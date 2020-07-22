Админуслуги в сельской местности станут доступнее, - замминистра юстиции Онищук

Создание новых районных центров не означает, что туда автоматически перенесут подразделения прокуратуры, судов или других территориальных представительств центральных органов исполнительной власти. Но вот государственная администрация или в будущем префектура будет точно размещена в административном центре нового района.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Планируется, что в каждой объединенной территориальной громаде (согласно Постановлению ВР – их насчитывается 1 470) будет создан свой центр предоставления административных услуг. Планируется, что громадам, которые не смогут создать такие центры собственными силами, государство предоставит дотацию (предполагается, что на эти цели в 2021-2022 гг. будет выделено 4 млрд грн).

Кроме того, сейчас готовится ко второму чтению законопроект №2679, принятие которого позволит получать большую часть админуслуг онлайн, не выходя из дома. К примеру, оформленные онлайн автомобильные номера можно будет получить по почте.

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Доступнее станут и услуги нотариусов. "В свете реорганизации районного уровня административно-территориального устройства Украины Министерство юстиции будет делать все для того, чтобы нотариальные действия и административные услуги, особенно те, которые касаются проведения государственной регистрации актов гражданского состояния, были доступными для населения, поскольку отсутствие возможности оперативно зарегистрировать факт рождения или смерти приведет к нарушению прав граждан, – прокомментировала Цензор.НЕТ замминистра юстиции Ольга Онищук. – Очередной шаг в направлении децентрализации власти абсолютно не означает, что нотариусы или государственные регистраторы будут работать только в районных центрах. Одна из приоритетных задач правительства, в том числе Министерства юстиции, – гарантировать доступность нотариальных и регистрационных действий для всех слоев населения, особенно социально незащищенных. Возможность обратиться к нотариусу или государственному регистратору должна быть у каждого гражданина, независимо от уровня его дохода или места проживания".

Подробнее о переменах можно прочитать в публикации Татьяны Бодни "Зачем депутаты перекроили районы и как изменится карта судов, полиции и прокуратур".

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По ее словам, сейчас Минюст совместно с Нотариальной палатой Украины разрабатывает систему мер, которая позволит улучшить качество и доступность нотариальных действий для населения, и в первую очередь тех граждан, которые проживают в сельской местности.