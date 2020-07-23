Климкин про заявление Жвании: Меркель и лидеры ЕС взяток не берут

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин опроверг заявление Давида Жвании о том, что в свою бытность послом в Германии Климкин передавал 5 миллионов евро высокопоставленному еврочиновнику за поддержку Петра Порошенко на выборах со стороны Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь кто-то говорит, что я деньги передавал еврочиновникам для поддержки Порошенко как кандидата в президенты в 2014 году, когда был послом в Германии. Во-первых, лидеры ЕС взятки не берут, а [канцлер Германии] Ангела Меркель — на 101%. Никто, кроме нее, не то чтобы какое-то решение принять (не о поддержке, конечно, вмешательством в наши внутренние дела никто в Германии не занимается, это российская история), а даже отношение к кому бы то ни было в Украине определить не мог, а на фоне войны с Россией и подавно. Я тоже взяток не даю и не передаю - так мама с папой научили. И вообще, не нужно на Евросоюз сетовать: он, конечно, неидеален, но такими делами там не занимаются", - подчеркнул Климкин.

Климкин предположил, что Жвания скорее всего его с кем-то спутал.

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"Если же серьезно, то это внутренняя история или русский, или, как говорят в известной рекламе, два в одном, смотрите сами", - резюмировал Климкин.

Бывший нардеп Давид Жвания 22 июля выступил с видеозаявлением о том, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, "купив" поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

В частности, он утверждает, что вместе с Климкиным якобы участвовал "в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза".