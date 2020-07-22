У рекламі Трампа "хаос і насильство" проілюстрували фотографією з Майдану. ФОТО
Рекламу Трампа з фотографією з Революції гідності почали показувати в Фейсбуці з 21 липня, потенційне охоплення аудиторії - 1 млн осіб.
Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "ВВС Україна".
Публікація розміщена від імені сторінки Evangeliсals for Trump ( "Євангелісти за Трампа"), а оплачена організацією Donald J. Trump for President, INC.
Пост, в якому йдеться про підтримку переобрання Трампа на наступних виборах, супроводжується фотоколажем. Знімок із Майдану на ньому ілюструє "хаос і насильство" - на противагу громадської безпеки, яку нібито здатний забезпечити діючий президент США.
Рекламу почали демонструвати користувачам соцмереж 21 липня. Потенційне охоплення публікації, за оцінками Facebook, може становити понад 1 млн осіб.
На розміщення реклами вже звернули увагу користувачі соцмереж.
"Оголошення Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад протестувальників на поліцейського... Але це фото 2014 з Києва, коли бандити Януковича боролися за придушення демократичного повстання", - написав Джессі Леріх, співзасновник компанії AccountableTech і колишній прессекретар Гілларі Клінтон.
Поки неясно, чи використання фото з Майдану в цій рекламі було цілеспрямованим чи помилковим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
деда настолько себя любит, шо даже не смешно.
деда не политик - деда форрумчанин в твиттере, на песни пропеть самому себе.
деда заигрался в Президента, деде пора на выход...
деда проиграет, но голосовать за ето я тоже не буду, бо с другой стороны такой же невнятный деда...
скачки дидов! ))) - я не ставлю ни на одну клячу....
(or maybe his team is infiltrated with terroRussian spies?)
КАК под "крышей" одной партии могли быть выдающаяся личность, патриот своей страны и беспринципный лизоблюд, которого приходится удерживать всем Сенатом от вылизывания ягодиц пуйлу? Вопрос к республиканцам.
Вечная память и огромная благодарность Маккейну......
Наш Майдан принёс нам пользу. Долгожданную независимость от страны-террориста (эта борьба идёт до сих пор, но начало настоящей независимости было положено именно на Майдане). Но то, что сейчас творится у вас- это НЕ Майдан. Это "не дай Бог".
Це взагалі дрібниці в порівнянні з піндоським фільмом про розстріли під час "майдану".
Скільки вас таких "пише" всесвітню політику кожен день на форумі.
Читай біографії Трампа і інших вископосадовців цього світу і не перди тут у калюжу.