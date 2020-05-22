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60 кг лосиных рогов пытались вывезти из Зоны отчуждения, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня вблизи пгт. Полесское, работники полиции остановили трех мужчин с рогами диких животных, весом около 60 кг. Жители Киевщины пытались переместить бывшие "украшения" сохатых за пределы Зоны отчуждения с целью продажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Однако, согласно закону, перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля - запрещено.

Лосиные рога полиция изъяла.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 туристов-экстремалов, незаконно проникших в Зону отчуждения, были задержаны на выходных, - полиция. ФОТО

60 кг лосиных рогов пытались вывезти из Зоны отчуждения, - Нацполиция 01

Автор: 

животные (932) Киевская область (4132) Нацполиция (16459) ЧАЭС (566) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+13
Порох, що ж ты робиш, мало тобі картин.
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22.05.2020 17:51
+5
їм баранячі більше підійдуть )
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22.05.2020 18:04
+4
Це ваш дебільний цех скинув роги і говорить, що за Зе не голосував.🐸
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22.05.2020 17:59
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Порох, що ж ты робиш, мало тобі картин.
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22.05.2020 17:51 Ответить
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22.05.2020 17:55 Ответить
а картины тоже ....дил?? што за картины??
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22.05.2020 17:56 Ответить
Іван Зе вбиває Моніку🐸
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22.05.2020 18:03 Ответить
І портрет Стерео Богуцької Лізи🧟
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22.05.2020 18:08 Ответить
в сєточку
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22.05.2020 18:14 Ответить
.... и садится на десятку в клетку, да??)) хорошая картина, перспективообещающая))
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22.05.2020 18:09 Ответить
работники полиции остановили трех мужчин с рогами диких животных, весом около 60 кг Источник: https://censor.net.ua/p3197416
РОГОНОСЦИ!
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22.05.2020 18:13 Ответить
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22.05.2020 18:15 Ответить
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22.05.2020 21:46 Ответить
https://censor.net/user/418292 Це Соєвий свої роги поскидав?
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22.05.2020 20:06 Ответить
Ээээ, Панове, а вот такой https://en.wikipedia.org/wiki/Red_deer зверек там водится?
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22.05.2020 17:53 Ответить
Має бути, але мало.
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22.05.2020 18:06 Ответить
Я это к чему...Купил на ибей немножко рога вот этой зверушки. Из Литвы. На поделки(рукоятки для ножей, такое). Шо, как придет, счетчиком Гейгера их проверить, раз есть шанс на то, шо они из ЗО ЧАЕС приехали?
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22.05.2020 18:08 Ответить
Навіть не знаю Макс, можливо і таке.
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22.05.2020 18:09 Ответить
Копита требуло б до рогів і пішки через поребрик!!
😂😂
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22.05.2020 17:56 Ответить
Це ваш дебільний цех скинув роги і говорить, що за Зе не голосував.🐸
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22.05.2020 17:59 Ответить
їм баранячі більше підійдуть )
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22.05.2020 18:04 Ответить
"Остерігайтеся тих, хто хоче поставити вам відчуття провини, бо вони жадають власті над вами"
(© Арістотель)
Ви порушуєте основні засади Держави Україна:Конституцію -
таємне голосування!!
Карне та моральне(??😂) незворотнє (??) відшкодуаання(??)..
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22.05.2020 18:13 Ответить
Таємне голосування стосується конкретних осіб, а не результатів проведеного голосування. А от інкримінування вини, якої нема є злочином!
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22.05.2020 18:16 Ответить
В Вашому випадку і не тільки- КОНКРЕТНИХ!
😁
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22.05.2020 18:50 Ответить
Рогоносцям на стіну )
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22.05.2020 17:59 Ответить
А за убийство лосей этих синяков не привлекли?
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22.05.2020 18:00 Ответить
Лосі скидають роги.
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22.05.2020 18:07 Ответить
Про копыта в статье ни слова. А наказываеют их не за рога, а за вывоз их из зоны с повышенным излучением без дозиметрического контроля..
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22.05.2020 19:22 Ответить
Садись, два (по зоологии парнокопытных).
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23.05.2020 12:05 Ответить
я читал про эту фирму..кажись называеца Рога и Копыта
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22.05.2020 18:00 Ответить
так 60 кіло - це один рог може потянути
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22.05.2020 18:13 Ответить
Це ж не мамонт, пишуть що 18-20 кг максимум.
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22.05.2020 18:19 Ответить
Такие рогатые мамонты***...
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22.05.2020 19:23 Ответить
Денег наверное много загнули .... не верю чтоб зе победил коррупцию
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22.05.2020 18:17 Ответить
Прочитал заголовок, сразу подумалось про зелебобиков... Извините, если кого обидел.
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22.05.2020 19:38 Ответить
Главное, что наших нувориш посадить незачто, а этих можно запросто!
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22.05.2020 19:40 Ответить
Так пусть пойдут контроль, какие проблемы?
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22.05.2020 19:46 Ответить
Заработать недоумки хотели, ценой своего и чужого здоровья.
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22.05.2020 19:54 Ответить
тепер їх буде аваков носити?
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22.05.2020 20:18 Ответить
не пустили, переживають чи не віслючок їх загубив
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22.05.2020 23:03 Ответить
А оленьи не изъяла? В куче же половина рогов оленя. Это журналюга тоже олень тупой.
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23.05.2020 12:01 Ответить
 
 