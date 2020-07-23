УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11881 відвідувач онлайн
Новини
2 575 20

Україна розмістила євробонди, угоду про які скасували після відставки Смолія, - ЗМІ

Україна розмістила євробонди, угоду про які скасували після відставки Смолія, - ЗМІ

Україна розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на $2 млрд під 7,25% річних.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в банківських колах, інформує Цензор.НЕТ. Офіційна інформація про підсумки розміщення очікується в четвер увечері або в п'ятницю вранці.

Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України проходило 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.

Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки голови Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошуючи свою відставку, я не знав про оформлення угоди з розміщення євробондів, - Смолій

Автор: 

євробонди (650) Goldman Sachs (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
...Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовыхИсточник: https://censor.net/n3209873
найбільші світові корпорації вкладаючи у виробництво та розробку продукції мільярди долларів мають річні прибутки 5-7% ... соросівські глисти 7,25
показати весь коментар
23.07.2020 20:58
+1
и без смолия обошлись.
показати весь коментар
23.07.2020 21:16
+1
Демарш Смолия , подкрепленньій предательскими советами Гонтаревой из Лондона , сорвался. Как и следовало ожидать. Но осадок остался...
показати весь коментар
23.07.2020 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
27,9 гривен = 1 доллар (сегодняшний вечер)
показати весь коментар
23.07.2020 20:21 Відповісти
До 2033г Украина будет в ЕС. 😊
показати весь коментар
23.07.2020 20:23 Відповісти
в ...опе
показати весь коментар
23.07.2020 20:36 Відповісти
В 2021, 2020 нужно будет погасить 750млн. И шо остается по сути?
показати весь коментар
23.07.2020 20:28 Відповісти
...В Украине на 36 тысяч учителей больше, чем необходимо. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью «Главкому».
«По расчетам Минфина, фактическое количество ставок педагогических работников в учреждениях общего среднего образования (без интернатов) составляет 502,3 тыс. единиц. Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тыс. единиц. То есть у нас учителей на 36 тыс. больше, чем нужно. Речь о дополнительных 5,6 млрд грн (расходов из бюджета - ред.)», - заявил Ермоличев.
Он добавил, что в сравнении с 90-ми сейчас количество учеников в Украине уменьшилось почти вдвое, а вот учителей не уменьшилось.
«Должна быть комплексная государственная программа. У нас кадровая проблема заключается в том, что в школах работает большое количество пенсионеров. Почему так? У них низкая пенсия в большинстве случаев. Если уйдут учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить зарплату тем работникам, которые эффективно работают.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396449-v_minfine_schitajut_chto_v_ukraine_slishkom_mnogo_uchitelej

...
показати весь коментар
23.07.2020 20:36 Відповісти
Украина разместила 12-летние евробонды на сумму $2 млрд под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года. Организатор сделки Goldman Sachs и J.P.Morgan потребовал в рамках сделки досрочно выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

А ГОВНОбородько помнится сказал МВФ и т.д. - ИДИТЬ У СРАКУ!
показати весь коментар
23.07.2020 20:57 Відповісти
...Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовыхИсточник: https://censor.net/n3209873
найбільші світові корпорації вкладаючи у виробництво та розробку продукції мільярди долларів мають річні прибутки 5-7% ... соросівські глисти 7,25
показати весь коментар
23.07.2020 20:58 Відповісти
пойди одолжи дешевле, гений финансов.
показати весь коментар
23.07.2020 21:52 Відповісти
так ...злодіям ніхто не хоче позичати під 1,5% ...або навіть як колися японці давали Кучмі кредит БЕЗВІДСОТКОВИЙ на будівництво Борисполя ...правда Кучма не взяв бо вкрасти там нічого не виходило ...а взагалі де виробництво в Україні , не знаєш ...десятиріччями нічого не виробляти було та й є набагато вигідніше ніж працювати ...поклав бабки на депозит і розказуй який ти "крутий" поц ... ЗЛОДІЯМ можуть "дати" гроші тількі такі ж самі злодії у надії поживитися грабунком того що ще лишилося
показати весь коментар
23.07.2020 22:02 Відповісти
я лично занимался привлечением западных кредитов когда был стабильный доллар по 5грн.

И тогда 7% - это было нормально.
Теперь, когда бакс по 28 да во время войны 7,25 - это просто даром.
показати весь коментар
23.07.2020 22:08 Відповісти
... И тогда 7% - это было нормально ...в Америці чи у Японії "нормально" ? ...привлекательний ти наш якщо банківський відсоток по депозитам більший за рентабельність виробництва то у промисловість ніхто вкладатися не буде ...всі понесуть у банк на депозит ...так працює система по знищенню конкуренції спочатку МВФ та інші шахраї "дають" кредити під низький відсоток і нічого не просять окрім як підняти облікову ставку НБУ ну і при можливості забезпечити "незалежність" цієї структури від держави потім просять місця у наглядовій раді (там же) НБУ "дає" кошти комерційним банкам під наприклад 8-10 % банки вже "позичають" наріду під 20% (наприклад) і то на купівлю імпортної техніки ...нічого не нагадує ...а потім кредити відсотки відсотки на відсотки ...а потім "просять" віддати землю ...
показати весь коментар
23.07.2020 22:26 Відповісти
снова много букав.
ты а Японии?
Для Украины 13 лет назад, когда доллар 5, 7% было нормально.
На сегодня это вообще даром.
Буэнос ночес.
показати весь коментар
23.07.2020 22:30 Відповісти
и без смолия обошлись.
показати весь коментар
23.07.2020 21:16 Відповісти
Курс давно видел, обойденец проксевый?
показати весь коментар
23.07.2020 21:44 Відповісти
не я, а ты обойденец проксевый.
а также ты шестёрка-стукачок админовский.
курс в норме, как при петрушке еще стал 27-28.
показати весь коментар
23.07.2020 21:50 Відповісти
чим "обішлися" ...повісили на наших дітей ще більше боргове ярмо ? ...чим віддавати будуть зебіли ?
показати весь коментар
23.07.2020 22:03 Відповісти
угу, ярмо под 7,25.
пойди в укр банке одолжи под 0,725.
и не обзывай 23% зебилами.
показати весь коментар
23.07.2020 22:10 Відповісти
Демарш Смолия , подкрепленньій предательскими советами Гонтаревой из Лондона , сорвался. Как и следовало ожидать. Но осадок остался...
показати весь коментар
23.07.2020 21:24 Відповісти
Зебилы кололись, плакали, но продолжали надувать пузырь ОВГЗ.
показати весь коментар
23.07.2020 21:43 Відповісти
Плохо.
Очень плохо.
Стоит задуматься...
показати весь коментар
23.07.2020 21:53 Відповісти
 
 