Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция. ФОТО

Полиция ЧАЭС блокировала незаконное перемещение 300 кг радиоактивных ягод и грибов из Зоны отчуждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На протяжении июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения по территории Зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Установлено, что изъятые у граждан на территории Зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы содержания радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция

Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также изъят автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай".

Следователями зоны ЧАЭС открыто 14 уголовных производств по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прип'ять. ЧАЕС. Міряєм фон. #б твою мать! 6,64!", - замер уровня радиации в Зоне отчуждения. ВИДЕО

За несанкционированное проникновение в Зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решений.