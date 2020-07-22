В оккупированном Крыму продают минералку под видом украинских брендов. ФОТО

В оккупированном Россией Крыму местные "бизнесмены" продают минеральную воду, используя на этикетках названия украинских брендов.

Об этом сообщает "Центр журналистских расследований", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в магазинах на оккупированной территории Крыма продается вода, название и дизайн этикетки которой заимствованы у торговой марки "Моршинская", которая выпускается в Украине.

К оригинальному производителю этот товар никакого отношения не имеет. На этикетке указано, что производитель – общество с ограниченной ответственностью "НИК", Бахчисарайский район, село Новенькое, улица Авдет, 96, помещение 1, скважина №98. Заказчиком указано общество с ограниченной ответственностью "Тиана", город Симферополь.

Отмечается, что оригинальную "Моршинскую" выпускает Моршинский завод минеральных вод "Оскар" в городе Моршин, Львовская область, Украина. Брендом владеет международная группа IDS Borjomi International. Журналисты связались с заводом "Оскар", и там открестились от крымского фальсификата.

Руководитель отдела коммуникаций IDS Borjomi Ukraine Оксана Росийская сообщила, что компания 16 июля подала заявление в Антимонопольный комитет и Национальную полицию. Также компания готовит заявление в суд по защите прав ТМ "Моршинская" от незаконного использования.

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Фальсифицируют в Крыму не только "Моршинскую". На полке симферопольского магазина нашлась еще одна вода, которая маскируется под украинскую – так называемая "Целебная Поляна Квасова".

На этикетке указан производитель – и это не завод "Свалявские минеральные воды" из Закарпатья, который производит настоящую "Поляну Квасову", а общество с ограниченной ответственностью "Источники Кавказа", город Лермонтов, Ставропольский край, Россия.

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Заказчик этой "Поляны" – то же самое общество с ограниченной ответственностью "Тиана", зарегистрированное в Симферополе, которое заказывало псевдо-"Моршинскую" в ООО "НИК".

Отмечается, что директором и соучредителем фирмы "НИК" является Дмитрий Владимирович Шинкаренко из Горловки. Судя по его странице Вконтакте, Шинкаренко очень болеет за "Новороссию" и на праздники наряжает своих малолетних сыновей в советскую солдатскую форму.

Расследование также показало, что Шинкаренко близок к руководству ООО "Медиагрупп Ньюсфронт", которое выступает юридическим лицом одноименного російськго пропагандистского информационного агентства.