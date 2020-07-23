Трамп сказал Путину, что не хочет новой гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что надеется достичь прогресса на предстоящих переговорах по контролю над вооружениями в Вене.

В разговоре с Путиным Трамп выразил надежду, что США, Китаю и России удастся избежать новой гонки вооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Президент Трамп подтвердил свою надежду избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и Соединенными Штатами, и выразил надежду на прогресс в будущих переговорах по контролю над вооружениями в Вене", - говорится в заявлении Белого дома.

В свою очередь пресс-служба Кремля заявила, что "разговор носил конструктивный и содержательный характер".

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Как известно, Договор между США и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений потеряет силу уже в феврале 2021, и стороны до сих пор не смогли согласовать позиции, которые позволили бы его продлить.

Предварительные переговоры по его продлению между двумя странами, на двоих владеющими 90% мирового ядерного арсенала, не увенчались успехом.

На последних переговорах, состоявшихся в Вене 22 июня, США и Россия договорились создать несколько технических рабочих групп, от успеха работы которых будет зависеть дата проведения следующего раунда переговоров.

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