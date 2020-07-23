Украина опережает Швейцарию по темпам строительства дорог, - президент Соммаруга

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги государственного значения Северодонецк - Станица Луганская, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы не останавливали никаких инфраструктурных проектов - строительство школ, детских садов и дорог - на время карантина", - отметил глава государства.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков продемонстрировал график строительства автодорог в Луганской области. В 2014-2016 годах в регионе дорог не строили вообще, а в 2017-2019-м был сооружены лишь несколько десятков километров.

"Вместе с тем только за первое полугодие 2020 году в области построено и реконструировано 130 километров дорог", - сообщил Кубраков.

Также читайте: Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Президент Швейцарии была искренне удивлена ​​такими показателями.

"Украина даже опережает Швейцарию по темпам строительства дорог", - отметила Соммаруга.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в рамках программы "Большая стройка" также строят приемные отделения в медицинских учреждениях и стадионы.

"Этот регион не видел такого качества дорог, которые оснащены современными объектами инфраструктуры, даже остановками с солнечными батареями", - сказал Тимошенко.

В этом году планируется осуществить ремонт и других важных дорог государственного и местного значения.

Также читайте: Швейцария выделила 1,4 млн франков на очистку воды для жителей Донбасса