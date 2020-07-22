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В рекламе Трампа "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Майдана. ФОТО

В рекламе Трампа

Рекламу Трампа с фотографией с Революции достоинства начали показывать в Фейсбуке с 21 июля, потенциальный охват аудитории - 1 млн человек.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "ВВС Україна".

Публикация размещена от имени страницы Evangeliсals for Trump ("Евангелисты за Трампа"), а оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC.

Пост, в котором говорится о поддержке переизбрания Трампа на следующих выборах, сопровождается фотоколлажем. Снимок с Майдана на нем иллюстрирует "хаос и насилие" - в противоположность общественной безопасности, которую якобы способен обеспечить действующий президент США.

В рекламе Трампа хаос и насилие проиллюстрировали фотографией с Майдана 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях, - Болтон

Рекламу начали демонстрировать пользователям соцсетей 21 июля. Потенциальный охват публикации, по оценкам Facebook, может составить более 1 млн человек.

На размещение рекламы уже обратили внимание пользователи соцсетей.

"Объявления Трампа, которое предупреждает о хаосе и насилие, изображает нападение протестующих на полицейского ... Но это фото 2014 из Киева, когда бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания", - написал Джесси Лерих, соучредитель компании AccountableTech и бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон.

Также на Цензор.НЕТ: Расправа над Майданом 2.0. Как люди Коломойского и Медведчука хотят наказать майдановцев. ВИДЕО

Пока неясно, было использование фото с Майдана в этой рекламе целенаправленным или ошибочным.

Автор: 

