В рекламе Трампа "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Майдана. ФОТО
Рекламу Трампа с фотографией с Революции достоинства начали показывать в Фейсбуке с 21 июля, потенциальный охват аудитории - 1 млн человек.
Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "ВВС Україна".
Публикация размещена от имени страницы Evangeliсals for Trump ("Евангелисты за Трампа"), а оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC.
Пост, в котором говорится о поддержке переизбрания Трампа на следующих выборах, сопровождается фотоколлажем. Снимок с Майдана на нем иллюстрирует "хаос и насилие" - в противоположность общественной безопасности, которую якобы способен обеспечить действующий президент США.
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Рекламу начали демонстрировать пользователям соцсетей 21 июля. Потенциальный охват публикации, по оценкам Facebook, может составить более 1 млн человек.
На размещение рекламы уже обратили внимание пользователи соцсетей.
"Объявления Трампа, которое предупреждает о хаосе и насилие, изображает нападение протестующих на полицейского ... Но это фото 2014 из Киева, когда бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания", - написал Джесси Лерих, соучредитель компании AccountableTech и бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон.
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Пока неясно, было использование фото с Майдана в этой рекламе целенаправленным или ошибочным.
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деда настолько себя любит, шо даже не смешно.
деда не политик - деда форрумчанин в твиттере, на песни пропеть самому себе.
деда заигрался в Президента, деде пора на выход...
деда проиграет, но голосовать за ето я тоже не буду, бо с другой стороны такой же невнятный деда...
скачки дидов! ))) - я не ставлю ни на одну клячу....
(or maybe his team is infiltrated with terroRussian spies?)
КАК под "крышей" одной партии могли быть выдающаяся личность, патриот своей страны и беспринципный лизоблюд, которого приходится удерживать всем Сенатом от вылизывания ягодиц пуйлу? Вопрос к республиканцам.
Вечная память и огромная благодарность Маккейну......
Наш Майдан принёс нам пользу. Долгожданную независимость от страны-террориста (эта борьба идёт до сих пор, но начало настоящей независимости было положено именно на Майдане). Но то, что сейчас творится у вас- это НЕ Майдан. Это "не дай Бог".
Це взагалі дрібниці в порівнянні з піндоським фільмом про розстріли під час "майдану".
Скільки вас таких "пише" всесвітню політику кожен день на форумі.
Читай біографії Трампа і інших вископосадовців цього світу і не перди тут у калюжу.