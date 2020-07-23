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Трамп сказав Путіну, що не хоче нової гонки озброєнь

Трамп сказав Путіну, що не хоче нової гонки озброєнь

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він заявив, що сподівається досягти прогресу на майбутніх переговорах ojlо контролю над озброєннями у Відні.

Під час розмови з Путіним Трамп висловив сподівання, що США, Китаю і Росії вдасться уникнути нової гонки озброєнь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Президент Трамп підтвердив своє сподівання уникнути дороговартісної тристоронньої гонки озброєнь між Китаєм, Росією і Сполученими Штатами, і висловив надію на прогрес в майбутніх переговорах з контролю над озброєннями у Відні", - сказано в заяві Білого дому.

У свою чергу пресслужба Кремля заявила, що "розмова мала конструктивний і змістовний характер".

Як відомо, Договір між США та Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь втратить чинність вже у лютому 2021 року, і сторони досі не змогли узгодити позиції, які б дозволяли його продовжити.

Попередні переговори щодо його продовження між двома країнами, які на двох мають понад 90% світового ядерного арсеналу, не завершилися успіхом.

На останніх переговорах, які відбулися у Відні 22 червня, США і Росія домовилися створити декілька технічних робочих груп, від успіху роботи яких залежатиме дата проведення наступного раунду переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США планують найближчим часом провести з РФ переговори щодо укладення нового договору про скорочення озброєнь

Автор: 

