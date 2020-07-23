Природа коливань на валютному ринку - психологічна, - заступник голови НБУ Сологуб

Попит на валюту зростає й у населення, й у бізнесу. Єдина причина цього - публічні заяви про необхідність девальвації й ослаблення гривні.

Про це заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що природа цих коливань останніх тижнів на валютному ринку - психологічна", - сказав Сологуб.

Він підкреслив, що Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу, і коливання відбуваються завдяки різним чинникам. Часом, за словами Сологуба, це коливання попиту і пропозиції валюти з боку експортерів і імпортерів, іноді - якийсь психологічний фактор.

Сологуб нагадав, що після заяви Якова Смолія про відставку з поста очільника НБУ центробанку довелося виходити 2 липня з інтервенціями на суму 150 млн доларів для того, щоб погасити ажіотаж.

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"Останніми днями ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що купує валюту населення, купує валюту бізнес", - повідомив заступник голови НБУ.

Єдине пояснення цього попиту - публічні заяви влади про те, що потрібна девальвація, і що національна валюта буде слабшати.