсифікують у Криму не тільки "Моршинську". На полиці сімферопольського магазину знайшлася ще одна вода, яка маскується під українську - так звана "Цілюща Поляна Квасова".

В окупованому Криму продають мінералку під виглядом українських брендів 02

На етикетці вказано виробника - і це не завод "Свалявські мінеральні води" із Закарпаття, який виробляє справжню "Поляну Квасову", а товариство з обмеженою відповідальністю "Джерела Кавказу", місто Лермонтов, Ставропольський край, Росія.

Замовник цієї "Поляни" - те ж саме товариство з обмеженою відповідальністю "Тіана", зареєстроване в Сімферополі, яке замовляло псевдо-"Моршинську" в ТОВ "НІК".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти почали штрафувати кримчан за в'їзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники. ДОКУМЕНТ

Зазначається, що директором і співзасновником фірми "НІК" є Дмитро Володимирович Шинкаренко з Горлівки. Судячи з його сторінки ВКонтакте, Шинкаренко дуже вболіває за "Новоросію" і на свята виряджає своїх малолітніх синів у радянську солдатську форму.

Розслідування також показало, що Шинкаренко близький до керівництва ТОВ "Медіагруп Ньюсфронт", яке виступає юридичною особою однойменного російськго пропагандистського інформаційного агентства.

Автор: 

контрафакт (226) Крим (14183) окупація (6739) Центр протидії корупції (267)


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Топ коментарі
+15
Але Моршинська розлита в Севастополі - це звучить ржачно!

Що у них далі буде? Цукерки Київ Вечірній, зроблені, в Ссаках?)))
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22.07.2020 17:42
+14
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

🤗
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22.07.2020 17:36
+9
Упаси Боже... Ви у власному розумі? Нах.рена нам ці дебіли?
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22.07.2020 17:44
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ровно туда же, куда девает сейчас фабрика в Виннице или Киеве или Свиточ во Львове или любая другая. Но для наивных порохоботов причина прокатит
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22.07.2020 19:48 Відповісти
Мариупольская фабрика изначально была построена для экспорта в Кацапстан.

Кацапы в июле 2013 года запретили импорт Рошен,

а в Виннице его в два раза больше есть не станут
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22.07.2020 19:54 Відповісти
не неси порохоботскую чушь. Мариупольской фабрике 100+ лет истории и построена она была до царя гороха это во первых. Во вторых , сказки про ориантацию кацапстан расчитаны на наивных дурачков. Фабрики работают не по ориентации на георгафию, они специализируются на определенном виде продукции, например киевская на шоколадки , мариупольская на бисквиты и т.п. И сама логистика играет роль второстепенную, как сейчас в Мариуполь возят массу молочки из центральной Украины или кондитерки Свиточа из западной Украины, так и из Мариуполя возили и дальше бы возили спокойно.
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22.07.2020 21:38 Відповісти
ты даун ?

в магазины, в которые уже возят из винницкой добавили бы ещё и мариупольскую продукцию ?
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22.07.2020 23:09 Відповісти
откуда такие дебилы вылазят?
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23.07.2020 07:02 Відповісти
Словом твой диагноз понятен, клиничиский долб.... порохобот , без мозгов и мыслей. Такие ещё хуже тех, что за клоунов голосуют
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23.07.2020 19:24 Відповісти
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

🤗
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22.07.2020 17:36 Відповісти
Да хоть мочу , под видом фанты . Фиолетово . Шесть сезонов в жопе . Пусть начнут проситься в Украину , а мы подумаем .
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22.07.2020 17:36 Відповісти
Упаси Боже... Ви у власному розумі? Нах.рена нам ці дебіли?
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22.07.2020 17:44 Відповісти
Земля наша . Они помогут её вернуть . Главное , создать для этого все условия .
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22.07.2020 17:47 Відповісти
Це інша справа!
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22.07.2020 17:52 Відповісти
Помогать они не будут. Зассат. А вот если "жовто-блакитні чоловічки" с автоматами то ... лапки вверх и дружное "ур-ря"!...
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23.07.2020 03:09 Відповісти
Дебилов выгнать или перевоспитать, а землю вернуть. У меня там и дом, и могилы предков.
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22.07.2020 19:50 Відповісти
Так друже, але не з цим президентом.
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22.07.2020 20:42 Відповісти
Да ни с каким. Институт президентства в Украине проклят: если не коррупционер, то мародёр, если не мародёр, то предатель, и так далее.
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23.07.2020 10:03 Відповісти
кримчанє це конкретні дебіли, генетичні!
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22.07.2020 20:41 Відповісти
вор, он и в Крыму - вор!
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22.07.2020 17:39 Відповісти
А чому ви вирішли, що під виглядом? Просто продають наші виробники, яким похер як гроші заробляти свою мінералку в Криму. І все.
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22.07.2020 17:39 Відповісти
Не пиши глупостей. Даже если украинские производители захотят что-то продать в Крыму ничего не получится. Начнем с Роспотребнадзора. А контрабандой возить минералку это вообще бред
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22.07.2020 17:55 Відповісти
...рукожопи грёбані... нічого не вміють, сп@дити це вони завжди...
В оккупированном Крыму продают минералку под видом украинских брендов - Цензор.НЕТ 8487
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22.07.2020 17:40 Відповісти
Хто живе в Україні, той знає, що ці етикетки ЗАСТАРІЛІ! Їх перестали використовувати ще пару років тому - достатньо сходити в магазин і ви переконаєтеся, що зараз в Моршинській і Поляні Квасовій оновлені етикетки!
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22.07.2020 17:40 Відповісти
Але Моршинська розлита в Севастополі - це звучить ржачно!

