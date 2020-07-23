Природа коливань на валютному ринку - психологічна, - заступник голови НБУ Сологуб
Попит на валюту зростає й у населення, й у бізнесу. Єдина причина цього - публічні заяви про необхідність девальвації й ослаблення гривні.
Про це заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що природа цих коливань останніх тижнів на валютному ринку - психологічна", - сказав Сологуб.
Він підкреслив, що Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу, і коливання відбуваються завдяки різним чинникам. Часом, за словами Сологуба, це коливання попиту і пропозиції валюти з боку експортерів і імпортерів, іноді - якийсь психологічний фактор.
Сологуб нагадав, що після заяви Якова Смолія про відставку з поста очільника НБУ центробанку довелося виходити 2 липня з інтервенціями на суму 150 млн доларів для того, щоб погасити ажіотаж.
"Останніми днями ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що купує валюту населення, купує валюту бізнес", - повідомив заступник голови НБУ.
Єдине пояснення цього попиту - публічні заяви влади про те, що потрібна девальвація, і що національна валюта буде слабшати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"мы просчитали бюджет по 30" - чисто психологически))
https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1286204525720866817 10 ч
Новоспечений Голова НБУ Шевченко тримає в швейцарському банку Lombard Odier 3 млн доларів.
Не в УкрГазбанку де він був Головою, ні в жодному українському банку, а в швейцарському.
Це все, що треба знати про перспективи нашої банківської системи з новим смотрящим від ЗЕбанди
Заказчики должны гривны. С поставщиками расчет через у.е. С каким удовольствием я бы выдавил глаза зеублюдку.
лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.
понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.
а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е.
У будь-якому випадку починаючи з совка рубль, потім гривня і інші валюти колишніх радянських республік виявлялися слабкими по відношенню до долара.