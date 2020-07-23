В Минском процессе вернулись к вопросам безопасности и прекращения огня, - Резников

В переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вернулись к приоритету вопроса прекращения огня и создания условий безопасности, чего не было в предыдущие годы.

Об этом вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников - заявил на брифинге в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прорыв в том, что до этого существовал нарратив, что сначала политические договоренности, а потом все остальное. Так, по крайней мере, доминировала Российская Федерация в предыдущих переговорах. Мы вернулись к приоритету: условия безопасности в первую очередь. Это пункт первый комплекса мер Минских соглашений. Сначала безопасность, сначала режим тишины, прекращения огня, а потом - все остальное. В этом главная новость", - сказал Резников.

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