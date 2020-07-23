Україна розмістила євробонди, угоду про які скасували після відставки Смолія, - ЗМІ

Україна розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на $2 млрд під 7,25% річних.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в банківських колах, інформує Цензор.НЕТ. Офіційна інформація про підсумки розміщення очікується в четвер увечері або в п'ятницю вранці.

Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України проходило 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.

Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки голови Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.

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