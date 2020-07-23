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Климкин про заявление Жвании: Меркель и лидеры ЕС взяток не берут

Климкин про заявление Жвании: Меркель и лидеры ЕС взяток не берут

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин опроверг заявление Давида Жвании о том, что в свою бытность послом в Германии Климкин передавал 5 миллионов евро высокопоставленному еврочиновнику за поддержку Петра Порошенко на выборах со стороны Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь кто-то говорит, что я деньги передавал еврочиновникам для поддержки Порошенко как кандидата в президенты в 2014 году, когда был послом в Германии. Во-первых, лидеры ЕС взятки не берут, а [канцлер Германии] Ангела Меркель — на 101%. Никто, кроме нее, не то чтобы какое-то решение принять (не о поддержке, конечно, вмешательством в наши внутренние дела никто в Германии не занимается, это российская история), а даже отношение к кому бы то ни было в Украине определить не мог, а на фоне войны с Россией и подавно. Я тоже взяток не даю и не передаю - так мама с папой научили. И вообще, не нужно на Евросоюз сетовать: он, конечно, неидеален, но такими делами там не занимаются", - подчеркнул Климкин.

Климкин предположил, что Жвания скорее всего его с кем-то спутал.

Также смотрите: "Я входил в ОПГ, которая захватила власть в 2014 году", - экс-нардеп Жвания. ВИДЕО

"Если же серьезно, то это внутренняя история или русский, или, как говорят в известной рекламе, два в одном, смотрите сами", - резюмировал Климкин.

Бывший нардеп Давид Жвания 22 июля выступил с видеозаявлением о том, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, "купив" поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

В частности, он утверждает, что вместе с Климкиным якобы участвовал "в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза".

Автор: 

взятка (6177) Жвания Давид (351) Меркель Ангела (2125) Порошенко Петр (19615) Климкин Павел (2352)


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Топ комментарии
+37
зато Жвания еще как берет.. и вообще, Каломойский выкупил старые долги Жвании перед расиянскими банками, и поставил Жванию на шпагат: или ты поешь все что тебе напишут, или Венедиктова и ГБР сажают тебя за старые грехи и ты лишаешся всей собственности..
нам скоро предстоит увидеть еще несколько "персонажей" времен Оранжевой революции и Майдана 2010г..
ЗЫ даю наводку, Парасюк до сих пор должен команде Каломойского около 100 000 баксов..
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23.07.2020 09:53
+23
Не знаю,як там всі лідери ЄС,але про Меркель вірю,що не корупціонерка.А ось що до Жванії,то чия корова мукала б.Таку гидку і ницу людину ще пошукати треба.Одне те,як він нищив Ющенка,вже чого варто.Шльондра політична той Жванія
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23.07.2020 09:57
+21
"мiлкими"? палишься, лапотник
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23.07.2020 09:50
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Что этот мешок с гавно, который Жвания, о себе возомнил!! Ворюга и лизоблюд, каких ещё поискать надо!! За сколько продался ,стерва грузинская???
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23.07.2020 12:59 Ответить
климкинд, расскажи это швайнмайеру в грязьпроме
зы а что есть труба из паРашы, если не взятка?
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23.07.2020 13:06 Ответить
Врет картавый.
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23.07.2020 13:40 Ответить
Я поражён!
Кто то обращает внимание на эту сучку жвания, дешёвого поведения...
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23.07.2020 15:09 Ответить
это просто Жванию перекупили в очередной раз
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23.07.2020 15:40 Ответить
Онищенко врет, Деркач пленки подделал, Жвания врет... Товарищи порохоботы, чего же ваш сывочолый гетьман-крыголам не подает в суд? Да по одной простой причине. Тогда будет сделана экспертиза пленок и будет доказано, что они настоящие. И как бы Жвании не зажимал фаберже Коломойский, Давид не станет себе наговаривать статью. Если Кол заставил Жванию выступить, значит, есть доказательства. Когда ВВС напечатало слух про то, что Порошенко дал взятку за встречу с Трампом, ваш Кондитер моментально подал в суд. И выиграл. А сейчас - молчит, проказник этакий. А когда Путин протролил Шоколадного, что тот получал дивиденды с Липецкой фабрики во время войны, Петя Мальдивский засунул язык в задницу. Потому что у Пуйла есть банковские документы, подтверждающие выплату. А когда Кадыров в прошлом году написал в соцсетях, что Порох заверял его в любви и дружбе к России при передаче арестованных в мае 2014 года журналистов Лайфньюс, почему Порох не опроверг его слова? Да потому что - таки да, заверял.

А не сидит ПАП только по одной простой причине: Зе и По из олигархической системы. Только Зе - это обслуживающий персонал.

Пы.Сы. Было бы странно, если б Климкин подтвердил факт взятки. А сколько высших госчиновников из разных стран сидят? Подозреваю, что Климкин не умеет пользоваться интернетом.
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23.07.2020 16:15 Ответить
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