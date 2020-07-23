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Клімкін про заяву Жванії: Меркель і лідери ЄС хабарів не беруть

Клімкін про заяву Жванії: Меркель і лідери ЄС хабарів не беруть

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін спростував заяву Давида Жванії про те, що під час свого перебування послом в Німеччині Клімкін передавав 5 мільйонів євро високопоставленому єврочиновнику за підтримку Петра Порошенка на виборах з боку Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тут хтось каже, що я гроші передавав єврочиновникам для підтримки Порошенка як кандидата у президенти у 2014 році, коли був послом у Німеччині. Ну по-перше, лідери ЄС хабарі не беруть, а [канцлер Німеччини] Ангела Меркель - на 101%. Ніхто, крім неї, не те, що будь-яке рішення прийняти (не про підтримку звісно, втручанням у наші внутрішні справи ніхто у Німеччині не займається, це російська історія), а навіть про ставлення до кого завгодно в Україні визначити аж геть не міг взагалі - на фоні війни з Росією геть зовсім. Я теж хабарів не даю і не передаю - так мама з татом навчили. І взагалі не потрібно на Євросоюз нарікати: він звісно не ідеальний, але такими справами там не займаються", - наголосив Клімкін.

Клімкін припустив, що Жванія, найімовірніше, його з кимось переплутав.

Також дивіться: "Я входив в ОЗУ, яке захопило владу в 2014 році", - екснардеп Жванія. ВIДЕО

"Якщо ж серйозно, то чи це внутрішня історія чи російська, чи, як кажуть у відомій рекламі, два в одному, дивіться самі", - резюмував Клімкін.

Колишній нардеп і соратник Петра Порошенка Давид Жванія 22 липня виступив з відеозаявою про те, що п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

Зокрема, він стверджує, що разом із Клімкіним нібито брав участь "у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу".

Автор: 

хабар (4727) Жванія Давид (75) Меркель Ангела (1139) Порошенко Петро (15190) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+37
зато Жвания еще как берет.. и вообще, Каломойский выкупил старые долги Жвании перед расиянскими банками, и поставил Жванию на шпагат: или ты поешь все что тебе напишут, или Венедиктова и ГБР сажают тебя за старые грехи и ты лишаешся всей собственности..
нам скоро предстоит увидеть еще несколько "персонажей" времен Оранжевой революции и Майдана 2010г..
ЗЫ даю наводку, Парасюк до сих пор должен команде Каломойского около 100 000 баксов..
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23.07.2020 09:53
+23
Не знаю,як там всі лідери ЄС,але про Меркель вірю,що не корупціонерка.А ось що до Жванії,то чия корова мукала б.Таку гидку і ницу людину ще пошукати треба.Одне те,як він нищив Ющенка,вже чого варто.Шльондра політична той Жванія
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23.07.2020 09:57
+21
"мiлкими"? палишься, лапотник
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23.07.2020 09:50
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Что этот мешок с гавно, который Жвания, о себе возомнил!! Ворюга и лизоблюд, каких ещё поискать надо!! За сколько продался ,стерва грузинская???
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23.07.2020 12:59 Відповісти
климкинд, расскажи это швайнмайеру в грязьпроме
зы а что есть труба из паРашы, если не взятка?
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23.07.2020 13:06 Відповісти
Врет картавый.
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23.07.2020 13:40 Відповісти
Я поражён!
Кто то обращает внимание на эту сучку жвания, дешёвого поведения...
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23.07.2020 15:09 Відповісти
это просто Жванию перекупили в очередной раз
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23.07.2020 15:40 Відповісти
Онищенко врет, Деркач пленки подделал, Жвания врет... Товарищи порохоботы, чего же ваш сывочолый гетьман-крыголам не подает в суд? Да по одной простой причине. Тогда будет сделана экспертиза пленок и будет доказано, что они настоящие. И как бы Жвании не зажимал фаберже Коломойский, Давид не станет себе наговаривать статью. Если Кол заставил Жванию выступить, значит, есть доказательства. Когда ВВС напечатало слух про то, что Порошенко дал взятку за встречу с Трампом, ваш Кондитер моментально подал в суд. И выиграл. А сейчас - молчит, проказник этакий. А когда Путин протролил Шоколадного, что тот получал дивиденды с Липецкой фабрики во время войны, Петя Мальдивский засунул язык в задницу. Потому что у Пуйла есть банковские документы, подтверждающие выплату. А когда Кадыров в прошлом году написал в соцсетях, что Порох заверял его в любви и дружбе к России при передаче арестованных в мае 2014 года журналистов Лайфньюс, почему Порох не опроверг его слова? Да потому что - таки да, заверял.

А не сидит ПАП только по одной простой причине: Зе и По из олигархической системы. Только Зе - это обслуживающий персонал.

Пы.Сы. Было бы странно, если б Климкин подтвердил факт взятки. А сколько высших госчиновников из разных стран сидят? Подозреваю, что Климкин не умеет пользоваться интернетом.
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23.07.2020 16:15 Відповісти
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