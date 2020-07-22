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Адмінпослуги в сільській місцевості стануть доступнішими, - заступниця міністра юстиції Оніщук

Адмінпослуги в сільській місцевості стануть доступнішими, - заступниця міністра юстиції Оніщук

Створення нових районних центрів не означає, що туди автоматично перенесуть підрозділи прокуратури, судів або інших територіальних представництв центральних органів виконавчої влади. Але ось державна адміністрація або в майбутньому префектура буде точно розміщена в адміністративному центрі нового району.

Про це Цензор.НЕТ розповіли в Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Планується, що в кожній об'єднаній територіальній громаді (згідно з Постановою ВР - їх налічується 1 470) буде створено свій центр надання адміністративних послуг. Планується, що громадам, які не зможуть створити такі центри власними силами, держава надасть дотацію (передбачається, що на ці цілі в 2021-2022 рр. буде виділено 4 млрд грн).

Крім того, зараз готується до другого читання законопроєкт №2679, ухвалення якого дозволить отримувати більшу частину адмінпослуг онлайн, не виходячи з дому. Наприклад, оформлені онлайн автомобільні номери можна буде отримати поштою.

Доступнішими стануть і послуги нотаріусів. "У світлі реорганізації районного рівня адміністративно-територіального устрою України Міністерство юстиції робитиме все для того, щоб нотаріальні дії та адміністративні послуги, особливо ті, які стосуються проведення державної реєстрації актів цивільного стану, були доступними для населення, оскільки відсутність можливості оперативно зареєструвати факт народження або смерті призведе до порушення прав громадян, - прокоментувала Цензор.НЕТ заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук. - Черговий крок у напрямку децентралізації влади абсолютно не означає, що нотаріуси або державні реєстратори працюватимуть тільки в районних центрах. Одне з пріоритетних завдань уряду, зокрема Міністерства юстиції, - гарантувати доступність нотаріальних та реєстраційних дій для всіх верств населення, особливо соціально незахищених. Можливість звернутися до нотаріуса або державного реєстратора має бути у кожного громадянина, незалежно від рівня його доходу або місця проживання".

Детальніше про зміни можна прочитати в публікації Тетяни Бодні "Навіщо депутати перекроїли райони і як зміниться карта судів, поліції і прокуратур".

За її словами, зараз Мін'юст спільно з Нотаріальної палатою України розробляє систему заходів, яка дозволить поліпшити якість і доступність нотаріальних дій для населення, і насамперед тих громадян, які проживають у сільській місцевості.

Читайте також: Укрупнення районів нічого не змінить для громадян, але заощадить кілька мільярдів бюджетних грошей, - "слуга народу" Безгін

Автор: 

Мін’юст (1602) нотаріус (60) район (28) адмінпослуги (45) територіальна громада (131) Оніщук Ольга (8)


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Топ коментарі
+7
Значит точно админуслуги станут менее доступными. Зелёная плесень может или брехать, или проваливать все дела, за которые берется.
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22.07.2020 21:13
+7
ага, только сначало надо три дня лесом и два дня полем
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22.07.2020 21:16
+3
С какого перепуга ????
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22.07.2020 21:14
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Значит точно админуслуги станут менее доступными. Зелёная плесень может или брехать, или проваливать все дела, за которые берется.
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22.07.2020 21:13 Відповісти
С какого перепуга ????
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22.07.2020 21:14 Відповісти
ага, только сначало надо три дня лесом и два дня полем
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22.07.2020 21:16 Відповісти
Яка децентралізація - банальне укрупнення районів, з двох-трьох зробили один, бо на утримання структури держорганів уже грошей не хватає. Спочатку так укрупнили райвідділи міліції, тепер до районів дійшла черга. Але правда в тім, що наповнення бюджету і далі буде падати, так що в перспективі укрупнення областей, а потім створення одного великого району під назвою Україна. rada.gov.ua/news/Novyny/196122.html
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22.07.2020 21:18 Відповісти
Видать не дура,мыслит глубоко в .....,кто пробью....?
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22.07.2020 21:20 Відповісти
От зараз: звичайна сільрада на три села. Голова, секретар, землевпорядник, бухгалтер. Фонд зарплати близько 80 тис. грн в місяць на всих. Плюс витрати на утримання службового авто, яке цілодобово у розпорядженні голови і знаходиться у неї дома... Що роблять - *****, коли не коли видадуть якусь довідку...
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22.07.2020 21:52 Відповісти
так, тільки до того села ще добратися потрібно, і це добре що сільрада на три села, а якщо з часом буде на 10?
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22.07.2020 21:54 Відповісти
Не буде, сел з кожним днем меншає.
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22.07.2020 22:03 Відповісти
так всерівно, до сільради скоро буде кілометрів 40 добиратись, дожились...
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22.07.2020 22:51 Відповісти
Сельская мандель?;
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22.07.2020 21:58 Відповісти
Фото в тему. Там как раз такие услуги и оказывают
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22.07.2020 22:29 Відповісти
Суды и прокуратура - это бесполезные, по сути своей, струкутуры, в которых работают бесполезные люди. Для справедливого общества коррумпированные идиоты ненужны. А вот если несправедливость - то тогда они типо решают. На самом деле решать нечего - искусственный интеллект порешает кто прав, а кто виноват без судей и адвокатов, и выдаст решение.
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22.07.2020 23:16 Відповісти
За 12 років володіння купленою в Полтавській області хаткою я тричі надавав всі документи та довідки місцевій адміністрації, електрикам та газовикам для того щоб зареєструвати хатку як дачу на своє ім'я. В цьому році виявилося що хатка досі зареєстрована на попереднього власника в усіх інстанціях. Це навіть не совок! Це хаос і повна безвідповідальність тупих і ледачих провінційних адміністраторів усіх дотичних до нерухомості органів влади. З такими "чиновниками" ми ніколи не будемо жити гідно.
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23.07.2020 02:34 Відповісти
Адмін, я не на Ви звертався, а з ви, до колективу фантазерів. Конкретно озвучувачка фантазій не викликає негативу і не вимагає слів, які я вжив. А якщо по суті сказаного мною, то що, вам конкретніше сказати чому я вважаю, що майже скрізь у сільській місцевості феодалізм?
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23.07.2020 11:15 Відповісти
 
 