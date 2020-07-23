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Підвищення мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію, - НБУ

Підвищення мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію, - НБУ

Різке підвищення розміру мінімальної заробітної плати може вплинути на макроекономічні показники та інфляцію в цілому.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо буде підвищення мінімальної зарплати, і достатньо суттєве, то це впливатиме на макроекономічні показники, показники бюджету, інфляцію і безробіття", - сказав Сологуб.

Він також зазначив, що наразі без підвищення мінімальної зарплати інфляція залишатиметься у цільовому діапазоні.

Як повідомлялося, мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тис. грн, а з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн, з 1 липня наступного року – до 6,5 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ погіршив прогноз падіння ВВП

Автор: 

інфляція (871) НБУ (10442) мінімальна зарплата (305)


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Топ коментарі
+14
Себе понизте, чтобы инфляции не было.
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23.07.2020 17:34
+9
Порох оставил страну зебилам с курсом 25, а зебилы уже докерувались до 28 и не собираются останавливаться
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23.07.2020 17:34
+9
А при Гросе и Порохе не влияла. Кстати, а девальвация гривны и включение печатного станка на инфляцию не повлияют?
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23.07.2020 17:37
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Себе понизте, чтобы инфляции не было.
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23.07.2020 17:34 Відповісти
Порох оставил страну зебилам с курсом 25, а зебилы уже докерувались до 28 и не собираются останавливаться
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23.07.2020 17:34 Відповісти
Ти забув, що порох крутонувся на курсі 40, а потім знизив до 25, обезцінивши гривню втричі. Ці ********, що зараз теж мутять воду та продовжують знщувати державу з середини.
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23.07.2020 17:38 Відповісти
так как знищив барыга- никто его не переплюнит
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23.07.2020 17:43 Відповісти
Таких як ти слід нищити перманентно.
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23.07.2020 18:19 Відповісти
А можно поподробнее дату когда был курс 40. Просто интересно.
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23.07.2020 17:44 Відповісти
а когда был курс 8 напомнить?
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23.07.2020 18:08 Відповісти
А ваш тупой выбор при курсе 8 голову не жмет? Может напомнить кого вы тогда выбрали президентом?
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23.07.2020 19:20 Відповісти
Нєнада. Єму Льоха Прямой с Льохой Косим всьо абіснят)))
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23.07.2020 19:37 Відповісти
https://censor.net/user/446255 а нука? коли було сорок? чи то в рублях сраний пыдрахуй?
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23.07.2020 20:20 Відповісти
Итоги дня 1.01.2019
К 16:10 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) - 27,45 / 28,175 грн., EUR (Евро) - 31,325 / 32,4 грн., RUB (российский рубль) - 0,3325 / 0,415 грн.1 янв. 2019 г.
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23.07.2020 18:07 Відповісти
Сегодня, 20 мая 2019 года, курс доллара по версии НБУ - 26,36 гривен/доллар.Сегодня, 20 мая 2019 года, курс доллара по версии НБУ - 26,36 гривен/доллар.Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 26,20 гривен за доллар, продажи - 26,50 гривен за доллар.
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23.07.2020 19:23 Відповісти
Логично, зачем её повышать, когда можно не повышать
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23.07.2020 17:34 Відповісти
А при Гросе и Порохе не влияла. Кстати, а девальвация гривны и включение печатного станка на инфляцию не повлияют?
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23.07.2020 17:37 Відповісти
Паша, что 1500?
И потрудитесь писать грамотнее и ясне выражать ваши странные мысли.
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23.07.2020 17:47 Відповісти
не не не повлияют - включайте.
а если и немного да,
то буба же все поправит - крыс жареных, шаурму мне не жрать....
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23.07.2020 17:52 Відповісти
стоп, стоять станок! - станок стал и он стоит...
де то за кулисами пинднят слесарей....
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23.07.2020 17:58 Відповісти
Вариант сокращения социальных расходов, рост которых, по мнению некоторых экспертов, виновен в современной инфляции, исключён. Эти расходы на самом деле не настолько велики, как их изображают наши антиинфляционисты. Они лишь частично компенсируют нищенскую жизнь малообеспеченных слоёв населения .
Полагать, что с инфляцией можно покончить раз и навсегда, стоит поставить у власти некое «разумное» правительство, - наивная утопия. Её можно свести к минимуму, например к 2-3%, что удалось сделать правительствам большинства развитых стран. Но для этого требуется упорная работа по ограничению всех тех объективных и субъективных моментов, которые давят на цены, подталкивая их к повышении.(с)
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23.07.2020 17:41 Відповісти
правильна, не хер повышать
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23.07.2020 17:42 Відповісти
Сиди на мінімалці, опущене. Лише такі як ти погоджуються ходити на фултайм за такі копійки.
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23.07.2020 18:21 Відповісти
та прямо таки Чего пугаете людей, когда пызда и так видна?
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23.07.2020 17:43 Відповісти
Та вводите уже карточки на хлеб, денег не надо.
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23.07.2020 17:44 Відповісти
Скоко раз надо говорить! Это не повышение ЗП это повышение налогов!! что конечно привидет к повышению цен на все и на вся!!
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23.07.2020 17:45 Відповісти
Идут нога в ногу со своими товарищами.
"Украинцы не должны жить лучше рабсиян", - партия "Слуга единорога".

"путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года."

Президент России Владимир хутин подписал https://sozd.duma.gov.ru/bill/802512-7 закон , согласно которому https://rg.ru/2019/12/11/sovfed-odobril-zamorozku-nakopitelnoj-chasti-pensii-do-2022-goda.html заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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23.07.2020 17:49 Відповісти
А повышение налогов для лежачего бизнеса в кризис -- это приведет к росту экономики или наоборот?
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23.07.2020 17:50 Відповісти
Повышение зарплат-повышение цен и так до бесконечности, одна только видимость улучшения жизни простого народа.
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23.07.2020 17:51 Відповісти
А утримання суддів депутатів прокурорів сбу мусарні і всієї нечисті не впливає на інфляцію?
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23.07.2020 17:53 Відповісти
Зебилы, ну вы поняли да..?
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23.07.2020 17:55 Відповісти
недоедаешь, бедолага? меньше в тырнете сиди, экономь
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23.07.2020 18:20 Відповісти
Босой косой, ти теж мінімальщик? На роботу ходиш у лаптях?
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23.07.2020 18:23 Відповісти
Зелохам вообще зарплата не нужна, им нужны зрелища.
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23.07.2020 17:57 Відповісти
пИЛЯТЬ И ЧТО БЫ К ЭТОМУ ДОЙТИ НУЖНО ИМЕТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? тА ЛАДНО!!
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23.07.2020 17:59 Відповісти
Итоги дня 1.01.2019
К 16:10 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) - 27,45 / 28,175 грн., EUR (Евро) - 31,325 / 32,4 грн., RUB (российский рубль) - 0,3325 / 0,415 грн.1 янв. 2019 г.
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23.07.2020 18:06 Відповісти
Ви піднімайте мінімальну скільки хочете. У нас в малих містах своя зарплата. Ставка в день 150 грн ( з 1 вересня 200 грн)або 10%.Хотіли би плати продавцям більше,але немає можливості.
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23.07.2020 18:19 Відповісти
Выплаты чиновникам по 100 тысяч и по миллиону не могут повлиять а минималка может.
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23.07.2020 18:42 Відповісти
Во эти богатеи на минималке!Как получат свою зарплату и давай доллары скупать.
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23.07.2020 19:34 Відповісти
На инфляцию влияет в первую очередь убивание промышленности и экономики.
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23.07.2020 19:51 Відповісти
"Повышение минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию, - НБУ" - как Порошенко сделал украинцев самыми бедными в Европе, так и Зеленский изо всех сил старается не лишить их этого статуса.
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23.07.2020 20:14 Відповісти
повышение минимальной зарплаты может повлияить на на понижение зарплаты НБУ, это су#fа имела ввиду?
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23.07.2020 20:16 Відповісти
Может вернуть еще крепостное право .бесплатно работать так лутше для зебилов.
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23.07.2020 20:28 Відповісти
 
 