майдан (4142) реклама (643) евромайдан (7835) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+41
В рекламе Трампа "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Майдана - Цензор.НЕТ 1548
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22.07.2020 20:15
+40
Самый опасный враг не колонизатор и оккупант, а твой соотечественник, прикормленный оккупантом" - Махатма ГандиУ рекламі Трампа "хаос і насильство" проілюстрували фотографією з Майдану - Цензор.НЕТ 776
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22.07.2020 20:26
+39
Майдан - это образец революционной борьбы. За два Майдана в Киеве не было разграблено ни одного бутика, ни одной кафешки. Даже сравнивать нечего.
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22.07.2020 20:27
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причина проста и понятна вернее их несколько:
деда настолько себя любит, шо даже не смешно.
деда не политик - деда форрумчанин в твиттере, на песни пропеть самому себе.
деда заигрался в Президента, деде пора на выход...
деда проиграет, но голосовать за ето я тоже не буду, бо с другой стороны такой же невнятный деда...
скачки дидов! ))) - я не ставлю ни на одну клячу....
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22.07.2020 21:17 Ответить
хотелось бы поздравить администрацию Трампа (Данон уже поздравлял)...дайте ссылку на почту...на офсайт не пускает!
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22.07.2020 21:18 Ответить
кацапы прокололись. От ***.
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22.07.2020 21:20 Ответить
Значит, на Майдане был хаос, а в ЛНР/ДНР - тишь и благодать ?
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22.07.2020 21:51 Ответить
Is Donald Trump a cotton jacket?
(or maybe his team is infiltrated with terroRussian spies?)
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22.07.2020 22:01 Ответить
блина с лопаты тебе,блевотине набутылочной.
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22.07.2020 22:19 Ответить
"Євангелісти за Трампа" или наивные или тупые коллеги по несчастью сумасшедших бабулек из "отрядов путина"..
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22.07.2020 22:23 Ответить
Звідки кацапу знати що любить Америка?
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22.07.2020 23:54 Ответить
То есть ты, цап, утверждаешь, что самая развитая демократия мира "не любит" цивилизованную борьбу за свои права, зато ей "милы" погромы, мародёрство, пожары и прочий беспредел "обиженных" нигеров?
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23.07.2020 00:00 Ответить
А выставить под "хаос и насилие" фоточку нигеров, громящих американские города и заставляющих белых становиться на колени и целовать им обувь- очко жим-жим?
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22.07.2020 23:57 Ответить
Верный друг Украины Джон Маккейн, почитаемый её народом, (Царство ему Небесное) был на Майдане и видел там не "хаос и насилие", а СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, которые мирно борются за свои права. И впечатления от увиденного, с его же слов, были одними из самых ярких и запоминающихся за всю его жизнь..... Если бы этот человек был избран Президентом Америки, ход мировой истории был бы совсем иным.....
КАК под "крышей" одной партии могли быть выдающаяся личность, патриот своей страны и беспринципный лизоблюд, которого приходится удерживать всем Сенатом от вылизывания ягодиц пуйлу? Вопрос к республиканцам.
Вечная память и огромная благодарность Маккейну......
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23.07.2020 00:29 Ответить
Всё зависит от того, с чем ты готов мириться в "собственном доме". Если ежедневный абьюз (образно) тебя вполне устраивает и ты готов ходить с опухшей от побоев синей рожей- то да, "не дай Бог". А если ты не хочешь больше с этим мириться и не мыслишь себе дальнейшей "жизни" в таком стиле, то иного выхода, как изменить свою жизнь в собственном доме своими руками- у тебя нет.
Наш Майдан принёс нам пользу. Долгожданную независимость от страны-террориста (эта борьба идёт до сих пор, но начало настоящей независимости было положено именно на Майдане). Но то, что сейчас творится у вас- это НЕ Майдан. Это "не дай Бог".
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23.07.2020 01:09 Ответить
Это только "по-твоему". Ибо в тебя своё, ватное "мышление". И слово "свобода" напрочь отсутствует в твоём лексиконе. Не напрягай себя запоминанием новых слов. Для "возведения" петухов из гов на оно тебе не пригодится.
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23.07.2020 01:32 Ответить
Ты перепутал понятия "свобода" и "анархия". Узколобое вышиватное мышление 24%, этих активных глупцов не способно понять таких простых очевидных вещей
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24.07.2020 00:52 Ответить
Я в курсе, что для вас, казролылых, "свобода"- и есть "анархия". А "бунт"- это стояние на коленях перед дворцом sцаря. Можешь даже не напрягаться, доказывая мне известные каждому украинцу вещи.
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24.07.2020 09:32 Ответить
Кац, ты спецом провоцируешь? ))) Американцы сами говорят, что на протестах стоит Америка. Именно таким образом (благодаря "майданам") она и стала не просто "цивилизованной страной", а первой демократией в мире. Как ты, сидя в Мухаср@нске и отдирая от лопаты горелый блин, можешь знать, что "будет" или "не будет" в Америке? Вылизывай анус своему "обнуленному" и благодари Бога, что "майданов" у вас "не будет". Хотя хабаровчане и весь Дальний восток, похоже, иного мнения.
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23.07.2020 01:19 Ответить
Законы США таковы, что "захватить власть" народу можно на выборах. ЧЕСТНЫХ выборах. А не то, что называется "выборами" в твоей недостране. И корректировать действия честно избранной власти народ может путем протестов. Протестов, на которые НЕ надо получать "разрешения" от тех, против кого протестуют. И власть там знает, что если воля народа, выражаемая посредством протестов, будет проигнорирована, то обязательно придёт другая власть. У вас такое, ессно, невозможно.
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23.07.2020 01:41 Ответить
Думаю, американец Пол Лазаренко полностью поддерживает Идею о недопущении в мире Хаоса и Беззакония
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23.07.2020 04:35 Ответить
Нічого дивного.
Це взагалі дрібниці в порівнянні з піндоським фільмом про розстріли під час "майдану".
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23.07.2020 05:46 Ответить
Вчера российское ТВ этак минут 15 смаковало беспорядки в США, комментатор (находясь в США) очень красочно рассказывала о слабости американской демократии её не способности справиться с хаосом в стране, а после этого пошла картинка подготовки к параду ВМФ РФ........вот мол, где порядок....
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23.07.2020 09:21 Ответить
наверно сигнализирует кремлю, что за победу на выборах готов на все.
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23.07.2020 11:26 Ответить
У ПОЛІТИЦІ НІЧОГО НЕ БУВАЄ ПОМИЛКОВОГО, ТРАМП ЦЕ ЄЗУЇТ ЩЕ ТОЙ )
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23.07.2020 11:52 Ответить
Рома, не тупи. Это президент США отбирает картинки для какой-то сраной рекламы?
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23.07.2020 12:16 Ответить
Йоханий ти філософ б.я, як що нічого не знаєш, то закрий говорильник "знаток".
Скільки вас таких "пише" всесвітню політику кожен день на форумі.
Читай біографії Трампа і інших вископосадовців цього світу і не перди тут у калюжу.
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23.07.2020 23:45 Ответить
Нда, Ромчик.... Это у тибя с детского садика? Ну как Ильич ночами не спит, о счастье народа думает?
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24.07.2020 11:41 Ответить
Сходи до лікаря, психіатри не бастують ...
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24.07.2020 14:45 Ответить
И Санта Клаус! Он заботится о каждом ребёнке!
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24.07.2020 15:50 Ответить
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