Трамп сказав Путіну, що не хоче нової гонки озброєнь

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він заявив, що сподівається досягти прогресу на майбутніх переговорах ojlо контролю над озброєннями у Відні.

Під час розмови з Путіним Трамп висловив сподівання, що США, Китаю і Росії вдасться уникнути нової гонки озброєнь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Президент Трамп підтвердив своє сподівання уникнути дороговартісної тристоронньої гонки озброєнь між Китаєм, Росією і Сполученими Штатами, і висловив надію на прогрес в майбутніх переговорах з контролю над озброєннями у Відні", - сказано в заяві Білого дому.

У свою чергу пресслужба Кремля заявила, що "розмова мала конструктивний і змістовний характер".

Як відомо, Договір між США та Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь втратить чинність вже у лютому 2021 року, і сторони досі не змогли узгодити позиції, які б дозволяли його продовжити.

Попередні переговори щодо його продовження між двома країнами, які на двох мають понад 90% світового ядерного арсеналу, не завершилися успіхом.

На останніх переговорах, які відбулися у Відні 22 червня, США і Росія домовилися створити декілька технічних робочих груп, від успіху роботи яких залежатиме дата проведення наступного раунду переговорів.

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