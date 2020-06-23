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Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція

Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція

Ліс у зоні відчуження навколо ЧАЕС рубають тільки для оздоровлення та на підставі документів. Деревину двічі перевіряють на стронцій і цезій.

Про це заявляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ. Таким чином поліцейські відреагували на повідомлення низки ЗМІ про те, що із зони відчуження нібито у промислових масштабах вивозиться радіоактивна деревина.

У поліції повідомили, що дерева на території зони відчуження вирубує тільки спеціалізоване держпідприємство "Північна Пуща". Воно "здійснює лісогосподарську діяльність щодо вирубки і оздоровлення лісів на підставі отриманих лісорубних квитків", - сказано в повідомленні.

Ділянки лісу, в яких планується вирубка, обстежують на вміст стронцію і цезію. Радіоактивний ліс утилізують у побудованій за євростандартами котельні.

Також читайте: Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF

"Деревина, яка відповідає допустимим дозиметричним нормам, надалі вирубується і зі спеціальними "чіпами" вивозиться за межі зони ЧАЕС для реалізації. На контрольно-пропускних пунктах зони відчуження ця деревина вдруге перевіряється на вміст радіації", - запевняють у поліції.

Коли торік водій спробував вивезти 6 кубометрів лісу з Чорнобильської зони без відповідних документів в обхід КПП, його зловили, деревину та автомобіль вилучили, а справу проти водія направили до суду, зазначили поліцейські.

Раніше телеканал ТСН повідомив, що в Чорнобильській зоні нібито в промислових масштабах вирубують ліс. За даними журналістів, деревину не перевіряють на вміст стронцію і вільно продають по всій Україні.

Читайте також: Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів

Автор: 

вирубка (169) Київська область (4026) ліс (768) Нацполіція (15173) радіація (186) зона відчуження (325)


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Топ коментарі
+9
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23.06.2020 20:19
+8
Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция - Цензор.НЕТ 2791
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23.06.2020 20:26
+5
а вирубку лісу контролюють так само і ті самі, як бурштинокопачів?))))
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23.06.2020 20:25
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23.06.2020 20:19 Відповісти
смєшно
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23.06.2020 20:20 Відповісти
Брехня, дав на лапу і вези скільки зможеш.
Це те саме, як поліція зараз слідкує за дотриманням карантину - ніяк.
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23.06.2020 20:23 Відповісти
а вирубку лісу контролюють так само і ті самі, як бурштинокопачів?))))
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23.06.2020 20:25 Відповісти
Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция - Цензор.НЕТ 2791
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23.06.2020 20:26 Відповісти
ось бачиш, ти цей пост зрозумів по своєму, а я тобі скажу свою думку- горе від взірвавшогося будинку у людей, повінь тоже горе, а внизу третє фото з ************ якому смішно бо обдовбане погрожує далекобійникам. як тобі таке?
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23.06.2020 20:34 Відповісти
То може Нікітка далекобійник і образився на засранців.
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23.06.2020 20:46 Відповісти
Якщо б я знав про що ти, то відповів би! Вальцманоїд то напевно твій родич?
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23.06.2020 20:55 Відповісти
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 8145
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23.06.2020 21:20 Відповісти
Зебіл, який же ти жалюгідний.
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23.06.2020 21:26 Відповісти
Зебіл, дійсно набрид, одноклітинний. Але ж ти й притрушений. Ходи здоровий, хай щастить.
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23.06.2020 21:35 Відповісти
Дуринда, дужки прибери, клоун.
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 6960
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23.06.2020 20:57 Відповісти
Дуринда, ти навіть неграмотна.
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23.06.2020 21:21 Відповісти
Отак ?
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 1196

Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 6448
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23.06.2020 21:03 Відповісти
Ещё четвертое фото нужно добавить, с корабельной сосной.
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23.06.2020 22:51 Відповісти
Конечно, конечно!
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23.06.2020 20:28 Відповісти
А от зараз було смішно
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23.06.2020 20:28 Відповісти
По жизни знаю если правительство что-то отрицает или обещает то значит что такая проблема существует а обещаного надо ждать шесть лет а новая власть все свалит на папередников.
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23.06.2020 20:44 Відповісти
Из Карпат тоже невозможно.
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23.06.2020 20:46 Відповісти
Да, да, продолжайте, очень интересная сказка.
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23.06.2020 20:51 Відповісти
Ок, а куда делась загрязненная радионуклидами техника с площадок ответственного хранения?
Её тоже нельзя было вывозить, а вот нет техники, растащили на цветмет.
Вот и с лесом точно так же было, есть и будет.
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23.06.2020 20:57 Відповісти
Пойдет на уголь для мангалов.
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23.06.2020 20:58 Відповісти
Вот так выглядит "Возможно"
Вивезти із зони ЧАЕС радіоактивний ліс неможливо, - поліція - Цензор.НЕТ 9514
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23.06.2020 20:58 Відповісти
Та за такую кучку бабла, мусора САМИ спилят и вывезут!
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23.06.2020 21:18 Відповісти
Невозможно - это когда нельзя и не сильно хочется.
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23.06.2020 21:46 Відповісти
Вот как-то убедительно они говорят, я вот так прям сразу и поверил, вот внушают они мне доверие, вот прям ответственные товарищи, блдь.
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23.06.2020 22:36 Відповісти
вопрос: нахера проверять древесину на стронций и цезий, если её вывезти невозможно?
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24.06.2020 07:48 Відповісти
а песок и щебень на всех новостройках киева..
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24.06.2020 17:13 Відповісти
 
 