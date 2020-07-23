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В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников

В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников

В переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вернулись к приоритету вопроса прекращения огня и создания условий безопасности, чего не было в предыдущие годы.

Об этом вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников - заявил на брифинге в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прорыв в том, что до этого существовал нарратив, что сначала политические договоренности, а потом все остальное. Так, по крайней мере, доминировала Российская Федерация в предыдущих переговорах. Мы вернулись к приоритету: условия безопасности в первую очередь. Это пункт первый комплекса мер Минских соглашений. Сначала безопасность, сначала режим тишины, прекращения огня, а потом - все остальное. В этом главная новость", - сказал Резников.

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Автор: 

переговоры (5066) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 3707
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23.07.2020 18:09
+4
С чего начинали к тому и вернулись...
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23.07.2020 18:07
+2
Круто . Интересная новость через шесть лет войны .
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23.07.2020 18:07
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Круто . Интересная новость через шесть лет войны .
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23.07.2020 18:07 Ответить
С чего начинали к тому и вернулись...
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23.07.2020 18:07 Ответить
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 3707
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23.07.2020 18:09 Ответить
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 1903
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23.07.2020 18:10 Ответить
Это все что на картинке должно кормить червей или рыбу!!!
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23.07.2020 21:02 Ответить
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 249
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23.07.2020 18:11 Ответить
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 3654
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23.07.2020 18:12 Ответить
типичный команданте... геномодифицированный продукт.
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23.07.2020 19:09 Ответить
Это даже не продукт,а кусок коровьего гавна!
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23.07.2020 21:03 Ответить
В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников - Цензор.НЕТ 2236
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23.07.2020 18:13 Ответить
На заднем плане лось перевязанный... так прям свидетель иеговый... А эта вешалка дистрофическая могла бы и откормиться чуток, а то ее половинка кости на ней свои поломает.. Хотя, судя по его морде, уже поломал и желает быстрее нажраться и в окоп к оркам от этой стерляди с лошадиной лыбой...
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23.07.2020 19:06 Ответить
Да там нет Людей!!!
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23.07.2020 21:05 Ответить
А шесть лет назад не это было?
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23.07.2020 18:14 Ответить
Резников, ты действительно веришь в то, что Ху#ло платит этим уродам, в т.ч. своим ихтамнетам и обеспечивает их вооружением и боеприпасами ради "режима тишины"???
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23.07.2020 18:14 Ответить
Судячи до того переліку заходів, яки погодились прийняти зє зрадники, залишилось забрати в воїнів всі набої, щоби не могли чинити опір фєдєрастовим загарбникам...
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23.07.2020 18:17 Ответить
Я когда-то не поверил, что этот чмошник и гееобразный психоаналитик в 1984-1986 году проходил службу в ВДВ.

Эх время,безжалостная ты ****.
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23.07.2020 18:22 Ответить
Пока все дрочили на луцкое варьете, Зелений сдал, Украину куйлу - запретив беспилотники, запретив разведку, запретив ответ наших сил в случае нападения на них росийских террористов... Внимание - Отвечать можно будет только после согласования украинским штабом с россиянами !!! . Это *******...пздц !!!! (с)
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23.07.2020 18:51 Ответить
Ну это просто какойто праздник ! Давайте выйдем на парад... СЛАВА ЗЕ! СЛАВА ЗЕ! и т.д.
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23.07.2020 19:00 Ответить
чо-чо?
"Безпека" через небезпеку для солдат ЗСУ?
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23.07.2020 21:13 Ответить
 
 