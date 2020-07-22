Адмінпослуги в сільській місцевості стануть доступнішими, - заступниця міністра юстиції Оніщук

Створення нових районних центрів не означає, що туди автоматично перенесуть підрозділи прокуратури, судів або інших територіальних представництв центральних органів виконавчої влади. Але ось державна адміністрація або в майбутньому префектура буде точно розміщена в адміністративному центрі нового району.

Про це Цензор.НЕТ розповіли в Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Планується, що в кожній об'єднаній територіальній громаді (згідно з Постановою ВР - їх налічується 1 470) буде створено свій центр надання адміністративних послуг. Планується, що громадам, які не зможуть створити такі центри власними силами, держава надасть дотацію (передбачається, що на ці цілі в 2021-2022 рр. буде виділено 4 млрд грн).

Крім того, зараз готується до другого читання законопроєкт №2679, ухвалення якого дозволить отримувати більшу частину адмінпослуг онлайн, не виходячи з дому. Наприклад, оформлені онлайн автомобільні номери можна буде отримати поштою.

Доступнішими стануть і послуги нотаріусів. "У світлі реорганізації районного рівня адміністративно-територіального устрою України Міністерство юстиції робитиме все для того, щоб нотаріальні дії та адміністративні послуги, особливо ті, які стосуються проведення державної реєстрації актів цивільного стану, були доступними для населення, оскільки відсутність можливості оперативно зареєструвати факт народження або смерті призведе до порушення прав громадян, - прокоментувала Цензор.НЕТ заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук. - Черговий крок у напрямку децентралізації влади абсолютно не означає, що нотаріуси або державні реєстратори працюватимуть тільки в районних центрах. Одне з пріоритетних завдань уряду, зокрема Міністерства юстиції, - гарантувати доступність нотаріальних та реєстраційних дій для всіх верств населення, особливо соціально незахищених. Можливість звернутися до нотаріуса або державного реєстратора має бути у кожного громадянина, незалежно від рівня його доходу або місця проживання".

Детальніше про зміни можна прочитати в публікації Тетяни Бодні "Навіщо депутати перекроїли райони і як зміниться карта судів, поліції і прокуратур".

За її словами, зараз Мін'юст спільно з Нотаріальної палатою України розробляє систему заходів, яка дозволить поліпшити якість і доступність нотаріальних дій для населення, і насамперед тих громадян, які проживають у сільській місцевості.

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