путін володимир (24077) росія (65883) США (23310) гонка озброєнь (39) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+20
Ну дебил, лучше бы у Рейгана поучился, замутил бы что-нибудь типа СОИ.
***** бы на гавно изошел, еще бы старых мультиков с союзмультфильма накидал.
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23.07.2020 22:40
+15
Какая "гонка"? Штатам на 1% от ВВП увеличить военный бюджет- и Ху#лу трындец придёт. Нашёл дебилушка Трамп, с кем "гоняться".
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23.07.2020 22:40
+11
Трамп серло як і ЗЕ. Два чоботи пара.
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23.07.2020 22:44
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Ну дебил, лучше бы у Рейгана поучился, замутил бы что-нибудь типа СОИ.
***** бы на гавно изошел, еще бы старых мультиков с союзмультфильма накидал.
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23.07.2020 22:40 Відповісти
ну и где там та СОИ? Тему с мультиками начал как раз Рейган.
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24.07.2020 01:13 Відповісти
СОИ выполнила свою задачу по развалу совка.
Союз ввязался в гонку вооружений, которая его добила. По сути СОИ была фейком, на что повелися комуняки. Наглядным примеров есть строительство и запуск "Бурана", который по сути был сделан как средство борьбы с орбитальными ударными станциями.
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24.07.2020 01:19 Відповісти
ну ну...
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24.07.2020 01:23 Відповісти
А что не так, кацапыдло в Канаде? Усрался Совок тягаться с штатами в гонке вооружений и гигнулся нах - таков факт. Но до кацапыдла не доходит даже в Канаде.
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24.07.2020 07:33 Відповісти
Какая "гонка"? Штатам на 1% от ВВП увеличить военный бюджет- и Ху#лу трындец придёт. Нашёл дебилушка Трамп, с кем "гоняться".
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23.07.2020 22:40 Відповісти
Трампа мало интересует засРашка,а вот Китай реально напрягает США. ВВХ там для массовки и вида солидности переговоров ядерных держав.
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23.07.2020 23:23 Відповісти
Ще один далекозорий, який щось позитивне бачить в *****...
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23.07.2020 22:42 Відповісти
Трамп серло як і ЗЕ. Два чоботи пара.
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23.07.2020 22:44 Відповісти
Короче, надежда на демократов...
Рейган кстати был демократом.
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23.07.2020 22:45 Відповісти
Был, пока не стал республиканцем.
Если есть желание надеяться на кого-то, не лучше ли надеяться на США, чем на партию?
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23.07.2020 22:53 Відповісти
Трамп серло як і Обама, Буш був зовсім іншим...
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23.07.2020 22:46 Відповісти
Напомнило: Нужно толька перистать стрилять.
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23.07.2020 22:47 Відповісти
Донни, давай досвидания.
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23.07.2020 22:47 Відповісти
А может наоборот, и это как-раз Куйло не хочет новой гонки вооружения - пАтАмушА оно ее не вывезет..
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23.07.2020 22:47 Відповісти
Они заявили,что только в этом году заложили строительство 6 кораблей.
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23.07.2020 22:58 Відповісти
Ну... А американці тим часом наклепали вже 535 стелсів Ф-35 тоді, як рашка - аж один серійний Су-57, та й той упав
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23.07.2020 23:48 Відповісти
Трамп сказал Путину, что не хочет новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 3757
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23.07.2020 22:53 Відповісти
Украина по сей час лишь шестерёнка в рахином механизме. Так было, так есть, так будет пока не крякнет раха (суть империя). Все проблемы запада НЕ от Украины, а от имперской метрополии.
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23.07.2020 23:23 Відповісти
я рядом новость https://censor.net/news/3209895/po_dannym_ssha_i_velikobritanii_rossiya_zapustila_v_kosmos_snaryad_so_sputnika
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23.07.2020 22:57 Відповісти
Трамп в своём стиле - "я за мир и все хорошие парни", и снова подпишет усиление санкций.
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23.07.2020 22:58 Відповісти
дай Бог
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23.07.2020 23:08 Відповісти
Ну так США має тотальну перевагу.Це всі знають.
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23.07.2020 23:10 Відповісти
Гонка вооружений убила совок. Ты, слизняк зеленый, не хочешь смерти своих братух-болотных дикарей?
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23.07.2020 23:38 Відповісти
Меня это и не беспокоит.
Эта проблема ваша.
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23.07.2020 23:56 Відповісти
Не беспокоила бы - не совало бы свое рыло. Не лезь к Людям, русский, не твое это.
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23.07.2020 23:58 Відповісти
*****, оно и в Америке - *****.
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24.07.2020 00:01 Відповісти
Да, вашего биомусора тут хватает, русский.
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24.07.2020 00:04 Відповісти
Это - ваша проблема.
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24.07.2020 00:06 Відповісти
Да, действительно, за ваш руснявый биомусор тут сажают как за Людей. Проблема.
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24.07.2020 00:09 Відповісти
После победы Байдена в ноябре 2020 на выборах Президента в США , карлик может сразу вешаться , санкции от республиканцев получать новый виток , а там все гораздо гораздо хуже для московии .
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23.07.2020 23:14 Відповісти
трамп сказал тупину, что не хочет новой гонки вооружений, при этом игриво так подмигнул ему ...
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23.07.2020 23:16 Відповісти
Понятное дело. Трамп еще хочет в сауну с ****** и мальчиками
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23.07.2020 23:16 Відповісти
только без видеокамер, не так как в прошлый раз, Вольдемар...
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23.07.2020 23:39 Відповісти
Неплохо бы. И пупина раком.
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24.07.2020 08:36 Відповісти
Рано , или поздно этот рыжий барыга , висящий на кукане Упыря, уйдёт. Будет R.R.-2 - обязательно будет, который добьёт эти мировую гадину. Мерзкие вихлявые соплежуи, просто *******, US швондеры и шариковы и ссыкливые *******-копы - на коленях целующие ботинки черножопых уродов - это еще НЕ ВСЯ АМЕРИКА.
