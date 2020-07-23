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Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб

Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб

Спрос на валюту растет и у населения, и у бизнеса. Единственная причина этого - публичные заявления о необходимости девальвации и ослаблении гривни.

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что природа этих колебаний последних недель на валютном рынке - психологическая", - сказал Сологуб.

Он подчеркнул, что Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, и колебания происходят благодаря различным факторам. Порой, по словам Сологуба, это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда - некий психологический фактор.

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Сологуб напомнил, что после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ центробанку пришлось выходить 2 июля с интервенциями на сумму 150 млн долларов для того, чтобы погасить ажиотаж.

"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупает валюту бизнес", - сообщил замглавы НБУ.

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Единственное объяснение этого спроса - публичные заявления властей о том, что нужна девальвация, и что национальная валюта будет слабеть.

Автор: 

гривня (1851) доллар (1576) евро (435) курс (2094) НБУ (4836) Сологуб Дмитрий (34)


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Топ комментарии
+20
вот так ненавязчиво сологуб назвал шмарклю - придурком))
"мы просчитали бюджет по 30" - чисто психологически))
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23.07.2020 20:29
+9
"..причина этого - публичные заявления о необходимости девальвации и ослаблении гривни"
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23.07.2020 20:30
+6
Неа. Есть основания для этого. И не из области психологии, а из области экономики.
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23.07.2020 20:31
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вот так ненавязчиво сологуб назвал шмарклю - придурком))
"мы просчитали бюджет по 30" - чисто психологически))
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23.07.2020 20:29 Ответить
"..причина этого - публичные заявления о необходимости девальвации и ослаблении гривни"
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23.07.2020 20:30 Ответить
звичайно, відповісти більше не фахово далі вже буде складно! тобто коли засобами масової інформації створюють підгрунття - це не варто уваги (уряд, Президент, НБУ, "експерти")...винувата психологія
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23.07.2020 22:05 Ответить
то что бакс дороже гривни - ето чисто психологически
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23.07.2020 20:33 Ответить
Страшно представить, что будет если эти придурки просчитают курс на 21 год по 70? Мы все видели как они зарплаты учителям по 4000$ посчитали. Там с элементарной арифметикой все тоскливо.
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23.07.2020 21:11 Ответить
27,9 и растет.. какая-то збоченная психология
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23.07.2020 20:31 Ответить
28.1
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23.07.2020 20:33 Ответить
тем более.. час прошел как я обновил
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23.07.2020 20:35 Ответить
Харьков - 28.15
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23.07.2020 20:39 Ответить
то курс НБУ я смотрю официальный
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23.07.2020 20:40 Ответить
.. или межбанк
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23.07.2020 20:41 Ответить
уже на спад идет сегодня
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23.07.2020 21:21 Ответить
уже банки закрылись, зранку побачимо
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23.07.2020 21:24 Ответить
28.3-28.5
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23.07.2020 21:31 Ответить
якщо так то НБУ зранку зробить 28,2-28,3.. зараз стоїть в них на 27,9
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23.07.2020 21:33 Ответить
Неа. Есть основания для этого. И не из области психологии, а из области экономики.
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23.07.2020 20:31 Ответить
Це що, пряме звинувачення слуг Бабломойського, що вони спекулюють на валютному ринку?
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23.07.2020 20:32 Ответить
И вообще Вселенная это симуляция, так что не парьтесь, НПСы. (с) Сологуб.
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23.07.2020 20:33 Ответить
32 грн за долар до 31 грудня 2020 за - ось мета влади, аби всім фантіків вистачило.
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23.07.2020 20:33 Ответить
Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 3680
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23.07.2020 20:36 Ответить
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1286204525720866817 10 ч

Новоспечений Голова НБУ Шевченко тримає в швейцарському банку Lombard Odier 3 млн доларів.
Не в УкрГазбанку де він був Головою, ні в жодному українському банку, а в швейцарському.
Це все, що треба знати про перспективи нашої банківської системи з новим смотрящим від ЗЕбанди
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23.07.2020 21:36 Ответить
И при этом должен за коммунальные услуги 1.5 млн.грн. !!! И налоговая задолженность в 236979 гривен. !!!
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23.07.2020 21:39 Ответить
) так это давно известно. причём колебания описываются дифуравнением второго порядка.
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23.07.2020 20:36 Ответить
Выкладывай уравнение.
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23.07.2020 20:37 Ответить
может ещё и ключи от обменника с валютой ? )
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23.07.2020 20:40 Ответить
А шо можно было попросить?
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23.07.2020 20:47 Ответить
Чи знає він взагалі що то є діфур? Тим паче другого рівня.
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23.07.2020 20:49 Ответить
)) но как-то же они на резонансе бабло рубять?
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23.07.2020 21:00 Ответить
Уравнение от известного и неизвестного

Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 647
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23.07.2020 20:40 Ответить
как дышло - куда повернул, туда и вышло)
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23.07.2020 20:43 Ответить
Конечно, конечно!
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23.07.2020 20:36 Ответить
АнаЛизатор, мля..
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23.07.2020 20:39 Ответить
Для начала надо хотя бы изучить простую лекцию по экономике от Рэя Далио,а потом щебетать про курс валют... всего 30 минут и будете знать все.Ютьюб в помощь....архитекторы просирания бабла от Николаса МаДУРЫ...
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23.07.2020 20:40 Ответить
Цена на газ в летнем июле ( обогнав не только июньскую но и майскую) видимо тоже с "неустойчивой психологией"
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23.07.2020 20:43 Ответить
Неделька в Трускавце и можно давать шНобелевскую премию по экономике всем слугам дьяввола...
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23.07.2020 20:46 Ответить
У Польского реформатора Лешека Бальцероовича была инфляция 10 000 % и цены были выше Небоскреба...,Яценюк и Гройсман удержали ситуацию,несмотря на войну...,в Польше войны не было...
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23.07.2020 20:49 Ответить
на фото к статье бубочка стоит или мне показалось?
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23.07.2020 20:50 Ответить
Т.е из-за фобий горстки параноиков-трейдеров страдают обычные люди? Ну-ну... Давно пора эту шайку-лейку вздернуть...
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23.07.2020 20:53 Ответить
****, ****, ****.
Заказчики должны гривны. С поставщиками расчет через у.е. С каким удовольствием я бы выдавил глаза зеублюдку.
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23.07.2020 20:54 Ответить
Интервью для дебилов, которые не в курсе, что летом спрос на валюту падает.
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23.07.2020 21:18 Ответить
Скажи ещё - психическая.
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23.07.2020 21:19 Ответить
Конечно. Это никак не связано с наездом ЗЕ на НБУ и вынужденной отставкой Смолия и Чурия.
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23.07.2020 21:40 Ответить
до 1 січня задача влади зробити 32
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23.07.2020 21:54 Ответить
только зебилы могли поверить зебилам-профанам в недооцененную гривну при спаде производства и спекуляциях с ОВГЗ...
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23.07.2020 22:10 Ответить
а что здесь не ясно было?
лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.
понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.
а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е.
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23.07.2020 21:59 Ответить
Бред для зехтората.
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23.07.2020 22:15 Ответить
Причина не тільки психологічна.
У будь-якому випадку починаючи з совка рубль, потім гривня і інші валюти колишніх радянських республік виявлялися слабкими по відношенню до долара.
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23.07.2020 22:53 Ответить
Природа зеленая, но осенью опадает. И ее начинают топтать, к следующей весне о ней и не вспомнят.
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23.07.2020 22:57 Ответить
Британские деньги в последней трети 18 - начале 19 века держались исключительно на доверии населения к финансовым институтам страны, они были необеспеченны, у нас же ситуация обратная, зебилы у власти кричат раздайте невозвратных кредитов разным шайкам экспортерам для подъема экономики, а тут так кстати зебил возглавил Нацбанк, курс наших денег теперь будет падать, даже если он обеспечен, доверия нет, вследствие обещаний их обесценить, и ведь на 30 гривнах за бакс эти недоумки остановиться не смогут, и эту проблему не решить, забив полностью морозильник мясом и запасшись консервами, таким образом "конвертировав", опустошив денежные кубышки. Вследствие обесценивания денег, обесценятся зарплаты и пенсии, будет беднеть население, зебилы "ви вже робите це разом", курс гривны упал, но я так понимаю это даже не цветочки, а уж какие вы ягодки припасли, страшно представить.
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24.07.2020 09:05 Ответить
Зелупа об этом в курсе?
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24.07.2020 09:09 Ответить
Валят гривну.
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24.07.2020 09:48 Ответить
Перед психологічною йде маніпуляційна природа коливань курсу. І тут питання хто це робить?
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24.07.2020 11:07 Ответить
 
 