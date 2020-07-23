Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция. ФОТО
Полиция ЧАЭС блокировала незаконное перемещение 300 кг радиоактивных ягод и грибов из Зоны отчуждения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
На протяжении июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения по территории Зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.
Установлено, что изъятые у граждан на территории Зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы содержания радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства.
Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также изъят автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай".
Следователями зоны ЧАЭС открыто 14 уголовных производств по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
За несанкционированное проникновение в Зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
40 грн за літрову банку.
Мужик яблоками торгует и кричит:
- Яблоки, яблоки, чернобыльские яблоки!
Другой подходит:
- Ты что, с дуба рухнул такое орать? Никто же брать не будет!
- Да ладно... Уже два мешка продал! Кто для тещи, кто для жены...
я опытный грибник... со стажем...я всегда страхуюсь от неудачи, когда иду за грибами.
поэтому вместе с корзиной я беру запасной нож, удочки, ружье, кондомы и бутылку водки.
То скоріше мухомори або псилоциби.
Аби смакували )
Какая разніца хто президент, аби зовні подобався.
- Сталкерил вот в Зоне Отчуждения, насобирал для тёщи ягод и грибов...
- А вдруг они радиоактивные?
- Что значит "вдруг"?!