Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція. ФОТО

Поліція ЧАЕС блокувала незаконне переміщення 300 кг радіоактивних ягід і грибів із Зони відчуження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Упродовж липня поліцейські зони ЧАЕС запобігли 14 фактам незаконного переміщення територією Зони радіоактивного забруднення лісових ягід і грибів, і притягнули до адміністративної відповідальності 16 порушників.

Встановлено, що вилучені у громадян на території Зони відчуження 300 кг лісових ягід і 20 кг грибів, вдвічі перевищували допустимі норми вмісту радіоактивних елементів цезію і стронцію. За всіма виявленими фактами порушення вимог режиму радіаційної безпеки відкрито кримінальні провадження.

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Правоохоронці вилучили зібрані ягоди і гриби, які громадяни намагались перемістити за межі зони без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю. Також вилучено автомобіль, на якому порушники намагалися вивезти радіаційний "урожай".

Слідчі зони ЧАЕС відкрили 14 кримінальних проваджень за ст. 267-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За несанкціоноване проникнення в Зону відчуження на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлено до суду для прийняття рішень.