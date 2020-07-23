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Трамп сказал Путину, что не хочет новой гонки вооружений

Трамп сказал Путину, что не хочет новой гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что надеется достичь прогресса на предстоящих переговорах по контролю над вооружениями в Вене.

В разговоре с Путиным Трамп выразил надежду, что США, Китаю и России удастся избежать новой гонки вооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Президент Трамп подтвердил свою надежду избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и Соединенными Штатами, и выразил надежду на прогресс в будущих переговорах по контролю над вооружениями в Вене", - говорится в заявлении Белого дома.

В свою очередь пресс-служба Кремля заявила, что "разговор носил конструктивный и содержательный характер".

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой, - Столтенберг

Как известно, Договор между США и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений потеряет силу уже в феврале 2021, и стороны до сих пор не смогли согласовать позиции, которые позволили бы его продлить.

Предварительные переговоры по его продлению между двумя странами, на двоих владеющими 90% мирового ядерного арсенала, не увенчались успехом.

На последних переговорах, состоявшихся в Вене 22 июня, США и Россия договорились создать несколько технических рабочих групп, от успеха работы которых будет зависеть дата проведения следующего раунда переговоров.

Также на Цензор.НЕТ: США планируют в ближайшее время провести с РФ переговоры о заключении нового договора о сокращении вооружений

Автор: 

