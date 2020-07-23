У Мінському процесі повернулися до питань безпеки і припинення вогню, - Резніков

У переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) повернулися до пріоритету питання припинення вогню і створення умов безпеки, чого не було в попередні роки.

Про це віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков - заявив на брифінгу в Станиці Луганській, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прорив у тому, що до цього існував наратив, що спочатку політичні домовленості, а потім все інше. Так, принаймні, домінувала Російська Федерація в попередніх переговорах. Ми повернулися до пріоритету: умови безпеки в першу чергу. Це пункт перший комплексу заходів мінських угод. Спочатку безпека, спочатку режим тиші, припинення вогню, а потім - все інше. У цьому головна новина", - сказав Рєзніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство військового медика на Донбасі порушує мінські і нормандські домовленості, Росія має взяти на себе відповідальність, - ЄС