В оккупированном Крыму продают минералку под видом украинских брендов. ФОТО
В оккупированном Россией Крыму местные "бизнесмены" продают минеральную воду, используя на этикетках названия украинских брендов.
Об этом сообщает "Центр журналистских расследований", передает Цензор.НЕТ.
В частности, в магазинах на оккупированной территории Крыма продается вода, название и дизайн этикетки которой заимствованы у торговой марки "Моршинская", которая выпускается в Украине.
К оригинальному производителю этот товар никакого отношения не имеет. На этикетке указано, что производитель – общество с ограниченной ответственностью "НИК", Бахчисарайский район, село Новенькое, улица Авдет, 96, помещение 1, скважина №98. Заказчиком указано общество с ограниченной ответственностью "Тиана", город Симферополь.
Отмечается, что оригинальную "Моршинскую" выпускает Моршинский завод минеральных вод "Оскар" в городе Моршин, Львовская область, Украина. Брендом владеет международная группа IDS Borjomi International. Журналисты связались с заводом "Оскар", и там открестились от крымского фальсификата.
Руководитель отдела коммуникаций IDS Borjomi Ukraine Оксана Росийская сообщила, что компания 16 июля подала заявление в Антимонопольный комитет и Национальную полицию. Также компания готовит заявление в суд по защите прав ТМ "Моршинская" от незаконного использования.
Фальсифицируют в Крыму не только "Моршинскую". На полке симферопольского магазина нашлась еще одна вода, которая маскируется под украинскую – так называемая "Целебная Поляна Квасова".
На этикетке указан производитель – и это не завод "Свалявские минеральные воды" из Закарпатья, который производит настоящую "Поляну Квасову", а общество с ограниченной ответственностью "Источники Кавказа", город Лермонтов, Ставропольский край, Россия.
Заказчик этой "Поляны" – то же самое общество с ограниченной ответственностью "Тиана", зарегистрированное в Симферополе, которое заказывало псевдо-"Моршинскую" в ООО "НИК".
Отмечается, что директором и соучредителем фирмы "НИК" является Дмитрий Владимирович Шинкаренко из Горловки. Судя по его странице Вконтакте, Шинкаренко очень болеет за "Новороссию" и на праздники наряжает своих малолетних сыновей в советскую солдатскую форму.
Расследование также показало, что Шинкаренко близок к руководству ООО "Медиагрупп Ньюсфронт", которое выступает юридическим лицом одноименного російськго пропагандистского информационного агентства.
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Кацапы в июле 2013 года запретили импорт Рошен,
а в Виннице его в два раза больше есть не станут
в магазины, в которые уже возят из винницкой добавили бы ещё и мариупольскую продукцию ?
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
🤗
Що у них далі буде? Цукерки Київ Вечірній, зроблені, в Ссаках?)))
кримчанє завжди були психічно неадекватні і Слава Богу, що їх вже в Україні немає - без них і повітря чистіщим стало.
А в Москве продается Киевский торт.
Мордва, ты тупая как сибирский валенок.
интересно, как она живёт в Моршине с такой фамилией?