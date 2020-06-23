Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція

Ліс у зоні відчуження навколо ЧАЕС рубають тільки для оздоровлення та на підставі документів. Деревину двічі перевіряють на стронцій і цезій.

Про це заявляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ. Таким чином поліцейські відреагували на повідомлення низки ЗМІ про те, що із зони відчуження нібито у промислових масштабах вивозиться радіоактивна деревина.

У поліції повідомили, що дерева на території зони відчуження вирубує тільки спеціалізоване держпідприємство "Північна Пуща". Воно "здійснює лісогосподарську діяльність щодо вирубки і оздоровлення лісів на підставі отриманих лісорубних квитків", - сказано в повідомленні.

Ділянки лісу, в яких планується вирубка, обстежують на вміст стронцію і цезію. Радіоактивний ліс утилізують у побудованій за євростандартами котельні.

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"Деревина, яка відповідає допустимим дозиметричним нормам, надалі вирубується і зі спеціальними "чіпами" вивозиться за межі зони ЧАЕС для реалізації. На контрольно-пропускних пунктах зони відчуження ця деревина вдруге перевіряється на вміст радіації", - запевняють у поліції.

Коли торік водій спробував вивезти 6 кубометрів лісу з Чорнобильської зони без відповідних документів в обхід КПП, його зловили, деревину та автомобіль вилучили, а справу проти водія направили до суду, зазначили поліцейські.

Раніше телеканал ТСН повідомив, що в Чорнобильській зоні нібито в промислових масштабах вирубують ліс. За даними журналістів, деревину не перевіряють на вміст стронцію і вільно продають по всій Україні.

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