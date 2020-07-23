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Новини
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Україна випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг, - президент Соммаруга

Україна випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг, - президент Соммаруга

Президент України Володимир Зеленський і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга під час робочої поїздки на Донбас ознайомилися з ходом будівництва автомобільної дороги державного значення Сєверодонецьк - Станиця Луганська, яке здійснюється в рамках Національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми не зупиняли жодних інфраструктурних проєктів - будівництво шкіл, дитячих садків і доріг - на час карантину", - зазначив глава держави.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубрак продемонстрував графік будівництва автодоріг у Луганській області. У 2014-2016 роках у регіоні доріг не будували взагалі, а в 2017-2019-му було споруджено лише кілька десятків кілометрів.

"Разом із тим тільки за перше півріччя 2020 року в області побудовано та реконструйовано 130 кілометрів доріг", - повідомив Кубрак.

Президент Швейцарії була щиро здивована такими показниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій і президентка Швейцарії Соммаруга обговорили співпрацю з розвитку інфраструктури в Україні. ФОТО

"Україна навіть випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг", - зазначила Соммаруга.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що в рамках програми "Велике будівництво" також будують приймальні відділення медичних установ і стадіони.

"Цей регіон не бачив такої якості доріг, які оснащені сучасними об'єктами інфраструктури, навіть зупинками з сонячними батареями", - сказав Тимошенко.

Цього року планується здійснити ремонт і інших важливих доріг державного і місцевого значення.

Автор: 

дороги (3071) Зеленський Володимир (24253) Швейцарія (869) Тимошенко Кирило (558) Кубраков Олександр (448) Соммаруга Симонетта (17) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+24
Все чудесатее и чудесатее наши новости
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23.07.2020 17:52
+17
У них просто все дороги построены, делают новые заезды в частные новые дома отсилы, поэтому мы и опережаем, все логично))
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23.07.2020 17:58
+15
Це правда. Швейцарії ті дороги вже нема куди будувати. Там навіть на альпійські пасовища ведуть асфальтовані дороги. А на наші полонини доріг взагалі немає, Худобу женуть плажм, як сто років томуу
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23.07.2020 17:54
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Киевская область 250.
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24.07.2020 00:40 Відповісти
Оо дороги там шик грузовиком проезд по Швейцарии 1 км оплата 1 евро ))
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23.07.2020 23:01 Відповісти
Не знал, что в Швейцарии дорог нет, пока Зеленский не стал президентом.
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24.07.2020 09:28 Відповісти
Смешной Клоун.
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24.07.2020 09:29 Відповісти
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