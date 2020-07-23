Підвищення мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію, - НБУ
Різке підвищення розміру мінімальної заробітної плати може вплинути на макроекономічні показники та інфляцію в цілому.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо буде підвищення мінімальної зарплати, і достатньо суттєве, то це впливатиме на макроекономічні показники, показники бюджету, інфляцію і безробіття", - сказав Сологуб.
Він також зазначив, що наразі без підвищення мінімальної зарплати інфляція залишатиметься у цільовому діапазоні.
Як повідомлялося, мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тис. грн, а з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн, з 1 липня наступного року – до 6,5 тис. грн.
Топ коментарі
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И потрудитесь писать грамотнее и ясне выражать ваши странные мысли.
а если и немного да,
то буба же все поправит - крыс жареных, шаурму мне не жрать....
де то за кулисами пинднят слесарей....
Полагать, что с инфляцией можно покончить раз и навсегда, стоит поставить у власти некое «разумное» правительство, - наивная утопия. Её можно свести к минимуму, например к 2-3%, что удалось сделать правительствам большинства развитых стран. Но для этого требуется упорная работа по ограничению всех тех объективных и субъективных моментов, которые давят на цены, подталкивая их к повышении.(с)
"Украинцы не должны жить лучше рабсиян", - партия "Слуга единорога".
"путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года."
Президент России Владимир хутин подписал https://sozd.duma.gov.ru/bill/802512-7 закон , согласно которому https://rg.ru/2019/12/11/sovfed-odobril-zamorozku-nakopitelnoj-chasti-pensii-do-2022-goda.html заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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