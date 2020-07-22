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У рекламі Трампа "хаос і насильство" проілюстрували фотографією з Майдану. ФОТО

У рекламі Трампа

Рекламу Трампа з фотографією з Революції гідності почали показувати в Фейсбуці з 21 липня, потенційне охоплення аудиторії - 1 млн осіб.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "ВВС Україна".

Публікація розміщена від імені сторінки Evangeliсals for Trump ( "Євангелісти за Трампа"), а оплачена організацією Donald J. Trump for President, INC.

Пост, в якому йдеться про підтримку переобрання Трампа на наступних виборах, супроводжується фотоколажем. Знімок із Майдану на ньому ілюструє "хаос і насильство" - на противагу громадської безпеки, яку нібито здатний забезпечити діючий президент США.

У рекламі Трампа хаос і насильство проілюстрували фотографією з Майдану 01

Рекламу почали демонструвати користувачам соцмереж 21 липня. Потенційне охоплення публікації, за оцінками Facebook, може становити понад 1 млн осіб.

На розміщення реклами вже звернули увагу користувачі соцмереж.

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"Оголошення Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад протестувальників на поліцейського... Але це фото 2014 з Києва, коли бандити Януковича боролися за придушення демократичного повстання", - написав Джессі Леріх, співзасновник компанії AccountableTech і колишній прессекретар Гілларі Клінтон.

Поки неясно, чи використання фото з Майдану в цій рекламі було цілеспрямованим чи помилковим.

Автор: 

