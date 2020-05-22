60 кг лосиных рогов пытались вывезти из Зоны отчуждения, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня вблизи пгт. Полесское, работники полиции остановили трех мужчин с рогами диких животных, весом около 60 кг. Жители Киевщины пытались переместить бывшие "украшения" сохатых за пределы Зоны отчуждения с целью продажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Однако, согласно закону, перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля - запрещено.

Лосиные рога полиция изъяла.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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