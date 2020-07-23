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Украина опережает Швейцарию по темпам строительства дорог, - президент Соммаруга

Украина опережает Швейцарию по темпам строительства дорог, - президент Соммаруга

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги государственного значения Северодонецк - Станица Луганская, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы не останавливали никаких инфраструктурных проектов - строительство школ, детских садов и дорог - на время карантина", - отметил глава государства.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков продемонстрировал график строительства автодорог в Луганской области. В 2014-2016 годах в регионе дорог не строили вообще, а в 2017-2019-м был сооружены лишь несколько десятков километров.

"Вместе с тем только за первое полугодие 2020 году в области построено и реконструировано 130 километров дорог", - сообщил Кубраков.

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Президент Швейцарии была искренне удивлена ​​такими показателями.

"Украина даже опережает Швейцарию по темпам строительства дорог", - отметила Соммаруга.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в рамках программы "Большая стройка" также строят приемные отделения в медицинских учреждениях и стадионы.

"Этот регион не видел такого качества дорог, которые оснащены современными объектами инфраструктуры, даже остановками с солнечными батареями", - сказал Тимошенко.

В этом году планируется осуществить ремонт и других важных дорог государственного и местного значения.

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Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20769) Швейцария (617) Тимошенко Кирилл (432) Кубраков Александр (222) Соммаруга Симонетта (17) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+24
Все чудесатее и чудесатее наши новости
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23.07.2020 17:52
+17
У них просто все дороги построены, делают новые заезды в частные новые дома отсилы, поэтому мы и опережаем, все логично))
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23.07.2020 17:58
+15
Це правда. Швейцарії ті дороги вже нема куди будувати. Там навіть на альпійські пасовища ведуть асфальтовані дороги. А на наші полонини доріг взагалі немає, Худобу женуть плажм, як сто років томуу
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23.07.2020 17:54
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Киевская область 250.
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24.07.2020 00:40 Ответить
Оо дороги там шик грузовиком проезд по Швейцарии 1 км оплата 1 евро ))
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23.07.2020 23:01 Ответить
Не знал, что в Швейцарии дорог нет, пока Зеленский не стал президентом.
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24.07.2020 09:28 Ответить
Смешной Клоун.
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24.07.2020 09:29 Ответить
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