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У Мінському процесі повернулися до питань безпеки і припинення вогню, - Резніков

У Мінському процесі повернулися до питань безпеки і припинення вогню, - Резніков

У переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) повернулися до пріоритету питання припинення вогню і створення умов безпеки, чого не було в попередні роки.

Про це віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков - заявив на брифінгу в Станиці Луганській, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прорив у тому, що до цього існував наратив, що спочатку політичні домовленості, а потім все інше. Так, принаймні, домінувала Російська Федерація в попередніх переговорах. Ми повернулися до пріоритету: умови безпеки в першу чергу. Це пункт перший комплексу заходів мінських угод. Спочатку безпека, спочатку режим тиші, припинення вогню, а потім - все інше. У цьому головна новина", - сказав Рєзніков.

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Автор: 

перемовини (2997) мінські угоди (2231) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 3707
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23.07.2020 18:09
+4
С чего начинали к тому и вернулись...
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23.07.2020 18:07
+2
Круто . Интересная новость через шесть лет войны .
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23.07.2020 18:07
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Круто . Интересная новость через шесть лет войны .
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23.07.2020 18:07 Відповісти
С чего начинали к тому и вернулись...
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23.07.2020 18:07 Відповісти
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 3707
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23.07.2020 18:09 Відповісти
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 1903
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23.07.2020 18:10 Відповісти
Это все что на картинке должно кормить червей или рыбу!!!
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23.07.2020 21:02 Відповісти
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 249
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23.07.2020 18:11 Відповісти
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 3654
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23.07.2020 18:12 Відповісти
типичный команданте... геномодифицированный продукт.
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23.07.2020 19:09 Відповісти
Это даже не продукт,а кусок коровьего гавна!
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23.07.2020 21:03 Відповісти
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 2236
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23.07.2020 18:13 Відповісти
На заднем плане лось перевязанный... так прям свидетель иеговый... А эта вешалка дистрофическая могла бы и откормиться чуток, а то ее половинка кости на ней свои поломает.. Хотя, судя по его морде, уже поломал и желает быстрее нажраться и в окоп к оркам от этой стерляди с лошадиной лыбой...
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23.07.2020 19:06 Відповісти
Да там нет Людей!!!
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23.07.2020 21:05 Відповісти
А шесть лет назад не это было?
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23.07.2020 18:14 Відповісти
Резников, ты действительно веришь в то, что Ху#ло платит этим уродам, в т.ч. своим ихтамнетам и обеспечивает их вооружением и боеприпасами ради "режима тишины"???
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23.07.2020 18:14 Відповісти
Судячи до того переліку заходів, яки погодились прийняти зє зрадники, залишилось забрати в воїнів всі набої, щоби не могли чинити опір фєдєрастовим загарбникам...
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23.07.2020 18:17 Відповісти
Я когда-то не поверил, что этот чмошник и гееобразный психоаналитик в 1984-1986 году проходил службу в ВДВ.

Эх время,безжалостная ты ****.
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23.07.2020 18:22 Відповісти
Пока все дрочили на луцкое варьете, Зелений сдал, Украину куйлу - запретив беспилотники, запретив разведку, запретив ответ наших сил в случае нападения на них росийских террористов... Внимание - Отвечать можно будет только после согласования украинским штабом с россиянами !!! . Это *******...пздц !!!! (с)
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23.07.2020 18:51 Відповісти
Ну это просто какойто праздник ! Давайте выйдем на парад... СЛАВА ЗЕ! СЛАВА ЗЕ! и т.д.
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23.07.2020 19:00 Відповісти
чо-чо?
"Безпека" через небезпеку для солдат ЗСУ?
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23.07.2020 21:13 Відповісти
 
 