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23.07.2020 23:17 Відповісти
Та заспокойтесь і не перекручуйте. Трамп і Кіму так казав. Він видатки на оборонузбільшив на сотні мільярдів. Це його стиль. ''Я не хочу гонки, але якщо вона буде я вас ви...бу''. Хто не в контексті, Трамп постійно заявляє що їх збройним силам і військово - прмисловому комплексу рівних нема, ви-уть усіх, але краще домовитись.
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23.07.2020 23:35 Відповісти
Китай на всех болт желтый ложил ,властелином мира скоро будет узкоглазый желтый человек...
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23.07.2020 23:39 Відповісти
Пора Трампову в Ростов.
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23.07.2020 23:40 Відповісти
Трамп просто козлина, которая забывает об обязательствах данных Украине по международным соглашениям. Нам нужно одно - ядерное оружие! А там посмотрим, кто может реально булавой махать.. раша гребаная, или Мы перед носом обеспокоенной европы. А немчуру подстилочную, поставили бы на свое место просто в РАЗ! Запах то пойдет.. и меркелевские не понятные заявления по поводу мира в УКРАИНЕ, станут реальными проблемами для обосранных немцев, которые привыкли УЖЕ жить в мире, но не понимают, какой ценой этот мир дается Украине из-за немецких дебилов, которые начинают расказывать про какие то принципы, которые могут оправдывать агрессию ******** в отношении Украины. Все это им и откликнется...
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23.07.2020 23:51 Відповісти
Ядерного оружия у Украине не будет.
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24.07.2020 09:41 Відповісти
надія помирає останньою.....хіба в капіталістичному світі може бути спокій, від віку не було, не буде і до до закінчення цивілізації....даже не надійтеся....
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24.07.2020 00:11 Відповісти
Ночью 12 января 2007 г. в околоземном пространстве произошло другое, не менее уникальное событие. Большинство наблюдателей полагает, что китайский спутник на высоте 865 км был сбит китайской же баллистической ракетой, запущенной с поверхности Земли. То есть Китай фактически вступил в гонку космических вооружений. Считается, что баллистическая ракета среднего радиуса действия была запущена с мобильной пусковой установки космодрома Сичан в провинции Сычуань и перехватила спутник на встречном курсе. Метеорологический спутник Feng *** 1C вывели на орбиту в 1999 г. и на момент уничтожения он давно не использовался. Китай до сих пор не подтвердил факт поражения спутника баллистической ракетой, однако реакция других стран не заставила себя ждать.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Гордон Джондро осудил действия китайской стороны, назвав успешное испытание противоспутниковой ракеты несовместимым с духом сотрудничества в мирном освоении космического пространства. Япония направила китайским властям официальный запрос с требованием объяснений. При этом главный секретарь японского кабинета министров Ясухиза Сиодзаки отметил, что его страна в первую очередь волнуется за мирное развитие использования космоса, в том числе и в ключе национальной безопасности. Испытания китайской противоспутниковой системы стали серьезной темой для обсуждения в правительстве Великобритании, министр иностранных дел Австралии Александер Даунер также заявил, что его страна не хотела бы видеть гонку вооружений в космическом пространстве.(с)
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24.07.2020 00:21 Відповісти
Если госдеп врубает заднюю, значит дела плохи. Лично я хочу, что бы выйграл выборы Байден. Большенство на цензоре надеются, что демократы пойдут в наступление, холодная война и тд. Ничего этого не будет! Эта идеология себя исчерпала. Что Клинтон, что Обама, что хоть инопланетяне. Ничего не изменится. Мир переходит на новые рельсы. Американцы уже опоздали из за отсталого мышления....Ну сами посмотрите...кто в конгрессе и сенате? Средний возраст 78 лет! Пердуны, которые как раз и помнят Рейгана и Маккарти. Новые люди четче осознают новый мир.
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24.07.2020 01:21 Відповісти
Лучше старые пердуны, чем новые меньшинства, обижающиеся и кричащие в истерике.
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24.07.2020 03:03 Відповісти
Трампам-пашка, это уже хлопоты следующего президента, это не про тебя. Байден уж как-нибудь без тебя справится.
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24.07.2020 01:35 Відповісти
Со справкой.
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24.07.2020 08:14 Відповісти
Ну а зачем путинской шлюшке новая гонка вооружений, от которой Россия сдохнет??
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24.07.2020 03:01 Відповісти
Американцам и того,что уже заложили- хватит.Рассеянным доганять лаптями лет тристо.
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24.07.2020 08:45 Відповісти
Трампу нужен рынок сбыта американской продукции в РФ. Санкции - понты.
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24.07.2020 04:39 Відповісти
Штаты обгадились. Кто бы сомневался!
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24.07.2020 05:40 Відповісти
Готовьтесь лизать!
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24.07.2020 08:15 Відповісти
Своим скажи.
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24.07.2020 08:19 Відповісти
Вже.Боеголовки перекручують.
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24.07.2020 08:23 Відповісти
никто не хочет, но надо, Дональд, надо ! не поймут свои же, если бюджет военным резать
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24.07.2020 06:28 Відповісти
$740,5 млрд.?
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24.07.2020 08:19 Відповісти
у ***** на Трампа явно есть компромат.иначе добили бы рашку.вот недавно саудиты цены на нефть обвалили причем так шо раша золото начала продавать.но нет же наши зебобы выручили начали у них уже готовые нефтепродукты покупать и как следствие цена поднялась.требовалось только помочь саудитам кто чем может но в мире почему то носятся с кацапами как с писаной торбой.
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24.07.2020 06:43 Відповісти
Забздів чи як?
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24.07.2020 07:19 Відповісти
Пукнув пупіну під носа.
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24.07.2020 08:16 Відповісти
Найшов з ким домовлятися. Запам*ятай Трампушка, що договора виконують всі, тільки не московія. Вона і надалі клепала ракети. Ніколи їм не вірте. Якби вони були сильніші за вас, то вже сразу б і напали, а так прикидаються мирними вовками, бо сцикуни і слабкі, як гумка на дідових 50 -річних труселях
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24.07.2020 10:41 Відповісти
 
 