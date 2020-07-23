Україна розмістила євробонди, угоду про які скасували після відставки Смолія, - ЗМІ
Україна розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на $2 млрд під 7,25% річних.
Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в банківських колах, інформує Цензор.НЕТ. Офіційна інформація про підсумки розміщення очікується в четвер увечері або в п'ятницю вранці.
Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.
Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України проходило 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.
Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки голови Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.
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«По расчетам Минфина, фактическое количество ставок педагогических работников в учреждениях общего среднего образования (без интернатов) составляет 502,3 тыс. единиц. Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тыс. единиц. То есть у нас учителей на 36 тыс. больше, чем нужно. Речь о дополнительных 5,6 млрд грн (расходов из бюджета - ред.)», - заявил Ермоличев.
Он добавил, что в сравнении с 90-ми сейчас количество учеников в Украине уменьшилось почти вдвое, а вот учителей не уменьшилось.
«Должна быть комплексная государственная программа. У нас кадровая проблема заключается в том, что в школах работает большое количество пенсионеров. Почему так? У них низкая пенсия в большинстве случаев. Если уйдут учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить зарплату тем работникам, которые эффективно работают.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396449-v_minfine_schitajut_chto_v_ukraine_slishkom_mnogo_uchitelej
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А ГОВНОбородько помнится сказал МВФ и т.д. - ИДИТЬ У СРАКУ!
найбільші світові корпорації вкладаючи у виробництво та розробку продукції мільярди долларів мають річні прибутки 5-7% ... соросівські глисти 7,25
И тогда 7% - это было нормально.
Теперь, когда бакс по 28 да во время войны 7,25 - это просто даром.
ты а Японии?
Для Украины 13 лет назад, когда доллар 5, 7% было нормально.
На сегодня это вообще даром.
Буэнос ночес.
а также ты шестёрка-стукачок админовский.
курс в норме, как при петрушке еще стал 27-28.
пойди в укр банке одолжи под 0,725.
и не обзывай 23% зебилами.
Очень плохо.
Стоит задуматься...