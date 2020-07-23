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Природа коливань на валютному ринку - психологічна, - заступник голови НБУ Сологуб

Природа коливань на валютному ринку - психологічна, - заступник голови НБУ Сологуб

Попит на валюту зростає й у населення, й у бізнесу. Єдина причина цього - публічні заяви про необхідність девальвації й ослаблення гривні.

Про це заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що природа цих коливань останніх тижнів на валютному ринку - психологічна", - сказав Сологуб.

Він підкреслив, що Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу, і коливання відбуваються завдяки різним чинникам. Часом, за словами Сологуба, це коливання попиту і пропозиції валюти з боку експортерів і імпортерів, іноді - якийсь психологічний фактор.

Сологуб нагадав, що після заяви Якова Смолія про відставку з поста очільника НБУ центробанку довелося виходити 2 липня з інтервенціями на суму 150 млн доларів для того, щоб погасити ажіотаж.

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"Останніми днями ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що купує валюту населення, купує валюту бізнес", - повідомив заступник голови НБУ.

Єдине пояснення цього попиту - публічні заяви влади про те, що потрібна девальвація, і що національна валюта буде слабшати.

Автор: 

гривня (1756) долар (538) євро (219) курс (1666) НБУ (10442) Сологуб Дмитро (52)


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Топ коментарі
+20
вот так ненавязчиво сологуб назвал шмарклю - придурком))
"мы просчитали бюджет по 30" - чисто психологически))
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23.07.2020 20:29
+9
"..причина этого - публичные заявления о необходимости девальвации и ослаблении гривни"
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23.07.2020 20:30
+6
Неа. Есть основания для этого. И не из области психологии, а из области экономики.
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23.07.2020 20:31
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вот так ненавязчиво сологуб назвал шмарклю - придурком))
"мы просчитали бюджет по 30" - чисто психологически))
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23.07.2020 20:29 Відповісти
"..причина этого - публичные заявления о необходимости девальвации и ослаблении гривни"
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23.07.2020 20:30 Відповісти
звичайно, відповісти більше не фахово далі вже буде складно! тобто коли засобами масової інформації створюють підгрунття - це не варто уваги (уряд, Президент, НБУ, "експерти")...винувата психологія
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23.07.2020 22:05 Відповісти
то что бакс дороже гривни - ето чисто психологически
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23.07.2020 20:33 Відповісти
Страшно представить, что будет если эти придурки просчитают курс на 21 год по 70? Мы все видели как они зарплаты учителям по 4000$ посчитали. Там с элементарной арифметикой все тоскливо.
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23.07.2020 21:11 Відповісти
27,9 и растет.. какая-то збоченная психология
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23.07.2020 20:31 Відповісти
28.1
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23.07.2020 20:33 Відповісти
тем более.. час прошел как я обновил
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23.07.2020 20:35 Відповісти
Харьков - 28.15
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23.07.2020 20:39 Відповісти
то курс НБУ я смотрю официальный
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23.07.2020 20:40 Відповісти
.. или межбанк
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23.07.2020 20:41 Відповісти
уже на спад идет сегодня
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23.07.2020 21:21 Відповісти
уже банки закрылись, зранку побачимо
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23.07.2020 21:24 Відповісти
28.3-28.5
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23.07.2020 21:31 Відповісти
якщо так то НБУ зранку зробить 28,2-28,3.. зараз стоїть в них на 27,9
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23.07.2020 21:33 Відповісти
Неа. Есть основания для этого. И не из области психологии, а из области экономики.
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23.07.2020 20:31 Відповісти
Це що, пряме звинувачення слуг Бабломойського, що вони спекулюють на валютному ринку?
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23.07.2020 20:32 Відповісти
И вообще Вселенная это симуляция, так что не парьтесь, НПСы. (с) Сологуб.
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23.07.2020 20:33 Відповісти
32 грн за долар до 31 грудня 2020 за - ось мета влади, аби всім фантіків вистачило.
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23.07.2020 20:33 Відповісти
Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 3680
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23.07.2020 20:36 Відповісти
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1286204525720866817 10 ч