майдан (764) реклама (406) Євромайдан (957) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+41
В рекламе Трампа "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Майдана - Цензор.НЕТ 1548
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22.07.2020 20:15
+40
Самый опасный враг не колонизатор и оккупант, а твой соотечественник, прикормленный оккупантом" - Махатма ГандиУ рекламі Трампа "хаос і насильство" проілюстрували фотографією з Майдану - Цензор.НЕТ 776
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22.07.2020 20:26
+39
Майдан - это образец революционной борьбы. За два Майдана в Киеве не было разграблено ни одного бутика, ни одной кафешки. Даже сравнивать нечего.
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22.07.2020 20:27
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причина проста и понятна вернее их несколько:
деда настолько себя любит, шо даже не смешно.
деда не политик - деда форрумчанин в твиттере, на песни пропеть самому себе.
деда заигрался в Президента, деде пора на выход...
деда проиграет, но голосовать за ето я тоже не буду, бо с другой стороны такой же невнятный деда...
скачки дидов! ))) - я не ставлю ни на одну клячу....
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22.07.2020 21:17 Відповісти
хотелось бы поздравить администрацию Трампа (Данон уже поздравлял)...дайте ссылку на почту...на офсайт не пускает!
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22.07.2020 21:18 Відповісти
кацапы прокололись. От ***.
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22.07.2020 21:20 Відповісти
Значит, на Майдане был хаос, а в ЛНР/ДНР - тишь и благодать ?
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22.07.2020 21:51 Відповісти
Is Donald Trump a cotton jacket?
(or maybe his team is infiltrated with terroRussian spies?)
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22.07.2020 22:01 Відповісти
блина с лопаты тебе,блевотине набутылочной.
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22.07.2020 22:19 Відповісти
"Євангелісти за Трампа" или наивные или тупые коллеги по несчастью сумасшедших бабулек из "отрядов путина"..
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22.07.2020 22:23 Відповісти
Звідки кацапу знати що любить Америка?
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22.07.2020 23:54 Відповісти
То есть ты, цап, утверждаешь, что самая развитая демократия мира "не любит" цивилизованную борьбу за свои права, зато ей "милы" погромы, мародёрство, пожары и прочий беспредел "обиженных" нигеров?
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23.07.2020 00:00 Відповісти
А выставить под "хаос и насилие" фоточку нигеров, громящих американские города и заставляющих белых становиться на колени и целовать им обувь- очко жим-жим?
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22.07.2020 23:57 Відповісти
Верный друг Украины Джон Маккейн, почитаемый её народом, (Царство ему Небесное) был на Майдане и видел там не "хаос и насилие", а СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, которые мирно борются за свои права. И впечатления от увиденного, с его же слов, были одними из самых ярких и запоминающихся за всю его жизнь..... Если бы этот человек был избран Президентом Америки, ход мировой истории был бы совсем иным.....
КАК под "крышей" одной партии могли быть выдающаяся личность, патриот своей страны и беспринципный лизоблюд, которого приходится удерживать всем Сенатом от вылизывания ягодиц пуйлу? Вопрос к республиканцам.
Вечная память и огромная благодарность Маккейну......
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23.07.2020 00:29 Відповісти
Всё зависит от того, с чем ты готов мириться в "собственном доме". Если ежедневный абьюз (образно) тебя вполне устраивает и ты готов ходить с опухшей от побоев синей рожей- то да, "не дай Бог". А если ты не хочешь больше с этим мириться и не мыслишь себе дальнейшей "жизни" в таком стиле, то иного выхода, как изменить свою жизнь в собственном доме своими руками- у тебя нет.
Наш Майдан принёс нам пользу. Долгожданную независимость от страны-террориста (эта борьба идёт до сих пор, но начало настоящей независимости было положено именно на Майдане). Но то, что сейчас творится у вас- это НЕ Майдан. Это "не дай Бог".
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23.07.2020 01:09 Відповісти
Это только "по-твоему". Ибо в тебя своё, ватное "мышление". И слово "свобода" напрочь отсутствует в твоём лексиконе. Не напрягай себя запоминанием новых слов. Для "возведения" петухов из гов на оно тебе не пригодится.
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23.07.2020 01:32 Відповісти
Ты перепутал понятия "свобода" и "анархия". Узколобое вышиватное мышление 24%, этих активных глупцов не способно понять таких простых очевидных вещей
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24.07.2020 00:52 Відповісти
Я в курсе, что для вас, казролылых, "свобода"- и есть "анархия". А "бунт"- это стояние на коленях перед дворцом sцаря. Можешь даже не напрягаться, доказывая мне известные каждому украинцу вещи.
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24.07.2020 09:32 Відповісти
Кац, ты спецом провоцируешь? ))) Американцы сами говорят, что на протестах стоит Америка. Именно таким образом (благодаря "майданам") она и стала не просто "цивилизованной страной", а первой демократией в мире. Как ты, сидя в Мухаср@нске и отдирая от лопаты горелый блин, можешь знать, что "будет" или "не будет" в Америке? Вылизывай анус своему "обнуленному" и благодари Бога, что "майданов" у вас "не будет". Хотя хабаровчане и весь Дальний восток, похоже, иного мнения.
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23.07.2020 01:19 Відповісти
Законы США таковы, что "захватить власть" народу можно на выборах. ЧЕСТНЫХ выборах. А не то, что называется "выборами" в твоей недостране. И корректировать действия честно избранной власти народ может путем протестов. Протестов, на которые НЕ надо получать "разрешения" от тех, против кого протестуют. И власть там знает, что если воля народа, выражаемая посредством протестов, будет проигнорирована, то обязательно придёт другая власть. У вас такое, ессно, невозможно.
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23.07.2020 01:41 Відповісти
Думаю, американец Пол Лазаренко полностью поддерживает Идею о недопущении в мире Хаоса и Беззакония
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23.07.2020 04:35 Відповісти
Нічого дивного.
Це взагалі дрібниці в порівнянні з піндоським фільмом про розстріли під час "майдану".
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23.07.2020 05:46 Відповісти
Вчера российское ТВ этак минут 15 смаковало беспорядки в США, комментатор (находясь в США) очень красочно рассказывала о слабости американской демократии её не способности справиться с хаосом в стране, а после этого пошла картинка подготовки к параду ВМФ РФ........вот мол, где порядок....
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23.07.2020 09:21 Відповісти
наверно сигнализирует кремлю, что за победу на выборах готов на все.
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23.07.2020 11:26 Відповісти
У ПОЛІТИЦІ НІЧОГО НЕ БУВАЄ ПОМИЛКОВОГО, ТРАМП ЦЕ ЄЗУЇТ ЩЕ ТОЙ )
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23.07.2020 11:52 Відповісти
Рома, не тупи. Это президент США отбирает картинки для какой-то сраной рекламы?
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23.07.2020 12:16 Відповісти
Йоханий ти філософ б.я, як що нічого не знаєш, то закрий говорильник "знаток".
Скільки вас таких "пише" всесвітню політику кожен день на форумі.
Читай біографії Трампа і інших вископосадовців цього світу і не перди тут у калюжу.
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23.07.2020 23:45 Відповісти
Нда, Ромчик.... Это у тибя с детского садика? Ну как Ильич ночами не спит, о счастье народа думает?
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24.07.2020 11:41 Відповісти
Сходи до лікаря, психіатри не бастують ...
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24.07.2020 14:45 Відповісти
И Санта Клаус! Он заботится о каждом ребёнке!
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24.07.2020 15:50 Відповісти
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