Україна випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг, - президент Соммаруга

Президент України Володимир Зеленський і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга під час робочої поїздки на Донбас ознайомилися з ходом будівництва автомобільної дороги державного значення Сєверодонецьк - Станиця Луганська, яке здійснюється в рамках Національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми не зупиняли жодних інфраструктурних проєктів - будівництво шкіл, дитячих садків і доріг - на час карантину", - зазначив глава держави.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубрак продемонстрував графік будівництва автодоріг у Луганській області. У 2014-2016 роках у регіоні доріг не будували взагалі, а в 2017-2019-му було споруджено лише кілька десятків кілометрів.

"Разом із тим тільки за перше півріччя 2020 року в області побудовано та реконструйовано 130 кілометрів доріг", - повідомив Кубрак.

Президент Швейцарії була щиро здивована такими показниками.

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"Україна навіть випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг", - зазначила Соммаруга.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що в рамках програми "Велике будівництво" також будують приймальні відділення медичних установ і стадіони.

"Цей регіон не бачив такої якості доріг, які оснащені сучасними об'єктами інфраструктури, навіть зупинками з сонячними батареями", - сказав Тимошенко.

Цього року планується здійснити ремонт і інших важливих доріг державного і місцевого значення.