путин владимир (31519) россия (96057) США (27061) гонка вооружений (52) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+20
Ну дебил, лучше бы у Рейгана поучился, замутил бы что-нибудь типа СОИ.
***** бы на гавно изошел, еще бы старых мультиков с союзмультфильма накидал.
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23.07.2020 22:40
+15
Какая "гонка"? Штатам на 1% от ВВП увеличить военный бюджет- и Ху#лу трындец придёт. Нашёл дебилушка Трамп, с кем "гоняться".
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23.07.2020 22:40
+11
Трамп серло як і ЗЕ. Два чоботи пара.
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23.07.2020 22:44
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Ну дебил, лучше бы у Рейгана поучился, замутил бы что-нибудь типа СОИ.
***** бы на гавно изошел, еще бы старых мультиков с союзмультфильма накидал.
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23.07.2020 22:40 Ответить
ну и где там та СОИ? Тему с мультиками начал как раз Рейган.
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24.07.2020 01:13 Ответить
СОИ выполнила свою задачу по развалу совка.
Союз ввязался в гонку вооружений, которая его добила. По сути СОИ была фейком, на что повелися комуняки. Наглядным примеров есть строительство и запуск "Бурана", который по сути был сделан как средство борьбы с орбитальными ударными станциями.
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24.07.2020 01:19 Ответить
ну ну...
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24.07.2020 01:23 Ответить
А что не так, кацапыдло в Канаде? Усрался Совок тягаться с штатами в гонке вооружений и гигнулся нах - таков факт. Но до кацапыдла не доходит даже в Канаде.
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24.07.2020 07:33 Ответить
Какая "гонка"? Штатам на 1% от ВВП увеличить военный бюджет- и Ху#лу трындец придёт. Нашёл дебилушка Трамп, с кем "гоняться".
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23.07.2020 22:40 Ответить
Трампа мало интересует засРашка,а вот Китай реально напрягает США. ВВХ там для массовки и вида солидности переговоров ядерных держав.
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23.07.2020 23:23 Ответить
Ще один далекозорий, який щось позитивне бачить в *****...
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23.07.2020 22:42 Ответить
Трамп серло як і ЗЕ. Два чоботи пара.
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23.07.2020 22:44 Ответить
Короче, надежда на демократов...
Рейган кстати был демократом.
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23.07.2020 22:45 Ответить
Был, пока не стал республиканцем.
Если есть желание надеяться на кого-то, не лучше ли надеяться на США, чем на партию?
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23.07.2020 22:53 Ответить
Трамп серло як і Обама, Буш був зовсім іншим...
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23.07.2020 22:46 Ответить
Напомнило: Нужно толька перистать стрилять.
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23.07.2020 22:47 Ответить
Донни, давай досвидания.
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23.07.2020 22:47 Ответить
А может наоборот, и это как-раз Куйло не хочет новой гонки вооружения - пАтАмушА оно ее не вывезет..
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23.07.2020 22:47 Ответить
Они заявили,что только в этом году заложили строительство 6 кораблей.
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23.07.2020 22:58 Ответить
Ну... А американці тим часом наклепали вже 535 стелсів Ф-35 тоді, як рашка - аж один серійний Су-57, та й той упав
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23.07.2020 23:48 Ответить
Трамп сказал Путину, что не хочет новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 3757
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23.07.2020 22:53 Ответить
Украина по сей час лишь шестерёнка в рахином механизме. Так было, так есть, так будет пока не крякнет раха (суть империя). Все проблемы запада НЕ от Украины, а от имперской метрополии.
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23.07.2020 23:23 Ответить
я рядом новость https://censor.net/news/3209895/po_dannym_ssha_i_velikobritanii_rossiya_zapustila_v_kosmos_snaryad_so_sputnika
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23.07.2020 22:57 Ответить
Трамп в своём стиле - "я за мир и все хорошие парни", и снова подпишет усиление санкций.
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23.07.2020 22:58 Ответить
дай Бог
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23.07.2020 23:08 Ответить
Ну так США має тотальну перевагу.Це всі знають.
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23.07.2020 23:10 Ответить
Гонка вооружений убила совок. Ты, слизняк зеленый, не хочешь смерти своих братух-болотных дикарей?
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23.07.2020 23:38 Ответить
Меня это и не беспокоит.
Эта проблема ваша.
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23.07.2020 23:56 Ответить
Не беспокоила бы - не совало бы свое рыло. Не лезь к Людям, русский, не твое это.
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23.07.2020 23:58 Ответить
*****, оно и в Америке - *****.
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24.07.2020 00:01 Ответить
Да, вашего биомусора тут хватает, русский.
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24.07.2020 00:04 Ответить
Это - ваша проблема.
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24.07.2020 00:06 Ответить
Да, действительно, за ваш руснявый биомусор тут сажают как за Людей. Проблема.
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24.07.2020 00:09 Ответить
После победы Байдена в ноябре 2020 на выборах Президента в США , карлик может сразу вешаться , санкции от республиканцев получать новый виток , а там все гораздо гораздо хуже для московии .
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23.07.2020 23:14 Ответить
трамп сказал тупину, что не хочет новой гонки вооружений, при этом игриво так подмигнул ему ...
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23.07.2020 23:16 Ответить
Понятное дело. Трамп еще хочет в сауну с ****** и мальчиками
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23.07.2020 23:16 Ответить
только без видеокамер, не так как в прошлый раз, Вольдемар...
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23.07.2020 23:39 Ответить
Неплохо бы. И пупина раком.
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24.07.2020 08:36 Ответить
Рано , или поздно этот рыжий барыга , висящий на кукане Упыря, уйдёт. Будет R.R.-2 - обязательно будет, который добьёт эти мировую гадину. Мерзкие вихлявые соплежуи, просто *******, US швондеры и шариковы и ссыкливые *******-копы - на коленях целующие ботинки черножопых уродов - это еще НЕ ВСЯ АМЕРИКА.
