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В оккупированном Крыму продают минералку под видом украинских брендов. ФОТО

В оккупированном Россией Крыму местные "бизнесмены" продают минеральную воду, используя на этикетках названия украинских брендов.

Об этом сообщает "Центр журналистских расследований", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в магазинах на оккупированной территории Крыма продается вода, название и дизайн этикетки которой заимствованы у торговой марки "Моршинская", которая выпускается в Украине.

К оригинальному производителю этот товар никакого отношения не имеет. На этикетке указано, что производитель – общество с ограниченной ответственностью "НИК", Бахчисарайский район, село Новенькое, улица Авдет, 96, помещение 1, скважина №98. Заказчиком указано общество с ограниченной ответственностью "Тиана", город Симферополь.

В оккупированном Крыму продают минералку под видом украинских брендов 01

Отмечается, что оригинальную "Моршинскую" выпускает Моршинский завод минеральных вод "Оскар" в городе Моршин, Львовская область, Украина. Брендом владеет международная группа IDS Borjomi International. Журналисты связались с заводом "Оскар", и там открестились от крымского фальсификата.

Руководитель отдела коммуникаций IDS Borjomi Ukraine Оксана Росийская сообщила, что компания 16 июля подала заявление в Антимонопольный комитет и Национальную полицию. Также компания готовит заявление в суд по защите прав ТМ "Моршинская" от незаконного использования.

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Фальсифицируют в Крыму не только "Моршинскую". На полке симферопольского магазина нашлась еще одна вода, которая маскируется под украинскую – так называемая "Целебная Поляна Квасова".

В оккупированном Крыму продают минералку под видом украинских брендов 02

На этикетке указан производитель – и это не завод "Свалявские минеральные воды" из Закарпатья, который производит настоящую "Поляну Квасову", а общество с ограниченной ответственностью "Источники Кавказа", город Лермонтов, Ставропольский край, Россия.

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Заказчик этой "Поляны" – то же самое общество с ограниченной ответственностью "Тиана", зарегистрированное в Симферополе, которое заказывало псевдо-"Моршинскую" в ООО "НИК".

Отмечается, что директором и соучредителем фирмы "НИК" является Дмитрий Владимирович Шинкаренко из Горловки. Судя по его странице Вконтакте, Шинкаренко очень болеет за "Новороссию" и на праздники наряжает своих малолетних сыновей в советскую солдатскую форму.

Расследование также показало, что Шинкаренко близок к руководству ООО "Медиагрупп Ньюсфронт", которое выступает юридическим лицом одноименного російськго пропагандистского информационного агентства.

контрафакт (248) Крым (26419) оккупация (10187) Центр противодействия коррупции (249)


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Топ комментарии
+15
Але Моршинська розлита в Севастополі - це звучить ржачно!

Що у них далі буде? Цукерки Київ Вечірній, зроблені, в Ссаках?)))
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22.07.2020 17:42
+14
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

🤗
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22.07.2020 17:36
+9
Упаси Боже... Ви у власному розумі? Нах.рена нам ці дебіли?
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22.07.2020 17:44
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Правила форума Совет форумчан
ровно туда же, куда девает сейчас фабрика в Виннице или Киеве или Свиточ во Львове или любая другая. Но для наивных порохоботов причина прокатит
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22.07.2020 19:48 Ответить
Мариупольская фабрика изначально была построена для экспорта в Кацапстан.

Кацапы в июле 2013 года запретили импорт Рошен,

а в Виннице его в два раза больше есть не станут
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22.07.2020 19:54 Ответить
не неси порохоботскую чушь. Мариупольской фабрике 100+ лет истории и построена она была до царя гороха это во первых. Во вторых , сказки про ориантацию кацапстан расчитаны на наивных дурачков. Фабрики работают не по ориентации на георгафию, они специализируются на определенном виде продукции, например киевская на шоколадки , мариупольская на бисквиты и т.п. И сама логистика играет роль второстепенную, как сейчас в Мариуполь возят массу молочки из центральной Украины или кондитерки Свиточа из западной Украины, так и из Мариуполя возили и дальше бы возили спокойно.
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22.07.2020 21:38 Ответить
ты даун ?

в магазины, в которые уже возят из винницкой добавили бы ещё и мариупольскую продукцию ?
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22.07.2020 23:09 Ответить
откуда такие дебилы вылазят?
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23.07.2020 07:02 Ответить
Словом твой диагноз понятен, клиничиский долб.... порохобот , без мозгов и мыслей. Такие ещё хуже тех, что за клоунов голосуют
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23.07.2020 19:24 Ответить
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

