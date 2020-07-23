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Новости Силовики
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Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция. ФОТО

Полиция ЧАЭС блокировала незаконное перемещение 300 кг радиоактивных ягод и грибов из Зоны отчуждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция 01

На протяжении июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения по территории Зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Установлено, что изъятые у граждан на территории Зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы содержания радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства.

Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция

Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция 03

Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также изъят автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай".

Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция 04

Следователями зоны ЧАЭС открыто 14 уголовных производств по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прип'ять. ЧАЕС. Міряєм фон. #б твою мать! 6,64!", - замер уровня радиации в Зоне отчуждения. ВИДЕО

За несанкционированное проникновение в Зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решений.

Автор: 

Нацполиция (16550) правоохранительные органы (2970) радиация (321) силовики (2799) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+14
В столову ОП відвезіть.
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23.07.2020 18:49
+7
судя по тому что плетет Зеля видимо грибы от туда все таки иногда попадают в Киев
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23.07.2020 18:51
+7
а лисички красивые...
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23.07.2020 18:52
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В столову ОП відвезіть.
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23.07.2020 18:49 Ответить
или кацапам
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23.07.2020 22:30 Ответить
Не верю, где измерение дозиметром?))
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23.07.2020 18:50 Ответить
грибы и ягоды дозиметром не меряют, только в стационарных условиях в лаборатории.
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23.07.2020 21:42 Ответить
І вимір проводиться близько години з піковим графіком, згідно якого вже й визначається ізотоп та інтенсивність.
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23.07.2020 21:58 Ответить
Да, если ты хочешь посмотреть изотопный состав. Но в сан.нормах Украины прописаны только 2 изотопа, стронций и цезий, ягоды и грибы меряют только на них, там быстрый метод, меряется только 2 точки в спектре излучения.
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24.07.2020 00:25 Ответить
Спрашивайте на Киевских Рынках.
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23.07.2020 18:51 Ответить
судя по тому что плетет Зеля видимо грибы от туда все таки иногда попадают в Киев
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23.07.2020 18:51 Ответить
Гриби гарні, так розумію що хробачки теж не ******* той цезій.
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23.07.2020 18:51 Ответить
в нас цьогоріч теж багато лисичок торгують.
40 грн за літрову банку.
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23.07.2020 18:55 Ответить
Лисички один из немногих грибов не повреждающихся червями, в них есть вещество растворяющее оболочку червя на стадии личинки и т.д. Единственное так называемый проволочник с ножки бывает подъедает.
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23.07.2020 19:33 Ответить
но и как любой другйо гриб - очень любят радиацию, хорошо её впитывают, как губка!
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23.07.2020 21:13 Ответить
два відра смажених лисичок я б зжер за один прісєст
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23.07.2020 18:51 Ответить
а лисички красивые...
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23.07.2020 18:52 Ответить
Згадав класику:

Мужик яблоками торгует и кричит:
- Яблоки, яблоки, чернобыльские яблоки!
Другой подходит:
- Ты что, с дуба рухнул такое орать? Никто же брать не будет!
- Да ладно... Уже два мешка продал! Кто для тещи, кто для жены...
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23.07.2020 18:58 Ответить
*** анекдот (если шо)))))
я опытный грибник... со стажем...я всегда страхуюсь от неудачи, когда иду за грибами.
поэтому вместе с корзиной я беру запасной нож, удочки, ружье, кондомы и бутылку водки.
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23.07.2020 19:08 Ответить
Объявление в газете: "Мужчина 45 лет, пятикратный вдовец, ищет женщину 25-40 лет, которая станет моей новой спутницей жизни. О себе: приятной внешности, без вредных привычек, люблю собирать грибы и готовить из них различные блюда..."
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23.07.2020 19:12 Ответить
А веселые у соседей веселей,и в достатке)))
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23.07.2020 19:04 Ответить
Так это не лисички. Он за ними с сачком гонялся))
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23.07.2020 19:14 Ответить
лисички-лисички! то Вы потом... после бледной поганки за кем-то с сачком гонялись ))))
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23.07.2020 19:20 Ответить
В этом случае - мухоморы. Ганяешь всех.
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23.07.2020 19:33 Ответить
Після блідої поганки навряд чи за кимось вийде поганятися...
То скоріше мухомори або псилоциби.

Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5562
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23.07.2020 20:14 Ответить
как можно быть такими отмороженными, что бы сознательно вот так вот вредить людям.
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23.07.2020 18:52 Ответить
А подвійна норма може бути не такою страшною.
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23.07.2020 18:53 Ответить
ну не знаю, везде по чуть-чуть и в целом повлияет на здоровье, особенно детям.
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23.07.2020 18:55 Ответить
что ты несёшь? частица радиации попавшая внутрь будет травить организм ВСЮ ЖИЗНЬ, облучать изнутри, носитель будет получать облучение 365-24/7 и в конечном итоге пойдут патологии по здоровью, особенно если дети!!!
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23.07.2020 21:12 Ответить
А як же у на нема радіації? Вже хотіли в Чорнобилі курорт будувати..І чому приємниця союзу росія, а за чорнобиль платить УКРАЇНА якщо станція будувалась по наказу москви?
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23.07.2020 18:55 Ответить
в Чернобыло в большинстве мест безопасный\приемлимый для туризма уровень радиации но это не значит, что радиацию можно жрать!!!
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23.07.2020 21:10 Ответить
жаль что меряют дозиметром только с зоны отчуждения, интересно было бы сравнить, с теми что с под Киева собирают.
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23.07.2020 18:56 Ответить
Какая разніца звідки грибочки !
Аби смакували )
Какая разніца хто президент, аби зовні подобався.
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23.07.2020 18:56 Ответить
Якщо не має різниці хто президент, то нехай президентом буде Порошенко 😀
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23.07.2020 19:06 Ответить
та вже не буде.
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23.07.2020 19:08 Ответить
А где видно что они с радиацией?
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23.07.2020 18:58 Ответить
А як видно ботулізм чи сальмонелу?
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23.07.2020 19:00 Ответить
Это кацы,туристы,сто пудофф сожрали уже свои веселые грибочки,вместе со своей "Ягода малина"...на фото отсутствуют...
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23.07.2020 19:01 Ответить
Ні, в кацапів ягоди були б подушені, а гриби шматками.
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23.07.2020 19:02 Ответить
...зарплата тiльки завтра,так вони сьогоднi ще на старших запасiв году...
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23.07.2020 19:13 Ответить
*старих...для миття унiтазiв...
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23.07.2020 19:17 Ответить
Тут можна ремікснути класику:

- Сталкерил вот в Зоне Отчуждения, насобирал для тёщи ягод и грибов...
- А вдруг они радиоактивные?
- Что значит "вдруг"?!
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23.07.2020 19:06 Ответить
До сраки...за пределами зоны в тех же Народичах или в янтарном краю может быть намного больше
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23.07.2020 19:46 Ответить
еще бы и черных лесорубов начали ловить, а то скоро только в Чернобыле лес останется.
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23.07.2020 19:46 Ответить
Таукю застарелую инфу, панове, называют нафталиновой. Бутусов - фильтруй!
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23.07.2020 19:52 Ответить
что это за законы такие, продукты с радиацией везли на продажу, целенаправленно, осознавая свои действия!!! Ребенок съедает пол кило ягод, принимает радиацию внутрь которая на протяжении всей жизни облучает, отсюда и рак итд итп патологии!!! Это умышленное УБИЙСТВО или посягательство на жизнь! Садить этих тварей нужно лет на 10 МИНИМУМ! тогда и остальным не повадно будет, катаются за ягодами, грибами, металлом... штраф в сравнении с потенциальным доходом - копеечный, потому и лезут уроды!
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23.07.2020 21:08 Ответить
Да ладно вам. На Беларашке та же чернобыльская зона. Только ее никто не перекрывал и продукты оттуда везут не только по всей Беларашке а и в Украину.
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23.07.2020 21:26 Ответить
 
 