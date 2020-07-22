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Админуслуги в сельской местности станут доступнее, - замминистра юстиции Онищук

Админуслуги в сельской местности станут доступнее, - замминистра юстиции Онищук

Создание новых районных центров не означает, что туда автоматически перенесут подразделения прокуратуры, судов или других территориальных представительств центральных органов исполнительной власти. Но вот государственная администрация или в будущем префектура будет точно размещена в административном центре нового района.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Планируется, что в каждой объединенной территориальной громаде (согласно Постановлению ВР – их насчитывается 1 470) будет создан свой центр предоставления административных услуг. Планируется, что громадам, которые не смогут создать такие центры собственными силами, государство предоставит дотацию (предполагается, что на эти цели в 2021-2022 гг. будет выделено 4 млрд грн).

Кроме того, сейчас готовится ко второму чтению законопроект №2679, принятие которого позволит получать большую часть админуслуг онлайн, не выходя из дома. К примеру, оформленные онлайн автомобильные номера можно будет получить по почте.

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Доступнее станут и услуги нотариусов. "В свете реорганизации районного уровня административно-территориального устройства Украины Министерство юстиции будет делать все для того, чтобы нотариальные действия и административные услуги, особенно те, которые касаются проведения государственной регистрации актов гражданского состояния, были доступными для населения, поскольку отсутствие возможности оперативно зарегистрировать факт рождения или смерти приведет к нарушению прав граждан, – прокомментировала Цензор.НЕТ замминистра юстиции Ольга Онищук. – Очередной шаг в направлении децентрализации власти абсолютно не означает, что нотариусы или государственные регистраторы будут работать только в районных центрах. Одна из приоритетных задач правительства, в том числе Министерства юстиции, – гарантировать доступность нотариальных и регистрационных действий для всех слоев населения, особенно социально незащищенных. Возможность обратиться к нотариусу или государственному регистратору должна быть у каждого гражданина, независимо от уровня его дохода или места проживания".

Подробнее о переменах можно прочитать в публикации Татьяны Бодни "Зачем депутаты перекроили районы и как изменится карта судов, полиции и прокуратур".

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По ее словам, сейчас Минюст совместно с Нотариальной палатой Украины разрабатывает систему мер, которая позволит улучшить качество и доступность нотариальных действий для населения, и в первую очередь тех граждан, которые проживают в сельской местности.

Автор: 

Минюст (1755) нотариус (53) район (40) админуслуги (24) территориальная община (99) Онищук Ольга (6)


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Топ комментарии
+7
Значит точно админуслуги станут менее доступными. Зелёная плесень может или брехать, или проваливать все дела, за которые берется.
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22.07.2020 21:13
+7
ага, только сначало надо три дня лесом и два дня полем
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22.07.2020 21:16
+3
С какого перепуга ????
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22.07.2020 21:14
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Значит точно админуслуги станут менее доступными. Зелёная плесень может или брехать, или проваливать все дела, за которые берется.
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22.07.2020 21:13 Ответить
С какого перепуга ????
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22.07.2020 21:14 Ответить
ага, только сначало надо три дня лесом и два дня полем
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22.07.2020 21:16 Ответить
Яка децентралізація - банальне укрупнення районів, з двох-трьох зробили один, бо на утримання структури держорганів уже грошей не хватає. Спочатку так укрупнили райвідділи міліції, тепер до районів дійшла черга. Але правда в тім, що наповнення бюджету і далі буде падати, так що в перспективі укрупнення областей, а потім створення одного великого району під назвою Україна. rada.gov.ua/news/Novyny/196122.html
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22.07.2020 21:18 Ответить
Видать не дура,мыслит глубоко в .....,кто пробью....?
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22.07.2020 21:20 Ответить
От зараз: звичайна сільрада на три села. Голова, секретар, землевпорядник, бухгалтер. Фонд зарплати близько 80 тис. грн в місяць на всих. Плюс витрати на утримання службового авто, яке цілодобово у розпорядженні голови і знаходиться у неї дома... Що роблять - *****, коли не коли видадуть якусь довідку...
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22.07.2020 21:52 Ответить
так, тільки до того села ще добратися потрібно, і це добре що сільрада на три села, а якщо з часом буде на 10?
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22.07.2020 21:54 Ответить
Не буде, сел з кожним днем меншає.
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22.07.2020 22:03 Ответить
так всерівно, до сільради скоро буде кілометрів 40 добиратись, дожились...
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22.07.2020 22:51 Ответить
Сельская мандель?;
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22.07.2020 21:58 Ответить
Фото в тему. Там как раз такие услуги и оказывают
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22.07.2020 22:29 Ответить
Суды и прокуратура - это бесполезные, по сути своей, струкутуры, в которых работают бесполезные люди. Для справедливого общества коррумпированные идиоты ненужны. А вот если несправедливость - то тогда они типо решают. На самом деле решать нечего - искусственный интеллект порешает кто прав, а кто виноват без судей и адвокатов, и выдаст решение.
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22.07.2020 23:16 Ответить
За 12 років володіння купленою в Полтавській області хаткою я тричі надавав всі документи та довідки місцевій адміністрації, електрикам та газовикам для того щоб зареєструвати хатку як дачу на своє ім'я. В цьому році виявилося що хатка досі зареєстрована на попереднього власника в усіх інстанціях. Це навіть не совок! Це хаос і повна безвідповідальність тупих і ледачих провінційних адміністраторів усіх дотичних до нерухомості органів влади. З такими "чиновниками" ми ніколи не будемо жити гідно.
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23.07.2020 02:34 Ответить
Адмін, я не на Ви звертався, а з ви, до колективу фантазерів. Конкретно озвучувачка фантазій не викликає негативу і не вимагає слів, які я вжив. А якщо по суті сказаного мною, то що, вам конкретніше сказати чому я вважаю, що майже скрізь у сільській місцевості феодалізм?
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23.07.2020 11:15 Ответить
 
 