🤗
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22.07.2020 17:36 Ответить
Да хоть мочу , под видом фанты . Фиолетово . Шесть сезонов в жопе . Пусть начнут проситься в Украину , а мы подумаем .
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22.07.2020 17:36 Ответить
Упаси Боже... Ви у власному розумі? Нах.рена нам ці дебіли?
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22.07.2020 17:44 Ответить
Земля наша . Они помогут её вернуть . Главное , создать для этого все условия .
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22.07.2020 17:47 Ответить
Це інша справа!
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22.07.2020 17:52 Ответить
Помогать они не будут. Зассат. А вот если "жовто-блакитні чоловічки" с автоматами то ... лапки вверх и дружное "ур-ря"!...
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23.07.2020 03:09 Ответить
Дебилов выгнать или перевоспитать, а землю вернуть. У меня там и дом, и могилы предков.
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22.07.2020 19:50 Ответить
Так друже, але не з цим президентом.
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22.07.2020 20:42 Ответить
Да ни с каким. Институт президентства в Украине проклят: если не коррупционер, то мародёр, если не мародёр, то предатель, и так далее.
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23.07.2020 10:03 Ответить
кримчанє це конкретні дебіли, генетичні!
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22.07.2020 20:41 Ответить
вор, он и в Крыму - вор!
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22.07.2020 17:39 Ответить
А чому ви вирішли, що під виглядом? Просто продають наші виробники, яким похер як гроші заробляти свою мінералку в Криму. І все.
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22.07.2020 17:39 Ответить
Не пиши глупостей. Даже если украинские производители захотят что-то продать в Крыму ничего не получится. Начнем с Роспотребнадзора. А контрабандой возить минералку это вообще бред
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22.07.2020 17:55 Ответить
...рукожопи грёбані... нічого не вміють, сп@дити це вони завжди...
В оккупированном Крыму продают минералку под видом украинских брендов - Цензор.НЕТ 8487
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22.07.2020 17:40 Ответить
Хто живе в Україні, той знає, що ці етикетки ЗАСТАРІЛІ! Їх перестали використовувати ще пару років тому - достатньо сходити в магазин і ви переконаєтеся, що зараз в Моршинській і Поляні Квасовій оновлені етикетки!
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22.07.2020 17:40 Ответить
Але Моршинська розлита в Севастополі - це звучить ржачно!

Що у них далі буде? Цукерки Київ Вечірній, зроблені, в Ссаках?)))
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22.07.2020 17:42 Ответить
а що ви хочете від кримських дегенератів?
кримчанє завжди були психічно неадекватні і Слава Богу, що їх вже в Україні немає - без них і повітря чистіщим стало.
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22.07.2020 20:43 Ответить
а москалям хоть ТМ абы что украсть. Но не исключено, что наши барыги поставляют туда воду, а там разливают.
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22.07.2020 17:49 Ответить
Який дурень буде воду возити !!)))
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22.07.2020 18:57 Ответить
ну если они даже матрешку умудрились у японцев среферендить, о чем еще говорить?!
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22.07.2020 17:50 Ответить
Щоб вони не писали, це все одно Ссаки.
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22.07.2020 17:52 Ответить
Добре що вони зрозуміли що Українська вода це бренд!!!😁
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22.07.2020 18:17 Ответить
В Расии есть только одна настоящая минеральная вода - Есентуки. Всё - остальное - святой источник из водопровода.
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22.07.2020 18:47 Ответить
Квасова поляна в Севастополе в 2.5 раза дороже Есентуков продавалась.
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22.07.2020 18:58 Ответить
Тю , та вона в Севасі з кранів тече , в будь який оселі !!)))
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22.07.2020 19:01 Ответить
Может на Кавказе и есть нарзан, но уже в Маскве гавно, а не нарзан.
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23.07.2020 10:04 Ответить
Чого чого , а нарзана на Пів. Кавказі вистачає!! Ті самі Єсентукі, це нарзан !!))
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22.07.2020 18:59 Ответить
А "Боржоми"?"Моршинська" -так -себе,"Себек"-отстой,"Бювет"-сила.
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22.07.2020 22:06 Ответить
А в суд подать-не?
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22.07.2020 18:54 Ответить
На Шинкаренко из Горловки?
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22.07.2020 19:32 Ответить
На фирму-изготовителя,юморист
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22.07.2020 20:17 Ответить
Крым это Украина и это очередное доказательство этого.
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22.07.2020 19:59 Ответить
територія так - БЕЗУМОВНО, але бажано без кримського населення.
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22.07.2020 20:44 Ответить
Надеюсь не таким кардинальным способом как у тезки?
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22.07.2020 20:52 Ответить
Фактично всі мінеральні джерела в Україні скупили москалі, а зараз це називають міжнародними компаніями.
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22.07.2020 22:03 Ответить
А я сыр Костромской.
А в Москве продается Киевский торт.
Мордва, ты тупая как сибирский валенок.
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23.07.2020 00:37 Ответить
Руководитель отдела Оксана Росийская.(по тексту)...далее...слёзы..за журналистику).
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23.07.2020 00:30 Ответить
Як на мене то я б заборонив випускати в Україні з українських продуктів будь що що має в назві якусь кацапщину. Я такого не купу принципово а до виробників і споживачів, наприклад, молока "Прстоквашино" або "Московской " ковбаси, ставлюсь з надзвичайним презирством.
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23.07.2020 03:14 Ответить
"Руководитель отдела коммуникаций IDS Borjomi Ukraine Оксана Росийская".
интересно, как она живёт в Моршине с такой фамилией?
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23.07.2020 08:12 Ответить
 
 