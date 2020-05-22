60 кг лосячих рогів намагалися вивезти із Зони відчуження, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні поблизу смт. Поліське, працівники поліції зупинили трьох чоловіків із рогами диких тварин, вагою близько 60 кг. Жителі Київщини намагалися перемістити колишні "прикраси" сохатих за межі зони відчуження з метою продажу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Однак, згідно із законом, переміщення будь-яких об'єктів за межі зони відчуження чи зони безумовного відселення без спеціального дозволу або проведення дозиметричного контролю – заборонено.

Лосячі роги поліція вилучила.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 267-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція. ФОТО