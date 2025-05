У рекламі Трампа "хаос і насильство" проілюстрували фотографією з Майдану. ФОТО

Рекламу Трампа з фотографією з Революції гідності почали показувати в Фейсбуці з 21 липня, потенційне охоплення аудиторії - 1 млн осіб.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "ВВС Україна".

Публікація розміщена від імені сторінки Evangeliсals for Trump ( "Євангелісти за Трампа"), а оплачена організацією Donald J. Trump for President, INC.

Пост, в якому йдеться про підтримку переобрання Трампа на наступних виборах, супроводжується фотоколажем. Знімок із Майдану на ньому ілюструє "хаос і насильство" - на противагу громадської безпеки, яку нібито здатний забезпечити діючий президент США.

Рекламу почали демонструвати користувачам соцмереж 21 липня. Потенційне охоплення публікації, за оцінками Facebook, може становити понад 1 млн осіб.

На розміщення реклами вже звернули увагу користувачі соцмереж.

Читайте також: Washington Post: Полювання Трампа за плівками Байдена в Україні - чергова спроба втручання в американські вибори

"Оголошення Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад протестувальників на поліцейського... Але це фото 2014 з Києва, коли бандити Януковича боролися за придушення демократичного повстання", - написав Джессі Леріх, співзасновник компанії AccountableTech і колишній прессекретар Гілларі Клінтон.

Поки неясно, чи використання фото з Майдану в цій рекламі було цілеспрямованим чи помилковим.