Що у них далі буде? Цукерки Київ Вечірній, зроблені, в Ссаках?)))
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22.07.2020 17:42 Відповісти
а що ви хочете від кримських дегенератів?
кримчанє завжди були психічно неадекватні і Слава Богу, що їх вже в Україні немає - без них і повітря чистіщим стало.
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22.07.2020 20:43 Відповісти
а москалям хоть ТМ абы что украсть. Но не исключено, что наши барыги поставляют туда воду, а там разливают.
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22.07.2020 17:49 Відповісти
Який дурень буде воду возити !!)))
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22.07.2020 18:57 Відповісти
ну если они даже матрешку умудрились у японцев среферендить, о чем еще говорить?!
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22.07.2020 17:50 Відповісти
Щоб вони не писали, це все одно Ссаки.
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22.07.2020 17:52 Відповісти
Добре що вони зрозуміли що Українська вода це бренд!!!😁
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22.07.2020 18:17 Відповісти
В Расии есть только одна настоящая минеральная вода - Есентуки. Всё - остальное - святой источник из водопровода.
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22.07.2020 18:47 Відповісти
Квасова поляна в Севастополе в 2.5 раза дороже Есентуков продавалась.
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22.07.2020 18:58 Відповісти
Тю , та вона в Севасі з кранів тече , в будь який оселі !!)))
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22.07.2020 19:01 Відповісти
Может на Кавказе и есть нарзан, но уже в Маскве гавно, а не нарзан.
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23.07.2020 10:04 Відповісти
Чого чого , а нарзана на Пів. Кавказі вистачає!! Ті самі Єсентукі, це нарзан !!))
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22.07.2020 18:59 Відповісти
А "Боржоми"?"Моршинська" -так -себе,"Себек"-отстой,"Бювет"-сила.
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22.07.2020 22:06 Відповісти
А в суд подать-не?
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22.07.2020 18:54 Відповісти
На Шинкаренко из Горловки?
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22.07.2020 19:32 Відповісти
На фирму-изготовителя,юморист
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22.07.2020 20:17 Відповісти
Крым это Украина и это очередное доказательство этого.
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22.07.2020 19:59 Відповісти
територія так - БЕЗУМОВНО, але бажано без кримського населення.
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22.07.2020 20:44 Відповісти
Надеюсь не таким кардинальным способом как у тезки?
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22.07.2020 20:52 Відповісти
Фактично всі мінеральні джерела в Україні скупили москалі, а зараз це називають міжнародними компаніями.
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22.07.2020 22:03 Відповісти
А я сыр Костромской.
А в Москве продается Киевский торт.
Мордва, ты тупая как сибирский валенок.
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23.07.2020 00:37 Відповісти
Руководитель отдела Оксана Росийская.(по тексту)...далее...слёзы..за журналистику).
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23.07.2020 00:30 Відповісти
Як на мене то я б заборонив випускати в Україні з українських продуктів будь що що має в назві якусь кацапщину. Я такого не купу принципово а до виробників і споживачів, наприклад, молока "Прстоквашино" або "Московской " ковбаси, ставлюсь з надзвичайним презирством.
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23.07.2020 03:14 Відповісти
"Руководитель отдела коммуникаций IDS Borjomi Ukraine Оксана Росийская".
интересно, как она живёт в Моршине с такой фамилией?
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23.07.2020 08:12 Відповісти
 
 