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23.07.2020 23:17 Ответить
Та заспокойтесь і не перекручуйте. Трамп і Кіму так казав. Він видатки на оборонузбільшив на сотні мільярдів. Це його стиль. ''Я не хочу гонки, але якщо вона буде я вас ви...бу''. Хто не в контексті, Трамп постійно заявляє що їх збройним силам і військово - прмисловому комплексу рівних нема, ви-уть усіх, але краще домовитись.
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23.07.2020 23:35 Ответить
Китай на всех болт желтый ложил ,властелином мира скоро будет узкоглазый желтый человек...
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23.07.2020 23:39 Ответить
Пора Трампову в Ростов.
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23.07.2020 23:40 Ответить
Трамп просто козлина, которая забывает об обязательствах данных Украине по международным соглашениям. Нам нужно одно - ядерное оружие! А там посмотрим, кто может реально булавой махать.. раша гребаная, или Мы перед носом обеспокоенной европы. А немчуру подстилочную, поставили бы на свое место просто в РАЗ! Запах то пойдет.. и меркелевские не понятные заявления по поводу мира в УКРАИНЕ, станут реальными проблемами для обосранных немцев, которые привыкли УЖЕ жить в мире, но не понимают, какой ценой этот мир дается Украине из-за немецких дебилов, которые начинают расказывать про какие то принципы, которые могут оправдывать агрессию ******** в отношении Украины. Все это им и откликнется...
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23.07.2020 23:51 Ответить
Ядерного оружия у Украине не будет.
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24.07.2020 09:41 Ответить
надія помирає останньою.....хіба в капіталістичному світі може бути спокій, від віку не було, не буде і до до закінчення цивілізації....даже не надійтеся....
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24.07.2020 00:11 Ответить
Ночью 12 января 2007 г. в околоземном пространстве произошло другое, не менее уникальное событие. Большинство наблюдателей полагает, что китайский спутник на высоте 865 км был сбит китайской же баллистической ракетой, запущенной с поверхности Земли. То есть Китай фактически вступил в гонку космических вооружений. Считается, что баллистическая ракета среднего радиуса действия была запущена с мобильной пусковой установки космодрома Сичан в провинции Сычуань и перехватила спутник на встречном курсе. Метеорологический спутник Feng *** 1C вывели на орбиту в 1999 г. и на момент уничтожения он давно не использовался. Китай до сих пор не подтвердил факт поражения спутника баллистической ракетой, однако реакция других стран не заставила себя ждать.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Гордон Джондро осудил действия китайской стороны, назвав успешное испытание противоспутниковой ракеты несовместимым с духом сотрудничества в мирном освоении космического пространства. Япония направила китайским властям официальный запрос с требованием объяснений. При этом главный секретарь японского кабинета министров Ясухиза Сиодзаки отметил, что его страна в первую очередь волнуется за мирное развитие использования космоса, в том числе и в ключе национальной безопасности. Испытания китайской противоспутниковой системы стали серьезной темой для обсуждения в правительстве Великобритании, министр иностранных дел Австралии Александер Даунер также заявил, что его страна не хотела бы видеть гонку вооружений в космическом пространстве.(с)
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24.07.2020 00:21 Ответить
Если госдеп врубает заднюю, значит дела плохи. Лично я хочу, что бы выйграл выборы Байден. Большенство на цензоре надеются, что демократы пойдут в наступление, холодная война и тд. Ничего этого не будет! Эта идеология себя исчерпала. Что Клинтон, что Обама, что хоть инопланетяне. Ничего не изменится. Мир переходит на новые рельсы. Американцы уже опоздали из за отсталого мышления....Ну сами посмотрите...кто в конгрессе и сенате? Средний возраст 78 лет! Пердуны, которые как раз и помнят Рейгана и Маккарти. Новые люди четче осознают новый мир.
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24.07.2020 01:21 Ответить
Лучше старые пердуны, чем новые меньшинства, обижающиеся и кричащие в истерике.
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24.07.2020 03:03 Ответить
Трампам-пашка, это уже хлопоты следующего президента, это не про тебя. Байден уж как-нибудь без тебя справится.
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24.07.2020 01:35 Ответить
Со справкой.
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24.07.2020 08:14 Ответить
Ну а зачем путинской шлюшке новая гонка вооружений, от которой Россия сдохнет??
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24.07.2020 03:01 Ответить
Американцам и того,что уже заложили- хватит.Рассеянным доганять лаптями лет тристо.
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24.07.2020 08:45 Ответить
Трампу нужен рынок сбыта американской продукции в РФ. Санкции - понты.
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24.07.2020 04:39 Ответить
Штаты обгадились. Кто бы сомневался!
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24.07.2020 05:40 Ответить
Готовьтесь лизать!
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24.07.2020 08:15 Ответить
Своим скажи.
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24.07.2020 08:19 Ответить
Вже.Боеголовки перекручують.
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24.07.2020 08:23 Ответить
никто не хочет, но надо, Дональд, надо ! не поймут свои же, если бюджет военным резать
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24.07.2020 06:28 Ответить
$740,5 млрд.?
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24.07.2020 08:19 Ответить
у ***** на Трампа явно есть компромат.иначе добили бы рашку.вот недавно саудиты цены на нефть обвалили причем так шо раша золото начала продавать.но нет же наши зебобы выручили начали у них уже готовые нефтепродукты покупать и как следствие цена поднялась.требовалось только помочь саудитам кто чем может но в мире почему то носятся с кацапами как с писаной торбой.
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24.07.2020 06:43 Ответить
Забздів чи як?
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24.07.2020 07:19 Ответить
Пукнув пупіну під носа.
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24.07.2020 08:16 Ответить
Найшов з ким домовлятися. Запам*ятай Трампушка, що договора виконують всі, тільки не московія. Вона і надалі клепала ракети. Ніколи їм не вірте. Якби вони були сильніші за вас, то вже сразу б і напали, а так прикидаються мирними вовками, бо сцикуни і слабкі, як гумка на дідових 50 -річних труселях
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24.07.2020 10:41 Ответить
 
 