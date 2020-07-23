Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб

Спрос на валюту растет и у населения, и у бизнеса. Единственная причина этого - публичные заявления о необходимости девальвации и ослаблении гривни.

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что природа этих колебаний последних недель на валютном рынке - психологическая", - сказал Сологуб.

Он подчеркнул, что Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, и колебания происходят благодаря различным факторам. Порой, по словам Сологуба, это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда - некий психологический фактор.

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Сологуб напомнил, что после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ центробанку пришлось выходить 2 июля с интервенциями на сумму 150 млн долларов для того, чтобы погасить ажиотаж.

"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупает валюту бизнес", - сообщил замглавы НБУ.

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Единственное объяснение этого спроса - публичные заявления властей о том, что нужна девальвация, и что национальная валюта будет слабеть.