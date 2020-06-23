Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция

Лес в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС рубят только для оздоровления и на основании документов. Древесину дважды проверяют на стронций и цезий.

Об этом заявляет отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом полицейские отреагировали на сообщение ряда СМИ о том, что из зоны отчуждения якобы в промышленных масштабах вывозится радиоактивная древесина.

В полиции сообщили, что деревья на территории зоны отчуждения вырубает только специализированное госпредприятие "Северная Пуща". Оно "осуществляет лесохозяйственную деятельность по вырубке и оздоровления лесов на основании полученных лесорубных билетов", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

Участки леса, в которых планируется вырубка, обследуют на содержание стронция и цезия. Радиоактивный лес утилизируют в построенной по евростандартам котельной.

"Древесина, которая соответствует допустимым дозиметрическим нормам, в дальнейшем вырубается и со специальными "чипами" вывозится за пределы зоны ЧАЭС для реализации. На контрольно-пропускных пунктах зоны отчуждения эта древесина во второй раз проверяется на содержание радиации", - уверяют в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: 60 кг лосиных рогов пытались вывезти из Зоны отчуждения, - Нацполиция. ФОТО

Когда в прошлом году водитель попытался вывезти 6 кубометров леса из Чернобыльской зоны без соответствующих документов в обход КПП, его поймали, древесину и автомобиль изъяли, а дело против водителя направили в суд, отметили полицейские.

Ранее телеканал ТСН сообщил, что в Чернобыльской зоне якобы в промышленных масштабах вырубают лес. По данным журналистов, древесину не проверяют на содержание стронция и свободно продают по всей Украине.