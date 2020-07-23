Клімкін про заяву Жванії: Меркель і лідери ЄС хабарів не беруть

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін спростував заяву Давида Жванії про те, що під час свого перебування послом в Німеччині Клімкін передавав 5 мільйонів євро високопоставленому єврочиновнику за підтримку Петра Порошенка на виборах з боку Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тут хтось каже, що я гроші передавав єврочиновникам для підтримки Порошенка як кандидата у президенти у 2014 році, коли був послом у Німеччині. Ну по-перше, лідери ЄС хабарі не беруть, а [канцлер Німеччини] Ангела Меркель - на 101%. Ніхто, крім неї, не те, що будь-яке рішення прийняти (не про підтримку звісно, втручанням у наші внутрішні справи ніхто у Німеччині не займається, це російська історія), а навіть про ставлення до кого завгодно в Україні визначити аж геть не міг взагалі - на фоні війни з Росією геть зовсім. Я теж хабарів не даю і не передаю - так мама з татом навчили. І взагалі не потрібно на Євросоюз нарікати: він звісно не ідеальний, але такими справами там не займаються", - наголосив Клімкін.

Клімкін припустив, що Жванія, найімовірніше, його з кимось переплутав.

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"Якщо ж серйозно, то чи це внутрішня історія чи російська, чи, як кажуть у відомій рекламі, два в одному, дивіться самі", - резюмував Клімкін.

Колишній нардеп і соратник Петра Порошенка Давид Жванія 22 липня виступив з відеозаявою про те, що п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

Зокрема, він стверджує, що разом із Клімкіним нібито брав участь "у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу".