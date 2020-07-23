Підвищення мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію, - НБУ

Різке підвищення розміру мінімальної заробітної плати може вплинути на макроекономічні показники та інфляцію в цілому.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо буде підвищення мінімальної зарплати, і достатньо суттєве, то це впливатиме на макроекономічні показники, показники бюджету, інфляцію і безробіття", - сказав Сологуб.

Він також зазначив, що наразі без підвищення мінімальної зарплати інфляція залишатиметься у цільовому діапазоні.

Як повідомлялося, мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тис. грн, а з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн, з 1 липня наступного року – до 6,5 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ погіршив прогноз падіння ВВП