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Новини Силовики
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Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція. ФОТО

Поліція ЧАЕС блокувала незаконне переміщення 300 кг радіоактивних ягід і грибів із Зони відчуження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція 01

Упродовж липня поліцейські зони ЧАЕС запобігли 14 фактам незаконного переміщення територією Зони радіоактивного забруднення лісових ягід і грибів, і притягнули до адміністративної відповідальності 16 порушників.

Встановлено, що вилучені у громадян на території Зони відчуження 300 кг лісових ягід і 20 кг грибів, вдвічі перевищували допустимі норми вмісту радіоактивних елементів цезію і стронцію. За всіма виявленими фактами порушення вимог режиму радіаційної безпеки відкрито кримінальні провадження.

Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція

Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція 03

Правоохоронці вилучили зібрані ягоди і гриби, які громадяни намагались перемістити за межі зони без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю. Також вилучено автомобіль, на якому порушники намагалися вивезти радіаційний "урожай".

Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція 04

Слідчі зони ЧАЕС відкрили 14 кримінальних проваджень за ст. 267-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За несанкціоноване проникнення в Зону відчуження на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлено до суду для прийняття рішень.

Автор: 

Нацполіція (15261) Правоохоронні органи (2708) радіація (187) силовики (2514) зона відчуження (326)


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Топ коментарі
+14
В столову ОП відвезіть.
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23.07.2020 18:49
+7
судя по тому что плетет Зеля видимо грибы от туда все таки иногда попадают в Киев
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23.07.2020 18:51
+7
а лисички красивые...
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23.07.2020 18:52
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23.07.2020 18:49 Відповісти
или кацапам
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23.07.2020 22:30 Відповісти
Не верю, где измерение дозиметром?))
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23.07.2020 18:50 Відповісти
грибы и ягоды дозиметром не меряют, только в стационарных условиях в лаборатории.
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23.07.2020 21:42 Відповісти
І вимір проводиться близько години з піковим графіком, згідно якого вже й визначається ізотоп та інтенсивність.
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23.07.2020 21:58 Відповісти
Да, если ты хочешь посмотреть изотопный состав. Но в сан.нормах Украины прописаны только 2 изотопа, стронций и цезий, ягоды и грибы меряют только на них, там быстрый метод, меряется только 2 точки в спектре излучения.
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24.07.2020 00:25 Відповісти
Спрашивайте на Киевских Рынках.
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23.07.2020 18:51 Відповісти
судя по тому что плетет Зеля видимо грибы от туда все таки иногда попадают в Киев
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23.07.2020 18:51 Відповісти
Гриби гарні, так розумію що хробачки теж не ******* той цезій.
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23.07.2020 18:51 Відповісти
в нас цьогоріч теж багато лисичок торгують.
40 грн за літрову банку.
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23.07.2020 18:55 Відповісти
Лисички один из немногих грибов не повреждающихся червями, в них есть вещество растворяющее оболочку червя на стадии личинки и т.д. Единственное так называемый проволочник с ножки бывает подъедает.
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23.07.2020 19:33 Відповісти
но и как любой другйо гриб - очень любят радиацию, хорошо её впитывают, как губка!
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23.07.2020 21:13 Відповісти
два відра смажених лисичок я б зжер за один прісєст
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23.07.2020 18:51 Відповісти
а лисички красивые...
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23.07.2020 18:52 Відповісти
Згадав класику:

Мужик яблоками торгует и кричит:
- Яблоки, яблоки, чернобыльские яблоки!
Другой подходит:
- Ты что, с дуба рухнул такое орать? Никто же брать не будет!
- Да ладно... Уже два мешка продал! Кто для тещи, кто для жены...
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23.07.2020 18:58 Відповісти
*** анекдот (если шо)))))
я опытный грибник... со стажем...я всегда страхуюсь от неудачи, когда иду за грибами.
поэтому вместе с корзиной я беру запасной нож, удочки, ружье, кондомы и бутылку водки.
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23.07.2020 19:08 Відповісти
Объявление в газете: "Мужчина 45 лет, пятикратный вдовец, ищет женщину 25-40 лет, которая станет моей новой спутницей жизни. О себе: приятной внешности, без вредных привычек, люблю собирать грибы и готовить из них различные блюда..."
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23.07.2020 19:12 Відповісти
А веселые у соседей веселей,и в достатке)))
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23.07.2020 19:04 Відповісти
Так это не лисички. Он за ними с сачком гонялся))
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23.07.2020 19:14 Відповісти
лисички-лисички! то Вы потом... после бледной поганки за кем-то с сачком гонялись ))))
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23.07.2020 19:20 Відповісти
В этом случае - мухоморы. Ганяешь всех.
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23.07.2020 19:33 Відповісти
Після блідої поганки навряд чи за кимось вийде поганятися...
То скоріше мухомори або псилоциби.

Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5562
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23.07.2020 20:14 Відповісти
как можно быть такими отмороженными, что бы сознательно вот так вот вредить людям.
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23.07.2020 18:52 Відповісти
А подвійна норма може бути не такою страшною.
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23.07.2020 18:53 Відповісти
ну не знаю, везде по чуть-чуть и в целом повлияет на здоровье, особенно детям.
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23.07.2020 18:55 Відповісти
что ты несёшь? частица радиации попавшая внутрь будет травить организм ВСЮ ЖИЗНЬ, облучать изнутри, носитель будет получать облучение 365-24/7 и в конечном итоге пойдут патологии по здоровью, особенно если дети!!!
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23.07.2020 21:12 Відповісти
А як же у на нема радіації? Вже хотіли в Чорнобилі курорт будувати..І чому приємниця союзу росія, а за чорнобиль платить УКРАЇНА якщо станція будувалась по наказу москви?
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23.07.2020 18:55 Відповісти
в Чернобыло в большинстве мест безопасный\приемлимый для туризма уровень радиации но это не значит, что радиацию можно жрать!!!
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23.07.2020 21:10 Відповісти
жаль что меряют дозиметром только с зоны отчуждения, интересно было бы сравнить, с теми что с под Киева собирают.
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23.07.2020 18:56 Відповісти
Какая разніца звідки грибочки !
Аби смакували )
Какая разніца хто президент, аби зовні подобався.
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23.07.2020 18:56 Відповісти
Якщо не має різниці хто президент, то нехай президентом буде Порошенко 😀
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23.07.2020 19:06 Відповісти
та вже не буде.
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23.07.2020 19:08 Відповісти
А где видно что они с радиацией?
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23.07.2020 18:58 Відповісти
А як видно ботулізм чи сальмонелу?
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23.07.2020 19:00 Відповісти
Это кацы,туристы,сто пудофф сожрали уже свои веселые грибочки,вместе со своей "Ягода малина"...на фото отсутствуют...
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23.07.2020 19:01 Відповісти
Ні, в кацапів ягоди були б подушені, а гриби шматками.
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23.07.2020 19:02 Відповісти
...зарплата тiльки завтра,так вони сьогоднi ще на старших запасiв году...
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23.07.2020 19:13 Відповісти
*старих...для миття унiтазiв...
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23.07.2020 19:17 Відповісти
Тут можна ремікснути класику:

- Сталкерил вот в Зоне Отчуждения, насобирал для тёщи ягод и грибов...
- А вдруг они радиоактивные?
- Что значит "вдруг"?!
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23.07.2020 19:06 Відповісти
До сраки...за пределами зоны в тех же Народичах или в янтарном краю может быть намного больше
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23.07.2020 19:46 Відповісти
еще бы и черных лесорубов начали ловить, а то скоро только в Чернобыле лес останется.
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23.07.2020 19:46 Відповісти
Таукю застарелую инфу, панове, называют нафталиновой. Бутусов - фильтруй!
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23.07.2020 19:52 Відповісти
что это за законы такие, продукты с радиацией везли на продажу, целенаправленно, осознавая свои действия!!! Ребенок съедает пол кило ягод, принимает радиацию внутрь которая на протяжении всей жизни облучает, отсюда и рак итд итп патологии!!! Это умышленное УБИЙСТВО или посягательство на жизнь! Садить этих тварей нужно лет на 10 МИНИМУМ! тогда и остальным не повадно будет, катаются за ягодами, грибами, металлом... штраф в сравнении с потенциальным доходом - копеечный, потому и лезут уроды!
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23.07.2020 21:08 Відповісти
Да ладно вам. На Беларашке та же чернобыльская зона. Только ее никто не перекрывал и продукты оттуда везут не только по всей Беларашке а и в Украину.
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23.07.2020 21:26 Відповісти
 
 