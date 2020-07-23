Природа колебаний на валютном рынке - психологическая, - замглавы НБУ Сологуб
Спрос на валюту растет и у населения, и у бизнеса. Единственная причина этого - публичные заявления о необходимости девальвации и ослаблении гривни.
Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что природа этих колебаний последних недель на валютном рынке - психологическая", - сказал Сологуб.
Он подчеркнул, что Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, и колебания происходят благодаря различным факторам. Порой, по словам Сологуба, это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда - некий психологический фактор.
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Сологуб напомнил, что после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ центробанку пришлось выходить 2 июля с интервенциями на сумму 150 млн долларов для того, чтобы погасить ажиотаж.
"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупает валюту бизнес", - сообщил замглавы НБУ.
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Единственное объяснение этого спроса - публичные заявления властей о том, что нужна девальвация, и что национальная валюта будет слабеть.
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"мы просчитали бюджет по 30" - чисто психологически))
https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1286204525720866817 10 ч
Новоспечений Голова НБУ Шевченко тримає в швейцарському банку Lombard Odier 3 млн доларів.
Не в УкрГазбанку де він був Головою, ні в жодному українському банку, а в швейцарському.
Це все, що треба знати про перспективи нашої банківської системи з новим смотрящим від ЗЕбанди
Заказчики должны гривны. С поставщиками расчет через у.е. С каким удовольствием я бы выдавил глаза зеублюдку.
лера с рожковой сыграли со своими друганами хорошую игру по огвз.
понятное дело, что годами такой откровенный грабёж продолжаться не мог, поэтому д.яша был пешкой в этой игре.
а что бы всё смягчить ситуацию по выходу спекулянтов с бумаг, в этот момент типа д.яша обиделся и уходит. на самом деле он в нужное время по указании леры отвёл всё внимание своими заявами от быстрого выхода с бумаг друганов леры и рожковой по хорошему коридору с хорошим курсом в у.е.
У будь-якому випадку починаючи з совка рубль, потім гривня і інші валюти колишніх радянських республік виявлялися слабкими по відношенню до долара.