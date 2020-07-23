Повышение минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию, - НБУ
Резкое повышение размера минимальной заработной платы может повлиять на макроэкономические показатели и инфляцию в целом.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если будет повышение минимальной зарплаты, и достаточно существенное, то это будет влиять на макроэкономические показатели, показатели бюджета, инфляцию и безработицу", - сказал Сологуб.
Он также отметил, что сейчас без повышения минимальной зарплаты инфляция будет оставаться в целевом диапазоне.
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Напомним, минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5 тыс. грн, а с 1 января 2021 - до 6 тыс. грн, с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн.
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К 16:10 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) - 27,45 / 28,175 грн., EUR (Евро) - 31,325 / 32,4 грн., RUB (российский рубль) - 0,3325 / 0,415 грн.1 янв. 2019 г.
И потрудитесь писать грамотнее и ясне выражать ваши странные мысли.
а если и немного да,
то буба же все поправит - крыс жареных, шаурму мне не жрать....
де то за кулисами пинднят слесарей....
Полагать, что с инфляцией можно покончить раз и навсегда, стоит поставить у власти некое «разумное» правительство, - наивная утопия. Её можно свести к минимуму, например к 2-3%, что удалось сделать правительствам большинства развитых стран. Но для этого требуется упорная работа по ограничению всех тех объективных и субъективных моментов, которые давят на цены, подталкивая их к повышении.(с)
"Украинцы не должны жить лучше рабсиян", - партия "Слуга единорога".
"путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года."
Президент России Владимир хутин подписал https://sozd.duma.gov.ru/bill/802512-7 закон , согласно которому https://rg.ru/2019/12/11/sovfed-odobril-zamorozku-nakopitelnoj-chasti-pensii-do-2022-goda.html заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
К 16:10 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) - 27,45 / 28,175 грн., EUR (Евро) - 31,325 / 32,4 грн., RUB (российский рубль) - 0,3325 / 0,415 грн.1 янв. 2019 г.