В рекламе Трампа "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Майдана. ФОТО

Рекламу Трампа с фотографией с Революции достоинства начали показывать в Фейсбуке с 21 июля, потенциальный охват аудитории - 1 млн человек.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "ВВС Україна".

Публикация размещена от имени страницы Evangeliсals for Trump ("Евангелисты за Трампа"), а оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC.

Пост, в котором говорится о поддержке переизбрания Трампа на следующих выборах, сопровождается фотоколлажем. Снимок с Майдана на нем иллюстрирует "хаос и насилие" - в противоположность общественной безопасности, которую якобы способен обеспечить действующий президент США.

Рекламу начали демонстрировать пользователям соцсетей 21 июля. Потенциальный охват публикации, по оценкам Facebook, может составить более 1 млн человек.

На размещение рекламы уже обратили внимание пользователи соцсетей.

"Объявления Трампа, которое предупреждает о хаосе и насилие, изображает нападение протестующих на полицейского ... Но это фото 2014 из Киева, когда бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания", - написал Джесси Лерих, соучредитель компании AccountableTech и бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон.

Пока неясно, было использование фото с Майдана в этой рекламе целенаправленным или ошибочным.