Новоспечений Голова НБУ Шевченко тримає в швейцарському банку Lombard Odier 3 млн доларів.
Не в УкрГазбанку де він був Головою, ні в жодному українському банку, а в швейцарському.
Це все, що треба знати про перспективи нашої банківської системи з новим смотрящим від ЗЕбанди
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23.07.2020 21:36 Відповісти
И при этом должен за коммунальные услуги 1.5 млн.грн. !!! И налоговая задолженность в 236979 гривен. !!!
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23.07.2020 21:39 Відповісти
) так это давно известно. причём колебания описываются дифуравнением второго порядка.
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23.07.2020 20:36 Відповісти
Выкладывай уравнение.
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23.07.2020 20:37 Відповісти
может ещё и ключи от обменника с валютой ? )
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23.07.2020 20:40 Відповісти
А шо можно было попросить?
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23.07.2020 20:47 Відповісти
Чи знає він взагалі що то є діфур? Тим паче другого рівня.
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23.07.2020 20:49 Відповісти
)) но как-то же они на резонансе бабло рубять?
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23.07.2020 21:00 Відповісти
Уравнение от известного и неизвестного

Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 647
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23.07.2020 20:40 Відповісти
как дышло - куда повернул, туда и вышло)
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23.07.2020 20:43 Відповісти
Конечно, конечно!
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23.07.2020 20:36 Відповісти
АнаЛизатор, мля..
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23.07.2020 20:39 Відповісти
Для начала надо хотя бы изучить простую лекцию по экономике от Рэя Далио,а потом щебетать про курс валют... всего 30 минут и будете знать все.Ютьюб в помощь....архитекторы просирания бабла от Николаса МаДУРЫ...
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23.07.2020 20:40 Відповісти
Цена на газ в летнем июле ( обогнав не только июньскую но и майскую) видимо тоже с "неустойчивой психологией"
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23.07.2020 20:43 Відповісти
Неделька в Трускавце и можно давать шНобелевскую премию по экономике всем слугам дьяввола...
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23.07.2020 20:46 Відповісти
У Польского реформатора Лешека Бальцероовича была инфляция 10 000 % и цены были выше Небоскреба...,Яценюк и Гройсман удержали ситуацию,несмотря на войну...,в Польше войны не было...
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23.07.2020 20:49 Відповісти
на фото к статье бубочка стоит или мне показалось?
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23.07.2020 20:50 Відповісти
Т.е из-за фобий горстки параноиков-трейдеров страдают обычные люди? Ну-ну... Давно пора эту шайку-лейку вздернуть...
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23.07.2020 20:53 Відповісти
****, ****, ****.
Заказчики должны гривны. С поставщиками расчет через у.е. С каким удовольствием я бы выдавил глаза зеублюдку.
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23.07.2020 20:54 Відповісти
Интервью для дебилов, которые не в курсе, что летом спрос на валюту падает.
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23.07.2020 21:18 Відповісти
Скажи ещё - психическая.
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23.07.2020 21:19 Відповісти
Конечно. Это никак не связано с наездом ЗЕ на НБУ и вынужденной отставкой Смолия и Чурия.
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23.07.2020 21:40 Відповісти
до 1 січня задача влади зробити 32
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23.07.2020 21:54 Відповісти
только зебилы могли поверить зебилам-профанам в недооцененную гривну при спаде производства и спекуляциях с ОВГЗ...
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23.07.2020 22:10 Відповісти
а что здесь не ясно было?
лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.
понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.
а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е.
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23.07.2020 21:59 Відповісти
Бред для зехтората.
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23.07.2020 22:15 Відповісти
Причина не тільки психологічна.
У будь-якому випадку починаючи з совка рубль, потім гривня і інші валюти колишніх радянських республік виявлялися слабкими по відношенню до долара.
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23.07.2020 22:53 Відповісти
Природа зеленая, но осенью опадает. И ее начинают топтать, к следующей весне о ней и не вспомнят.
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23.07.2020 22:57 Відповісти
Британские деньги в последней трети 18 - начале 19 века держались исключительно на доверии населения к финансовым институтам страны, они были необеспеченны, у нас же ситуация обратная, зебилы у власти кричат раздайте невозвратных кредитов разным шайкам экспортерам для подъема экономики, а тут так кстати зебил возглавил Нацбанк, курс наших денег теперь будет падать, даже если он обеспечен, доверия нет, вследствие обещаний их обесценить, и ведь на 30 гривнах за бакс эти недоумки остановиться не смогут, и эту проблему не решить, забив полностью морозильник мясом и запасшись консервами, таким образом "конвертировав", опустошив денежные кубышки. Вследствие обесценивания денег, обесценятся зарплаты и пенсии, будет беднеть население, зебилы "ви вже робите це разом", курс гривны упал, но я так понимаю это даже не цветочки, а уж какие вы ягодки припасли, страшно представить.
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24.07.2020 09:05 Відповісти
Зелупа об этом в курсе?
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24.07.2020 09:09 Відповісти
Валят гривну.
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24.07.2020 09:48 Відповісти
Перед психологічною йде маніпуляційна природа коливань курсу. І тут питання хто це робить?
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24.07.2020 11:07 Відповісти
 
 