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Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция

Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция

Лес в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС рубят только для оздоровления и на основании документов. Древесину дважды проверяют на стронций и цезий.

Об этом заявляет отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом полицейские отреагировали на сообщение ряда СМИ о том, что из зоны отчуждения якобы в промышленных масштабах вывозится радиоактивная древесина.

В полиции сообщили, что деревья на территории зоны отчуждения вырубает только специализированное госпредприятие "Северная Пуща". Оно "осуществляет лесохозяйственную деятельность по вырубке и оздоровления лесов на основании полученных лесорубных билетов", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

Участки леса, в которых планируется вырубка, обследуют на содержание стронция и цезия. Радиоактивный лес утилизируют в построенной по евростандартам котельной.

"Древесина, которая соответствует допустимым дозиметрическим нормам, в дальнейшем вырубается и со специальными "чипами" вывозится за пределы зоны ЧАЭС для реализации. На контрольно-пропускных пунктах зоны отчуждения эта древесина во второй раз проверяется на содержание радиации", - уверяют в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: 60 кг лосиных рогов пытались вывезти из Зоны отчуждения, - Нацполиция. ФОТО

Когда в прошлом году водитель попытался вывезти 6 кубометров леса из Чернобыльской зоны без соответствующих документов в обход КПП, его поймали, древесину и автомобиль изъяли, а дело против водителя направили в суд, отметили полицейские.

Ранее телеканал ТСН сообщил, что в Чернобыльской зоне якобы в промышленных масштабах вырубают лес. По данным журналистов, древесину не проверяют на содержание стронция и свободно продают по всей Украине.

Автор: 

вырубка (160) Киевская область (4136) лес (630) Нацполиция (16468) радиация (321) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+9
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23.06.2020 20:19
+8
Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция - Цензор.НЕТ 2791
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23.06.2020 20:26
+5
а вирубку лісу контролюють так само і ті самі, як бурштинокопачів?))))
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23.06.2020 20:25
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23.06.2020 20:19 Ответить
смєшно
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23.06.2020 20:20 Ответить
Брехня, дав на лапу і вези скільки зможеш.
Це те саме, як поліція зараз слідкує за дотриманням карантину - ніяк.
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23.06.2020 20:23 Ответить
а вирубку лісу контролюють так само і ті самі, як бурштинокопачів?))))
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23.06.2020 20:25 Ответить
Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция - Цензор.НЕТ 2791
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23.06.2020 20:26 Ответить
ось бачиш, ти цей пост зрозумів по своєму, а я тобі скажу свою думку- горе від взірвавшогося будинку у людей, повінь тоже горе, а внизу третє фото з ************ якому смішно бо обдовбане погрожує далекобійникам. як тобі таке?
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23.06.2020 20:34 Ответить
То може Нікітка далекобійник і образився на засранців.
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23.06.2020 20:46 Ответить
Якщо б я знав про що ти, то відповів би! Вальцманоїд то напевно твій родич?
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23.06.2020 20:55 Ответить
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 8145
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23.06.2020 21:20 Ответить
Зебіл, який же ти жалюгідний.
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23.06.2020 21:26 Ответить
Зебіл, дійсно набрид, одноклітинний. Але ж ти й притрушений. Ходи здоровий, хай щастить.
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23.06.2020 21:35 Ответить
Дуринда, дужки прибери, клоун.
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 6960
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23.06.2020 20:57 Ответить
Дуринда, ти навіть неграмотна.
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23.06.2020 21:21 Ответить
Отак ?
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 1196

Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 6448
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23.06.2020 21:03 Ответить
Ещё четвертое фото нужно добавить, с корабельной сосной.
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23.06.2020 22:51 Ответить
Конечно, конечно!
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23.06.2020 20:28 Ответить
А от зараз було смішно
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23.06.2020 20:28 Ответить
По жизни знаю если правительство что-то отрицает или обещает то значит что такая проблема существует а обещаного надо ждать шесть лет а новая власть все свалит на папередников.
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23.06.2020 20:44 Ответить
Из Карпат тоже невозможно.
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23.06.2020 20:46 Ответить
Да, да, продолжайте, очень интересная сказка.
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23.06.2020 20:51 Ответить
Ок, а куда делась загрязненная радионуклидами техника с площадок ответственного хранения?
Её тоже нельзя было вывозить, а вот нет техники, растащили на цветмет.
Вот и с лесом точно так же было, есть и будет.
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23.06.2020 20:57 Ответить
Пойдет на уголь для мангалов.
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23.06.2020 20:58 Ответить
Вот так выглядит "Возможно"
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 9514
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23.06.2020 20:58 Ответить
Та за такую кучку бабла, мусора САМИ спилят и вывезут!
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23.06.2020 21:18 Ответить
Невозможно - это когда нельзя и не сильно хочется.
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23.06.2020 21:46 Ответить
Вот как-то убедительно они говорят, я вот так прям сразу и поверил, вот внушают они мне доверие, вот прям ответственные товарищи, блдь.
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23.06.2020 22:36 Ответить
вопрос: нахера проверять древесину на стронций и цезий, если её вывезти невозможно?
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24.06.2020 07:48 Ответить
а песок и щебень на всех новостройках киева..
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24.06.2020 17:13 Ответить
 
 