Зеленский: Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают, и "очень мощно".
Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют - мы всегда отвечаем, и очень мощно", - сказал Зеленский.
Таким образом президент ответил на вопрос журналиста о том, будут ли украинские военные отвечать на нарушение режима прекращения огня.
Также на Цензор.НЕТ: Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе
Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Он вообще хоть зелёное понятие имеет об этой войне?
Эт Вы Зеленскому ты-кайте...
К счастью, таких "академиков", как Вы, здесь немного.
Хотя, "дермите" Вы как то по детски...
Одобряю.
Всё, я победил в дискуссии.
Обычно ЗЕ блеет, как овца кадыровская.
Писеть, не мешки ворочать!
клоун, и этим все сказано))))