Украина опережает Швейцарию по темпам строительства дорог, - президент Соммаруга
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги государственного значения Северодонецк - Станица Луганская, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Мы не останавливали никаких инфраструктурных проектов - строительство школ, детских садов и дорог - на время карантина", - отметил глава государства.
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков продемонстрировал график строительства автодорог в Луганской области. В 2014-2016 годах в регионе дорог не строили вообще, а в 2017-2019-м был сооружены лишь несколько десятков километров.
"Вместе с тем только за первое полугодие 2020 году в области построено и реконструировано 130 километров дорог", - сообщил Кубраков.
Президент Швейцарии была искренне удивлена такими показателями.
"Украина даже опережает Швейцарию по темпам строительства дорог", - отметила Соммаруга.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в рамках программы "Большая стройка" также строят приемные отделения в медицинских учреждениях и стадионы.
"Этот регион не видел такого качества дорог, которые оснащены современными объектами инфраструктуры, даже остановками с солнечными батареями", - сказал Тимошенко.
В этом году планируется осуществить ремонт и других важных дорог государственного и местного значения.
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