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60 кг лосячих рогів намагалися вивезти із Зони відчуження, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні поблизу смт. Поліське, працівники поліції зупинили трьох чоловіків із рогами диких тварин, вагою близько 60 кг. Жителі Київщини намагалися перемістити колишні "прикраси" сохатих за межі зони відчуження з метою продажу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Однак, згідно із законом, переміщення будь-яких об'єктів за межі зони відчуження чи зони безумовного відселення без спеціального дозволу або проведення дозиметричного контролю – заборонено.

Лосячі роги поліція вилучила.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 267-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція. ФОТО

60 кг лосячих рогів намагалися вивезти із Зони відчуження, - Нацполіція 01

Автор: 

тварини (463) Київська область (4022) Нацполіція (15164) ЧАЕС (537) зона відчуження (324)


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Топ коментарі
+13
Порох, що ж ты робиш, мало тобі картин.
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22.05.2020 17:51
+5
їм баранячі більше підійдуть )
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22.05.2020 18:04
+4
Це ваш дебільний цех скинув роги і говорить, що за Зе не голосував.🐸
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22.05.2020 17:59
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Порох, що ж ты робиш, мало тобі картин.
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22.05.2020 17:51 Відповісти
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22.05.2020 17:55 Відповісти
а картины тоже ....дил?? што за картины??
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22.05.2020 17:56 Відповісти
Іван Зе вбиває Моніку🐸
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22.05.2020 18:03 Відповісти
І портрет Стерео Богуцької Лізи🧟
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22.05.2020 18:08 Відповісти
в сєточку
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22.05.2020 18:14 Відповісти
.... и садится на десятку в клетку, да??)) хорошая картина, перспективообещающая))
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22.05.2020 18:09 Відповісти
работники полиции остановили трех мужчин с рогами диких животных, весом около 60 кг Источник: https://censor.net.ua/p3197416
РОГОНОСЦИ!
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22.05.2020 18:13 Відповісти
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22.05.2020 18:15 Відповісти
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22.05.2020 21:46 Відповісти
https://censor.net/user/418292 Це Соєвий свої роги поскидав?
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22.05.2020 20:06 Відповісти
Ээээ, Панове, а вот такой https://en.wikipedia.org/wiki/Red_deer зверек там водится?
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22.05.2020 17:53 Відповісти
Має бути, але мало.
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22.05.2020 18:06 Відповісти
Я это к чему...Купил на ибей немножко рога вот этой зверушки. Из Литвы. На поделки(рукоятки для ножей, такое). Шо, как придет, счетчиком Гейгера их проверить, раз есть шанс на то, шо они из ЗО ЧАЕС приехали?
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22.05.2020 18:08 Відповісти
Навіть не знаю Макс, можливо і таке.
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22.05.2020 18:09 Відповісти
Копита требуло б до рогів і пішки через поребрик!!
😂😂
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22.05.2020 17:56 Відповісти
Це ваш дебільний цех скинув роги і говорить, що за Зе не голосував.🐸
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22.05.2020 17:59 Відповісти
їм баранячі більше підійдуть )
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22.05.2020 18:04 Відповісти
"Остерігайтеся тих, хто хоче поставити вам відчуття провини, бо вони жадають власті над вами"
(© Арістотель)
Ви порушуєте основні засади Держави Україна:Конституцію -
таємне голосування!!
Карне та моральне(??😂) незворотнє (??) відшкодуаання(??)..
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22.05.2020 18:13 Відповісти
Таємне голосування стосується конкретних осіб, а не результатів проведеного голосування. А от інкримінування вини, якої нема є злочином!
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22.05.2020 18:16 Відповісти
В Вашому випадку і не тільки- КОНКРЕТНИХ!
😁
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22.05.2020 18:50 Відповісти
Рогоносцям на стіну )
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22.05.2020 17:59 Відповісти
А за убийство лосей этих синяков не привлекли?
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22.05.2020 18:00 Відповісти
Лосі скидають роги.
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22.05.2020 18:07 Відповісти
Про копыта в статье ни слова. А наказываеют их не за рога, а за вывоз их из зоны с повышенным излучением без дозиметрического контроля..
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22.05.2020 19:22 Відповісти
Садись, два (по зоологии парнокопытных).
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23.05.2020 12:05 Відповісти
я читал про эту фирму..кажись называеца Рога и Копыта
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22.05.2020 18:00 Відповісти
так 60 кіло - це один рог може потянути
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22.05.2020 18:13 Відповісти
Це ж не мамонт, пишуть що 18-20 кг максимум.
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22.05.2020 18:19 Відповісти
Такие рогатые мамонты***...
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22.05.2020 19:23 Відповісти
Денег наверное много загнули .... не верю чтоб зе победил коррупцию
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22.05.2020 18:17 Відповісти
Прочитал заголовок, сразу подумалось про зелебобиков... Извините, если кого обидел.
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22.05.2020 19:38 Відповісти
Главное, что наших нувориш посадить незачто, а этих можно запросто!
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22.05.2020 19:40 Відповісти
Так пусть пойдут контроль, какие проблемы?
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22.05.2020 19:46 Відповісти
Заработать недоумки хотели, ценой своего и чужого здоровья.
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22.05.2020 19:54 Відповісти
тепер їх буде аваков носити?
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22.05.2020 20:18 Відповісти
не пустили, переживають чи не віслючок їх загубив
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22.05.2020 23:03 Відповісти
А оленьи не изъяла? В куче же половина рогов оленя. Это журналюга тоже олень тупой.
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23.05.2020 12:01 Відповісти
 
 